Legendární Razr opět přichází. Tentokrát bude vypadat víc samsungově

Motorola představila první novodobý Razr na podzim 2019 a bylo to první novodobé véčko s ohebným displejem. Samsung se svým véčkem přišel později. Oba telefony trápily porodní bolesti, prodej se oddaloval, ale pionýrskou stuhu si právem zaslouží Motorola.

Po prvním modelu přišel zhruba po roce model s označením 5G. Změn bylo víc než jen podpora sítí páté generace, ale ikonický design navazující na véčka stejného jména Razr z dávné doby obyčejných mobilů zůstal. Dnes už žádnou Motorolu Razr nekoupíte, od uvedení modelu 5G uběhl rok a půl, což je v mobilním světě hodně dlouhá doba. Navíc oba první razry byly primárně stylovky s spíš průměrnou výbavou. Přesto s vysokou cenou.

Mezitím Samsung začal loni prodávat třetí generaci svého Z Flipu, který výbavou atakuje špičkové modely. Navíc Samsung nasadil agresivní cenovou politiku a dostal skládačky do segmentu běžných prémiových modelů. Pro představu, jak se cena posunula: Razr 5G a tenkrát adekvátní druhý Flip od Samsungu byly telefony za 40 000 korun, Z Flip 3 loni odstartoval na ceně 26 990 Kč.

Motorola si tedy dala na čas, ale nyní jsou k dispozici první snímky přístroje a informace, že premiéra by měla proběhnout v létě. Jak přesně se bude telefon jmenovat, není jasné, kódové označení je Maven. Jak ukazují informace webu 91mobiles.com, bude se od předchůdců poměrně výrazně odlišovat.

Z nezaměnitelného tvaru (v zavřeném stavu) původních razrů s ohebným displejem se novinka přiblíží tvarem Samsungu Z Flip 3. Takže půdorys bude spíš čtvercový. Zmizí také výrazné poznávací znamení: brada ve spodní části. Přední strana je celá překrytá sklem, pod kterým bude docela velký vnější displej a dvojitý fotoaparát.

Další podstatnou změnou bude vylepšení výbavy. Předchozí razry měly výbavu střední třídy, což moc nekorespondovalo s cenou. Ale u prvních dvou razrů to ještě lze omluvit, i s horší výbavou byla cena vysoká, s lepší by již byly telefony zřejmě neprodejné. A dost možná by tenkrát výrobce do v podstatě revolučního přístroje lepší výrobu nedostal.

Nyní je však situace jiná a telefon dostane špičkový procesor Snapdragon 8 gen 1. Server 91mobiles dokonce uvádí, že bude i ještě lépe vybavená varianta s čipem, který je znám zatím jen pod kódovým označením SM8475, což by mohl být chystaný Snapdragon 8 gen 1+ opět od Qualcommu. Další rozdíly zatím jasné nejsou.

Bohatá bude i paměťová výbava, v prodeji bude více variant. Operační bude mít 8 až 12 GB, uživatelská pak až 512 GB. Dvojitý fotoaparát nabídne hlavní 50Mpix snímač se světelností objektivu f/1.8, druhý bude širokoúhlý s rozlišení 13 Mpix. Selfie kamerka v průstřelu má mít rozlišení 32 Mpix.

Cena známá není, ale Motorola nemá moc velký manévrovací prostor. Přestože výbava bude velmi slušná, tak se cena nemůže příliš odlišovat od ceny konkurenčního Samsungu Z Flip 3. Ten dostane nástupce zřejmě v srpnu a spíš se očekává evoluce s aktuálně dostupným hardwarem.