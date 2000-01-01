náhledy
Tento model v běžné síti nenajdete, momentálně je exkluzivně v nabídce operátora O2 a patří u něj mezi trojicí nejprodávanějších telefonů. Operátorská exkluzivita je pozitivní vlastností, portfolio Motoroly na volném trhu je i bez tohoto modelu extrémně přehuštěné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vzhled není překvapující, plně odpovídá stylu Motoroly v posledních dvou letech. Což je na jednu stranu pozitivní – design je povedený. Na druhou je to nuda, protože drtivá většina modelů značky vypadá skoro stejně. Zde zaujme koženkový potah zad.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Detail fotomodulu ukazuje, nakolik vystupuje z těla telefonu a je i patrné, že fotomodul plynule vychází z těla přístroje.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Přístroj je spíš větší, ale do ruky padne docela dobře. Boky jsou ploché a konstrukce je docela tenká, v pase má telefon jen 7,3 mm. Rohy jsou pak výrazně zakulacené.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V prodeji jsou dvě barevné verze. Vlevo je tmavá, v realitě černo-hnědá. Ta druhá je na přímém světle tyrkysová, ale ve stínu je odstín tmavší, víc do zelena. Všechny fotky jsou na jasném světle, doporučujeme si barvu ověřit na vlastní oči.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Displej je parádní, má úhlopříčku 6,78 palce a vysoké rozlišení 1,5K (1 272 × 2 772 pixelů).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Displej je typu AMOLED s obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem lokálně až 5 000 nitů. V praxi je skvěle čitelný i na jasném slunci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Povinný štítek ukazuje, v čem je telefon dobrý. Výdrž baterie je průměrná, je dobře opravitelný, vcelku odolný, baterie zvládne dost nabíjecích cyklů, a odolnost probereme zvlášť.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení je obvyklý kabel a méně obvyklý kryt v barvě těla telefonu. Kryt je gumový a nás tedy jeho povrchová úprava neoslovila. Naopak koženka na zádech je na dotyk příjemná.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Čtyři kroužky a reálně dva snímače. Vpravo nahoře je blesk, ač právě u něj je uvedené rozlišení hlavního foťáku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hlavní snímač má rozlišení 108 Mpix, nefotí zle, pozitivně hodnotíme optickou stabilizaci. Výrobce slibuje až trojnásobné přiblížení z výřezu a pomoc umělé inteligence.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Druhý snímač je širokoúhlý s rozlišením 8 Mpix, což je takové minimum v tomto směru. Poslední objektiv skrývá blíže nespecifikovaný senzor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon je docela lehký, má 182 gramů. Rám je plastový, předek sklo, záda umělá hmota.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pro někoho může být výhodou slot na paměťové karty. SIM zvládá telefon dvě: jednu fyzickou, druhou eSIM. Samozřejmostí je 5G, jinak by se takový telefon už u operátora nemohl objevit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon splňuje odolnostní normu IP64, takže je prachotěsný, ale do vody fakt nepatří. Pádům odolá lépe, plní vojenskou normu MIL-STD-810H.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
U operátora O2 stojí telefon 8 689 korun, což je spíš nadprůměrná cena v porovnání s cenami roku 2025, ale běžná v současném kontextu. Podstatné je, že s tarifem je cena 6 500 korun, a to zřejmě dělá z tohoto telefonu u O2 prodejní hit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konektor je USB-C, sluchátkový se už v této kategorii nenosí. Telefon má stereofonní reproduktory a zvuk není špatný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz