|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Našli jsme diamant mezi levnými mobily. Má tři velmi silné vlastnosti
Našli jsme diamant mezi levnými mobily. Má tři velmi silné vlastnosti
Je to dobrý příklad, že řídit se jen označením, by vás mohlo připravit o skrytý diamant mezi levnými mobily. Motorola Moto G57 Power má tři trumfy přesvědčit o svých kvalitách, přestože novější model...
S těmito smartphony budete na ulici za blázny, ale na sítích za hvězdy
V poslední době se rychle šíří trend doplňkového příslušenství ke špičkovým smartphonům v podobě telekonvertorů. Ty totiž umí nabídnout ještě výraznější přiblížení obrazu než zabudované telefoto...
Vodafone našel dobrovolníky, kteří mu budou nosit internet na zádech
Od roku 2012 funguje pod Nadací Vodafone program Instant Network Emergency Response (INER) sdružující dobrovolníky připravené vyrazit do oblastí postižených přírodními či humanitárními krizemi, aby...
KVÍZ: Škrtidlo nebo dropnutý hovor: Jak rozumíte řeči mobilních operátorů?
Mobilní operátoři mají svůj vlastní slovník plný zkratek, přezdívek a výrazů, kterým běžný zákazník často stěží rozumí. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře rozumíte pojmům z oblasti tarifů, sítí, dat...
Hvězda sociálních sítí, influenceři tento nový smartphone vyzdvihují
Přestože tenké mobily od Samsungu a Applu žádný velký úspěch nezaznamenaly, neznamená to, že se podobné přístroje nebudou na trhu dál ukazovat. Vedle Motoroly tenkou novinku představil Honor a je to...
Apple velebí nové iPhony 17. Má rekordní výsledky a pozici světové jedničky
Poslední generace iPhonů se v závěru loňského roku prodávala skvěle. Apple má rekordní výsledky a podle předběžných údajů se za rok 2025 se stane světovou jedničkou, když předběhne dlouhá léta...
Našli jsme diamant mezi levnými mobily. Má tři velmi silné vlastnosti
Je to dobrý příklad, že řídit se jen označením, by vás mohlo připravit o skrytý diamant mezi levnými mobily. Motorola Moto G57 Power má tři trumfy přesvědčit o svých kvalitách, přestože novější model...
KVÍZ: Škrtidlo nebo dropnutý hovor: Jak rozumíte řeči mobilních operátorů?
Mobilní operátoři mají svůj vlastní slovník plný zkratek, přezdívek a výrazů, kterým běžný zákazník často stěží rozumí. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře rozumíte pojmům z oblasti tarifů, sítí, dat...
I ten, komu stačí datové drobky, může ušetřit. Záleží kolik a jak dlouho
Rozjezd operátorských slev v novém roce je stejně jako současné počasí chladný. Nic překotného tuzemští operátoři aktuálně nenabízejí, nicméně napříč jejich tarifní nabídkou lze najít paralelu v...
Vodafone našel dobrovolníky, kteří mu budou nosit internet na zádech
Od roku 2012 funguje pod Nadací Vodafone program Instant Network Emergency Response (INER) sdružující dobrovolníky připravené vyrazit do oblastí postižených přírodními či humanitárními krizemi, aby...
Malá, ale šikovná. Nový typ SIM odolá i kvantovým hrozbám
Operátor O2 začal i v souvislosti se zaváděním nové technologie 5G+ zavádět nový typ SIM. Její přednost spočívá ve vyšší úrovni zabezpečení, a to i před kvantovými hrozbami. O2 k výměně zastaralé SIM...
Podívejte se na zasněženou Prahu ze střechy v centru města
Za výhledy na zasněženou Prahu jsme se s Cetinem a O2 operativně vypravili ještě na jednu lokalitu. Tato základnová stanice se nachází na Vinohradech v místě, odkud mají technici operátora historické...
S těmito smartphony budete na ulici za blázny, ale na sítích za hvězdy
V poslední době se rychle šíří trend doplňkového příslušenství ke špičkovým smartphonům v podobě telekonvertorů. Ty totiž umí nabídnout ještě výraznější přiblížení obrazu než zabudované telefoto...
Klíčový prvek výbavy se zlepšil. Test Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
Nejlépe vybavený model série Xiaomi Redmi Note 15 s přívlastkem Pro+ dorazil s novým typem baterie, díky které novinka vydrží na jedno nabití výrazně déle. Pokrok je to zásadní, ale jinak tato...
O další mobilní značce se pochybuje, ta to popírá. Ale situace je složitá
Blíží se konec další mobilní značky? V posledních dnech se internetem šíří informace, že OnePlus má svůj mobilní byznys zabalit. Ten to poměrně rychle popřel. Jenže strukturální problémy producentů...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Hvězda sociálních sítí, influenceři tento nový smartphone vyzdvihují
Přestože tenké mobily od Samsungu a Applu žádný velký úspěch nezaznamenaly, neznamená to, že se podobné přístroje nebudou na trhu dál ukazovat. Vedle Motoroly tenkou novinku představil Honor a je to...
Operátor vypíná mobilní aplikaci Můj Vodafone ke konci ledna 2026. Co dál?
Éra původní mobilní samoobsluhy od Vodafonu definitivně končí. Operátor oznámil, že k 31. lednu 2026 ukončí provoz své starší aplikace Můj Vodafone. Uživatelům doporučuje aplikaci z telefonů smazat a...