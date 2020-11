Motorola G9 Power má extra baterii, slušnou výbavu a rozumnou cenu

Motorola letos představuje jeden nový model za druhým. Pro zákazníka to znamená velmi pestrý výběr, ale firma se tím tak trochu střílí do nohy. Posuďte sami, v řadě G9 se už prodávají modely Plus a Play, které teď doplňuje verze Power. Ta výbavou patří zhruba doprostřed, jenže problém může být s cenou.

Novinka startuje na částce 5 490 Kč (v prodeji od začátku prosince), ale přesně tolik nyní chtějí prodejci za lépe vybavený model Plus. A naopak model Play není zase o tolik hůř vybavený a aktuálně se prodává za 3 990 Kč. Navíc za tuto sumu dostanete bezdrátové špunty Moto Buds v hodnotě zhruba 900 korun.

Tudíž za startovací cenu to bude mít novinka ve vlastní konkurenci složitější, ale jak klesala poměrně rychle cena jiných modelů Motoroly, tak asi bude klesat i cena tohoto telefonu. Troufáme si odhadnout, že přístroj by se mohl prodávat za zhruba 4 500 korun, aby cena odpovídala aktuálním částkám za příbuzné modely řady G9.

Jak již bylo řečeno, novinka patří doprostřed letošní řady G9. Displej má jen HD+ rozlišení jako levnější model Play, ale je větší při úhlopříčce 6,8 palce. Přední kamera je v průstřelu a rámečky jsou docela tenké.



Telefon pohání procesor Snapdragon 662 od Qualcommu. Operační paměť má hodnotu 4 GB, uživatelská slušných 128 GB. Další místo může být na paměťové kartě, ale pozor, slot je hybridní, takže buď druhá SIM, nebo paměťovka. Telefon to rozhodně není malý, rozměry jsou 172 x 76,7 x 9,6 mm a ani to není žádná lehká váha, hmotnost je 221 gramů.

Důvodem je pravděpodobně velká baterie s kapacitou 6 000 mAh, což je nadprůměrná hodnota a pro majitele téměř jistota, že by telefon při běžném používání mohl na jedno nabití vydržet až dva dny. Nabíjení pak bude rychlé, telefon podporuje 20W nabíjení a taková by měla být i přibalená nabíječka.

Hlavní fotoaparát má tři objektivy, ale reálně vlastně jen jeden. Vedle hlavního je zde 2Mpix makro a snímač hloubky ostrosti, chybí širokoúhlý objektiv. Hlavní snímač má rozlišení 64 Mpix při světelnosti f/1.8, což není špatné.