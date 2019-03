Výhodné balení bez kompromisů je za dobrou cenu. Test Motorola Moto G7

Aktuální Android 9.0 Pie, 4 GB RAM nebo veliký 6,2palcový displej s kapkovitým výřezem. A také duální šestnáctimegapixelový fotoaparát. To jsou jedny ze základních vlastností smartphonu Motorola Moto G7 Plus, aktuálně nejvyšším zástupci „géčkové“ řady od Motoroly.

Její asi největší nevýhodou je fakt, že v záplavě modelů jiných značek, které se snaží uživatele nalákat blyštivým designem nebo různými zajímavostmi ve výbavě, lze G7 Plus vcelku snadno přehlédnout. Ale kdo se dívá pořádně, zjistí, že je to překvapivě zajímavá alternativa. Obzvlášť, když za ni Motorola žádá částku zhruba 7 700 korun.

Líbí se vám?

Design smartphonů Motorola zůstává už po řadu let v podstatě nezměněn a zatímco různé značky podléhají různým módním trendům, Motorola na to jde opatrněji. Základní tvary jsou tedy dlouho známé: tělo s oblými tvary, záda v lesklém provedení a vcelku výrazný výstupek fotoaparátu v kruhovém pojetí se čtečkou otisků prstů o kousek níže. K tomu ovšem generace G7 přidává samozřejmě i moderní pojetí: je tu displej s poměrem stran 19:9 a minimalizovanými rámečky. A také kapkovitým výřezem, který není tak decentní, jako u dražších přístrojů, ale pořád je to lepší než velké výřezy spousty telefonů z loňského roku.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrá výbava a cena

solidní fotoaparát

dobře vyladěný systém

Proč nekoupit? trochu okoukaný design

odemykání obličejem potřebuje cvik Kdy? V prodeji Za kolik? 7 700 Kč

Celkově působí Motorola Moto G7 Plus elegantním a vcelku moderním dojmem, ale nežene se za žádnou senzací. Kdo hledá výraznější stroj, může sáhnout po červeném provedení, které dodá telefonu šmrnc. Námi testované tmavě modré provedení je konzervativní a to se bude většinovému zákazníkovi nejspíš docela líbit. A vlastně se líbí i nám, i když na první pohled není tak sexy, jako někteří konkurenti.

Chybí něco ve výbavě?

Nezdá se nám. Samozřejmě Moto G7 Plus není smartphone, který by chtěl konkurovat špičkovým modelům za desetitisíce, ale řada uživatelů u něj v porovnání s nimi nic postrádat nebude. Vlastně největším ústupkem je tu výkon, a i ten je více než dostatečný. Telefon pohání Snapdragon 636 a k němu tu jsou 4 GB vnitřní paměti. V kombinaci s téměř čistým Androidem 9.0 Pie to znamená bezproblémový rychlý a plynulý provoz. Žádné zadrhávání jsme u telefonu nezaznamenali, vše funguje, jak má.

Vnitřní paměť s kapacitou 64 GB a k tomu slot na paměťové karty jsou dostatečnou porcí. Potěší, že i když je telefon dvousimkový, slot na karty není hybridní. Takže jsou tu tři samostatné rámečky a i při používání dvou SIM tak uživatel může vnitřní paměť rozšířit o paměťovou kartu.

Líbí se nám i displej stroje. Byť jde o obyčejný IPS panel, má příjemné barevné podání a jeho velká plocha opět v kombinaci s čistým systémem poskytuje uživateli dostatek místa pro vše, co potřebuje. Rozlišení je standardní, 2 270 x 1 080 pixelů, i to je v pořádku. Všimli jsme si ovšem, že při spuštěné funkci always-on je docela vidět, že jde o IPS panel, když telefon leží na stole, z úhlu není displej úplně černý a může to trochu rušit. Nicméně z hlediska spotřeby energie nejde o nic dramatického, i s touto funkcí zapnutou jsme si všimli, že telefon ztrácel při nečinnosti energii z baterie zhruba tempem 1 % za hodinu.

A jaká je tedy výdrž?

Vcelku standardní. Motorola vybavila G7 Plus akumulátorem s kapacitou 3 000 mAh, což není žádná rekordní hodnota, ale na druhou stranu telefon nedostatkem energie nestrádá. Dva dny na jedno nabití tu nejsou v běžném provozu problém. Co se nabíjení týče, probíhá přes USB-C konektor. Tady jsme rádi, že se Motorola k modernějšímu řešení přiklonila. Moto G7 Plus podporuje i rychlé dobíjení Quick Charge 4.0 a další metody, takže stačí chvilka na nabíječce a množství energie výrazně poskočí.

Vadí vám tu něco?

Vlastně jen drobnosti, které navíc mohou být pro každého uživatele specifické. Je třeba škoda, že i když má Moto G7 téměř čistý Android 9.0 Pie, nenabízí ani nikde v menu možnost přepnutí na nové ovládání gesty. Je to o to zvláštnější, když Motorola sama telefonu určitá gesta nadělila – ta jsou ale v režii výrobce, aktivují se samostatně v menu a uživatel si je musí jednotlivě osvojit. Obecná gesta v ovládání systému jsou přitom docela přímočará a je škoda, že tu nejsou. Většině uživatelů to ale vadit rozhodně nebude.

Podobné je to třeba s chováním funkce odemykání obličejem. Ta má jedno specifikum. Telefon ji sice po zapnutí patřičného přepínače v menu umí aktivovat automaticky zvednutím telefonu, ale pak je třeba přejet po displeji ještě prstem vzhůru. Kdo nechce takový způsob po vzoru iPhonu používat, má přeci jen možnost. Musí však před aktivací rozpoznávání obličeje zmáčknout boční vypínací tlačítko, pak se po rozeznání uživatele automaticky telefon odemkne a objeví se domovská obrazovka. Pro někoho je fajn, že je tu na výběr, nám to přijde trochu zdlouhavé, konkurenti umí displej odemknout hned po zvednutí. Samotné odemykání obličejem je spolehlivé, ale možná malinko méně rychlé než odemčení otiskem prstu.

Jak fotí?

Fotoaparát je na papíře hodně velkým lákadlem Moto G7 Plus. Jeho specifikace v čele se světelností f/1.7 a optickou stabilizací obrazu vypadají opravdu úžasně. V praxi ale musíme nadšení trochu krotit. Nenechte se mýlit, fotoaparát je na danou cenovou kategorii opravdu výborný, ale kdo by čekal vzhledem k parametrům fotografie na úrovni vlajkových modelů, bude zklamán. Rozdíl oproti těm nejlepším fotomobilům tu je znát, ale jinak kvalita potěší.

Díky stabilizaci je automatika foťáku nastavena tak, že k použití blesku sahá až opravdu v nejzazší možný moment a i pak s ním tak trochu šetří. Světlo blesku nepůsobí moc rovnoměrně a ani není příliš intenzivní, takže je vlastně zajímavější fotit bez něj, byť to pak znamená zvýšené množství šumu na snímku. Celkově má Moto G7 Plus tendenci fotky trochu podexponovávat, což ale vůbec nemusí být na škodu.

Fotoaparát je duální, ale vedle hlavního snímače s rozlišením 16 megapixelů je tu jen pětimegapixelový senzor pro práci s hloubkou ostrosti. Je to možná trochu škoda, modernější širokoúhlý objektiv nebo zoom by Moto G7 Plus a jejím solidním fotografickým schopnostem slušel asi víc. Jinak ale nemáme výhrady, foťák skutečně dovede zaujmout.

Mám si ji pořídit?

Motorola Moto G7 Plus je velmi zajímavý smartphone střední třídy. Za cenu zhruba 7 700 korun dostanete přístroj, který má vlastně kompletní výbavu, ve které nechybí nic podstatného a vše dělá tak, jak se dá očekávat. Ovšem G7 Plus míří do velmi nabitého segmentu, kde není o konkurenty nouze. Jen značky Honor a Huawei mají tuto třídu obsazenou opravdu velmi pevně modely Honor 8X (6 700 korun), Honor Play (7 600 korun) Huawei Nova 3i (7 000 korun) nebo Nova 3 (9 000 korun) a brzy se od nich jistě dočkáme dalších modelů. Pak je tu třeba Xiaomi: jeho nadupaný Pocophone F1 koupíte už za 8 tisíc korun a to má mnohem větší výkon a například i větší baterii. To Mi8 Lite je ještě levnější (asi 6 500 korun), ale má starší Android. Typ MiA2 s čistým Androidem a o trochu menším displejem vyjde na 6 000 korun.

Konkurenci najdeme i u tradičních značek. Nokia stále může dobře zákazníky oslovovat modelem 7 Plus, který je sice už rok starý, ale díky Snapdragonu 660 a hodně povedenému fotoaparátu se zoomem rozhodně do starého železa nepatří. Stojí 7 000 korun. Pak je tu Samsung Galaxy A7 s jeho širokoúhlým foťákem v celkem trojité sestavě, i ten je lákavým soupeřem. Vyjde taktéž na 7 000 korun. A brzy přijde i Samsung Galaxy A50, ten má stát asi 9 tisíc korun a oproti Motorole má víc paměti, foťák se širokoúhlým snímačem, čtečku otisků v displeji a větší baterii.

V porovnání s ním vypadá loňský Asus Zenfone 5 s velmi podobnou výbavou jako Motorola (a také povedeným foťákem s druhým širokoúhlým snímačem) a cenou asi 8 500 korun jako už trochu dražší kousek. Cenou ale nejvíc sebevědomím hýří nová Sony Xperia 10 a 10 Plus. Modely s „nudloidními“ displeji o poměru stran 21:9 vyjdou na 9 a 11 tisíc korun, ovšem teprve dražší kousek se Motorole svým hardwarem vyrovná.