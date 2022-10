Véčková královna Motorola přináší na český trh nový Razr

Motorola sice véčkové telefony nevymyslela, ale z globálního pohledu to platí. V Japonsku ji sice předběhl NEC, ale globálně prvním mobilním véčkem byla Legendární Motorola StarTac. Následovalo několik dalších slavných véček, až do modelu Razr V3 z roku 2005, jenž svým plochým designem zabodoval a firma z jeho vzhledu čerpala téměř deset let.

Jenže to už dávno mobilní svět patřil smartphonům a Motorola se potácela na hraně přežití. Nejprve pod Googlem, který ji odkoupil a následně prodal čínskému Lenovu. Pod ním značka výrazně pookřála a dnes je to opět významný výrobce smartphonů. Třeba v USA je to značka číslo tři a daří se jí i v Evropě.

Motorola legendární jméno Razr oživila koncem roku 2019, kdy představila novodobou reinkarnaci s ohebným displejem. I design se původním modelem notně inspiroval. První novodobý Razr šel do prodeje postupně, výrobce jich neměl z počátku dostatek. Nástupce byl téměř stejný telefon, jen přidal podporu 5G.

Třetím novodobým Razrem je aktuální novinka, která se nadále jmenuje prostě Razr s dodatkem 2022 (nebo někdy jen 22), podle roku představení. Design se oproti předchůdci změnil, ale je jasně rozpoznatelný na první pohled. Navíc firma hodně přitlačila na výbavě, která byla u předchozí dvojice hojně kritizovaná. Odpovídala totiž střední třídě, přitom první i druhý Razr byl telefon za 40 000 korun.

Novinka je podstatně levnější, bude stát 29 990 korun. Porovnávat prakticky můžeme s jediným modelem, kterým je Samsung Z Flip 4. Původní flipy byly podobně drahé jako první moderní razry, loni však Samsung razantně zlevnil základní verzi na 26 990 Kč. Letošní Flip 4 trochu zdražil, základ vyjde na 27 490 Kč. Ale paměťově srovnatelná verze stojí 28 990 Kč, takže rozdíl mezi ním a Razrem je jen 1 000 korun.

Razr má lepší výbavu než Flip 4

Nový Razr je v několika ohledech lepší než véčko od Samsungu. Má především mnohem větší přední displej s úhlopříčkou 2,7 palce, Flip 4 má jen 1,9 palce. U Motoroly tak lze vnější displej prakticky používat i pro ovládání některých funkcí. U Flipu 4 je to primárně informační panel.

Procesor mají oba modely stejný, je to Snapdragon 8+ gen 1. Stejná je i operační paměť 8 GB, jinou verzi na českém trhu zřejmě ani jedna značka prodávat nebude, ač pro čínský trh existují. Motorola se bude prodávat výhradně s 256 GB uživatelské paměti, Samsung má na výběr od 128 do 512 GB.

Nový Razr má i papírově silnější fotoaparát s 50Mpix hlavním snímačem s optickou stabilizací a 13Mpix širokoúhlým snímačem. Samsung nabízí kombinaci 12 + 12 Mpix. Motorola boduje i předním snímačem s rozlišením 32 Mpix, konkurent má jen 10Mpix snímač. Ale víc megapixelů neznamená automaticky lepší fotografie, to budeme muset otestovat.

Displej má úhlopříčku 6,7 palce při FHD+ rozlišení. To je papírově to samé co u samsungu, ale motorola se může chlubit maximální obnovovací frekvencí 144 Hz, samsung má maximum na 120 Hz. Nutno dodat, že vyšší obnovovací frekvence má výrazný vliv na spotřebu baterie a v tomto směru na tom jsou oba telefony podprůměrně. Motorola má kapacitu 3 500 mAh, samsung 3 700 mAh.

Oba telefony se liší i kloubem. Samsung vsadil na mezeru u zavřeného přístroje, nový Razr přiklopí obě půlky těsně k sobě. Na druhou stranu, Flip 4 splňuje normu IPX8, takže může být chvíli i ve vodě. Motorola odolá vodě jen velmi zlehka, splňuje normu IP52. Ale zase je odolná prachu, což Flip 4 není.

Nový Razr 2022 je velmi atraktivní telefon. Cena není nejnižší, ale není ani příliš nadsazená. Jelikož kategorie zahrnuje na trhu jen dva telefony, bude zajímavé sledovat, jak se jim proti sobě bude dařit.