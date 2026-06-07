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Operátor o něm tvrdí, že to je jeden ze tří nejprodávanějších mobilů
Je z Kladna vidět na Ještěd? Ze střechy ikonického věžáku jsme to vyzkoušeli
Putování po základnových stanicích tuzemských operátorů nás tentokrát zavedlo do největšího středočeského města. Proslavilo se výrobou oceli, výchovou hokejistů a také se o něm zpívá v jednom hitu z...
Je to nenápadný hit. Díky těmto levným hodinkám už nemusíte nosit peněženku
Dostupný a poměrně všestranný model chytrých hodinek uvedla v uplynulých dnech na trh značka Xiaomi. Redmi Watch 6 jsou jedním z nejdostupnějších modelů chytrých hodinek (neplést s fitness náramky),...
Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst
Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...
To jsme ještě neviděli. Má tři průstřely, dva periskopy a displej úplně září
Ačkoliv jsme se dříve s modely série Mate setkávali poměrně běžně, v posledních letech potkáte tyto smartphony značky Huawei na mezinárodních trzích jen sporadicky. Na domácím čínském trhu se však...
Apple předběhla značka, kterou kde kdo považoval za mrtvou. Ceny jsou mimo
Na nejočekávanější smartphonovou skládačku si ještě nějaký ten týden počkáme. Je tak stále dostatek prostoru na to, aby s vlastními skládacími smartphony přišli i výrobci, kteří do rozjetého vlaku...
Operátor o něm tvrdí, že to je jeden ze tří nejprodávanějších mobilů
Tento model v běžné síti nenajdete, momentálně je exkluzivně v nabídce operátora O2 a patří u něj mezi trojicí nejprodávanějších telefonů. Operátorská exkluzivita je pozitivní vlastností, portfolio...
Myslíte si, že máte mobil připravený na dovolenou? Ověřte si tyto věci
Pas? Mám. Eura? Mám. Pojištění? Mám. Nezapomeňte si na dovolenou důkladně připravit také mobilní telefon, je to v dnešní době nejdůležitější pomocník. Magazín Víkend DNES přinesl deset tipů.
Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst
Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...
To se opravdu stalo. Na dně oceánu našel tajné hodinky, které neměl nikdo vidět
Pokud chcete svět upozornit na chystanou novinku, vypustíte kusé informace a jako návnadu přidáte třeba i nějakou tu fotku s náznakem daného produktu. Anebo jej nevědomky svěříte někomu neopatrnému a...
Tomu se teď těžko věří. Tento výhodný fotomobil má obří paměť
Vivo začalo v Česku prodávat smartphony řady V70, tedy přístroje střední třídy. Vybavenější model V70 patří mezi fotomobily s výtečným poměrem výkonu a ceny, Vivo u něj tentokrát vsadilo na výrazně...
Apple předběhla značka, kterou kde kdo považoval za mrtvou. Ceny jsou mimo
Na nejočekávanější smartphonovou skládačku si ještě nějaký ten týden počkáme. Je tak stále dostatek prostoru na to, aby s vlastními skládacími smartphony přišli i výrobci, kteří do rozjetého vlaku...
Některé mobilní značky v šoku. Levné smartphony mohou úplně zmizet z trhu
Paměťová krize zasáhla mobilní byznys velmi tvrdě. Na první pohled to stále tak nemusí vypadat, ale některé trhy už hlásí masivní propady prodejů a část čínských výrobců očekává pokles dodávek...
To jsme ještě neviděli. Má tři průstřely, dva periskopy a displej úplně září
Ačkoliv jsme se dříve s modely série Mate setkávali poměrně běžně, v posledních letech potkáte tyto smartphony značky Huawei na mezinárodních trzích jen sporadicky. Na domácím čínském trhu se však...
Je z Kladna vidět na Ještěd? Ze střechy ikonického věžáku jsme to vyzkoušeli
Putování po základnových stanicích tuzemských operátorů nás tentokrát zavedlo do největšího středočeského města. Proslavilo se výrobou oceli, výchovou hokejistů a také se o něm zpívá v jednom hitu z...
Je to nenápadný hit. Díky těmto levným hodinkám už nemusíte nosit peněženku
Dostupný a poměrně všestranný model chytrých hodinek uvedla v uplynulých dnech na trh značka Xiaomi. Redmi Watch 6 jsou jedním z nejdostupnějších modelů chytrých hodinek (neplést s fitness náramky),...
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Mobily ve škole bez pravidel? Kdepak, v Česku se to nařízeními jen hemží
Většina českých škol má ve školním řádu formálně ukotvena pravidla pro používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení. Vyplývá to z květnového průzkumu ministerstva školství, do...
Těšte se na superrychlý internet. Úřad tomu dal zelenou a dopředu uklidňuje
Český telekomunikační úřad otevře pro komerční využití vysokofrekvenční pásmo 26 GHz. Určené bude pro provoz moderních rychlých bezdrátových sítí (zejména 5G), pevných bezdrátových přístupových sítí...