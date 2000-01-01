náhledy
Je to dobrý příklad, že řídit se jen označením, by vás mohlo připravit o skrytý diamant mezi levnými mobily. Motorola Moto G57 Power má tři trumfy přesvědčit o svých kvalitách, přestože novější model s vyšším označením je levnější. Ale jsou zde i věci, které si zaslouží kritiku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Chcete cenově co nejvýhodnější mobil? Vybírejte z nabídky Motoroly, která přibaluje tradičně i kryt. To platí už nějaký ten pátek, ale je potřeba dobře hledat. Ne vše se vyplatí. Pětkový model z géčkové řady je tradičně hvězdou nabídky. A platí to i pro ten poslední. Ale pozor, jen ve verzi Power.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud hledáte úplně levný přístroj pod 5 tisíc korun, koukněte na Motorolu Edge 50 Fusion. Pokud chcete zajímavější a novější telefon, tak je zde právě Moto G57 Power. Na výběr je tato tyrkysová barva, nebo lze volit zelenou či růžovou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud vás zajímá energetický štítek, zde je. Uváděné hodnoty jsou velmi slušné, zaujme základní odolnost a pak velká výdrž baterie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A právě u baterie je G57 Power přeborníkem. Má moderní Si/C článek s kapacitou 7 000 mAh. Což je opravdu hodně, přitom telefon není žádný velký tlouštík, 8,6 mm v pase je normální hodnota.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Baterie je tedy rekordní, trochu se naopak šetřilo u displeje. Je to totiž IPS panel, jiné modely značky v podobné ceně disponují 1,5K AMOLED displejem. Zde je rozlišení FHD+. To samozřejmě stačí, ale jas je o poznání nižší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dodejme, že úhlopříčka displeje je 6,72 palce, maximální obnovovací frekvence je 120 Hz a maximální jas 1 050 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Než se vrhneme na foťák, tak ještě připomeneme, že telefon má plastový rám a vedle plnění normy IP64 splňuje parametry vojenského standardu MIL-STD-810H a telefon by měl odolat pádu z výšky 1,2 metru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Foťák není funkce, kvůli které byste si G57 Power vybírali a vlastně předchůdci řady G s pětkou na začátku na tom byli i lépe. Třeba tím, že měli optickou stabilizaci, která zde chybí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix, což je dnes takový standard napříč třídami. Zde chybí stabilizace, světelnost je f/1,8.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vzadu je pak ještě širokoúhlý snímač, taktéž s rozlišením 8 Mpix. To je také takový standard v této třídě, ale dobře, že tady tento snímač je. Může se hodit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zajímavostí je stále přítomný sluchátkový konektor. Většinou ho mají mnohem levnější telefony, ve střední třídě je to už výjimka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon má stereofonní reproduktory a podporuje standard Dolby Atmos.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jednu velkou přednost v podobě baterie jsme si již řekli. Tou druhou je docela zajímavý čip Snapdragon 6s gen 4, který je v rámci kategorie spíš nadprůměrný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trochu menší výhodou je podpora eSIM. Ale mnohem významnější je operační paměť 12 GB a uživatelská 256 GB. To jsou takové loňské parametry, letos to bude s pamětí spíš horší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon se prodává za 5 990 Kč, což je solidní cena za opravdu velkou baterii, která díky moderní technologii nedělá z telefonu obříka. Je zde i silný procesor a hodně paměti. Displej je průměrný, foťák spíš podprůměrný. Záleží na preferencích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz