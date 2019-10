Výjimečná schopnost telefonu za pět tisíc. Fotí už od dvou centimetrů

Motorola nabrala pod vlastníkem, čínským koncernem Lenovo, druhý dech. Má dost nových modelů a na některých trzích se jí daří. Platí to především pro oba americké kontinenty, kde má značka největší tradici. Její nabídka je však zajímavá i pro český trh, ceny přístrojů jsou konkurenceschopné.

Řada Motorola One s čistým Androidem se letos rozšířila o modely Vision, Action a Zoom. Každý je něčím zajímavý a to především po stránce fotoaparátu. Motorola One Action třeba umí natáčet na výšku video na šířku. Což je sice taková drobnost, ale každý kdo viděl na internetu video natočené na výšku, jako že ho viděl už každý, takovou funkci ocení.

One Zoom má čtyři objektivy a zajímavé je, že hlavní i teleobjektiv mají optickou stabilizaci. Což v cenové kategorii okolo deseti tisíc korun není vůbec obvyklé. Což ještě výrazněji platí o modelu One Vision, který sice nemá teleobjektiv, ale hlavní objektiv má opět optickou stabilizaci při ceně okolo sedmi tisíc korun.

Teď řadu, aspoň zatím, uzavírá nejlevnější model One Macro. Stojí pět tisíc korun a začíná se prodávat právě v těchto dnech. Má trojitý fotoaparát s poměrně zvláštní sestavou. Hlavní snímač (13 Mpix), snímač pro hloubku ostrosti (2 Mpix) a neobvyklý makro snímač. Takový speciální foťák nemají ani mnohem dražší přístroje. Motorola se chlubí, že snímač umí ostřit od dvou centimetrů, k čemuž mu dopomáhá laserové ostření. To je ten jakoby čtvrtý objektiv na zadní straně telefonu).

Samozřejmě jsme sami zvědaví, jak to bude fungovat v reálu a jaká bude výsledná kvalita snímků – rozlišení není velké, jen 2 Mpix. Makro fotky jsou často úžasné a pro mnohé to může být zajímavé oživení instagramových profilů. A o to jde v dnešní době především.

Pro většinového zákazníka to není klíčová funkce, ale i zbytek telefonu není úplně špatný pro danou cenovou hladinu. Je zde samozřejmě několik kompromisů, třeba v podobě procesoru Mediatek Helio P70 nebo jen HD+ rozlišení displeje. Ale mnoho konkurentů je na tom podobně a makro fotky neumí.

Motorola One Macro má 6,2palcový displej s malými rámečky a drobným kapkovitým výřezem v horní části. Paměť je dostatečná, kombinuje 4 GB operační a 64 GB uživatelské. Další místo poskytne slot na paměťové karty. Baterie má kapacitu 4 000 mAh. Asi jedinou vyloženou nevýhodou je absence NFC čipu, což dnes může dost zákazníků postrádat kvůli placení mobilem.

Novinka Motoroly není ošklivý telefon, ač žádnými výstřelky nebo neobvyklými designovými prvky nedisponuje. Ale především ve fialovém provedení mu to aspoň na fotografiích sluší.