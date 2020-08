Motorola potvrdila premiéru nové ohebné žiletky. Dočkáme se v září

Původní odhady pracovaly rámcově s podzimním termínem premiéry, ovšem Motorola všechny překvapila datem 9. září. Premiéry ohebné novinky se tak dočkáme za méně než měsíc. Bude to zároveň ani ne rok poté, co firma ukázala svůj první skládací razr (naše dojmy si můžete přečíst v článku Tak to se Motorole opravdu povedlo. Vyzkoušeli jsme nový Razr).

Zároveň se však spekuluje nad tím, že ačkoliv je představení novinky prakticky za rohem, na trh se dostane možná až příští rok. A to navíc možná i později než v prvním čtvrtletí. Každopádně je však nutné vzít v potaz fakt, že i první generace nového Razru dorazila na trh s tříměsíčním odstupem.

Hlavní devízou Razru 2 5G (tak se o jeho konkrétním názvu mluví) bude vedle podpory sítí páté generace a vylepšené konstrukce také modernější hardware. To byla snad vůbec největší slabina předchozího modelu. Jeho vývoj totiž zabral příliš dlouhou dobu a hardware, se kterým se od začátku počítalo, byl už v době ostrého spuštění prodejů lehce zastaralý.

Displej ohebné novinky by měl mít úhlopříčku 6,85 palce, což se zdá jako hodně, ale nesmíme opomíjet fakt, že jde přeložit v půli. Nebude chybět ani vnější displej, který by měl být ovšem stejný jako u původního modelu. Telefon bude pohánět modernější procesor Snapdragon 765 (tedy s podporou 5G) společně s 8 GB operační paměti.

Druhá generace skládací motoroly by mohla mít na zádech opět pouze jeden senzor fotoaparátu s 48Mpix rozlišením, čelní selfie fotoaparát by pak měl být 20Mpix. Ani avizovaná novinka zřejmě nenajde moc místa pro baterii a počítá se tak s 2 800mAh akumulátorem, což je v kombinaci s obřím 6,85palcovým displejem trochu noční můra pro všechny uživatele, kteří vyžadují vyšší výdrž baterie.

Co se ceny nového zařízení týče, můžeme opravdu jenom hádat, ale levnější než předchůdce nejspíše nebude. Ten dorazil na trh s cenou 1 500 amerických dolarů, tedy v přepočtu asi 33 tisíc korun. Na českém trhu stála první generace skládací Motoroly Razr v době jejího uvedení bezmála 40 tisíc korun, nyní ji lze pořídit o deset tisíc levněji.