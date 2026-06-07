Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Operátor o něm tvrdí, že to je jeden ze tří nejprodávanějších mobilů

Jan Matura
Tento model v běžné síti nenajdete, momentálně je exkluzivně v nabídce operátora O2 a patří u něj mezi trojicí nejprodávanějších telefonů. Operátorská exkluzivita je pozitivní vlastností, portfolio Motoroly na volném trhu je i bez tohoto modelu extrémně přehuštěné.
Motorola Moto G77 Motorola Moto G77 Motorola Moto G77 Motorola Moto G77 Motorola Moto G77 Motorola Moto G77 Motorola Moto G77 Motorola Moto G77 Motorola Moto G77 Motorola Moto G77 Motorola Moto G77 Motorola Moto G77

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Je z Kladna vidět na Ještěd? Ze střechy ikonického věžáku jsme to vyzkoušeli

Výhledy od BTS operátora Vodafone na ikonickém věžáku na Kladně

Putování po základnových stanicích tuzemských operátorů nás tentokrát zavedlo do největšího středočeského města. Proslavilo se výrobou oceli, výchovou hokejistů a také se o něm zpívá v jednom hitu z...

Je to nenápadný hit. Díky těmto levným hodinkám už nemusíte nosit peněženku

Xiaomi Redmi Watch 6

Dostupný a poměrně všestranný model chytrých hodinek uvedla v uplynulých dnech na trh značka Xiaomi. Redmi Watch 6 jsou jedním z nejdostupnějších modelů chytrých hodinek (neplést s fitness náramky),...

Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst

Huawei Ox Horn Campus

Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...

To jsme ještě neviděli. Má tři průstřely, dva periskopy a displej úplně září

Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate

Ačkoliv jsme se dříve s modely série Mate setkávali poměrně běžně, v posledních letech potkáte tyto smartphony značky Huawei na mezinárodních trzích jen sporadicky. Na domácím čínském trhu se však...

Apple předběhla značka, kterou kde kdo považoval za mrtvou. Ceny jsou mimo

Vertu Alphafold

Na nejočekávanější smartphonovou skládačku si ještě nějaký ten týden počkáme. Je tak stále dostatek prostoru na to, aby s vlastními skládacími smartphony přišli i výrobci, kteří do rozjetého vlaku...

Operátor o něm tvrdí, že to je jeden ze tří nejprodávanějších mobilů

Motorola Moto G77

Tento model v běžné síti nenajdete, momentálně je exkluzivně v nabídce operátora O2 a patří u něj mezi trojicí nejprodávanějších telefonů. Operátorská exkluzivita je pozitivní vlastností, portfolio...

7. června 2026

Myslíte si, že máte mobil připravený na dovolenou? Ověřte si tyto věci

Ilustrační snímek

Pas? Mám. Eura? Mám. Pojištění? Mám. Nezapomeňte si na dovolenou důkladně připravit také mobilní telefon, je to v dnešní době nejdůležitější pomocník. Magazín Víkend DNES přinesl deset tipů.

6. června 2026

Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst

Huawei Ox Horn Campus

Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...

6. června 2026

To se opravdu stalo. Na dně oceánu našel tajné hodinky, které neměl nikdo vidět

Google Pixel Watch 4

Pokud chcete svět upozornit na chystanou novinku, vypustíte kusé informace a jako návnadu přidáte třeba i nějakou tu fotku s náznakem daného produktu. Anebo jej nevědomky svěříte někomu neopatrnému a...

5. června 2026  14:04

Tomu se teď těžko věří. Tento výhodný fotomobil má obří paměť

Vivo V70

Vivo začalo v Česku prodávat smartphony řady V70, tedy přístroje střední třídy. Vybavenější model V70 patří mezi fotomobily s výtečným poměrem výkonu a ceny, Vivo u něj tentokrát vsadilo na výrazně...

5. června 2026

Apple předběhla značka, kterou kde kdo považoval za mrtvou. Ceny jsou mimo

Vertu Alphafold

Na nejočekávanější smartphonovou skládačku si ještě nějaký ten týden počkáme. Je tak stále dostatek prostoru na to, aby s vlastními skládacími smartphony přišli i výrobci, kteří do rozjetého vlaku...

4. června 2026

Některé mobilní značky v šoku. Levné smartphony mohou úplně zmizet z trhu

Premium
ilustrační snímek

Paměťová krize zasáhla mobilní byznys velmi tvrdě. Na první pohled to stále tak nemusí vypadat, ale některé trhy už hlásí masivní propady prodejů a část čínských výrobců očekává pokles dodávek...

4. června 2026

To jsme ještě neviděli. Má tři průstřely, dva periskopy a displej úplně září

Huawei Mate 80 Pro a RS Ultimate

Ačkoliv jsme se dříve s modely série Mate setkávali poměrně běžně, v posledních letech potkáte tyto smartphony značky Huawei na mezinárodních trzích jen sporadicky. Na domácím čínském trhu se však...

3. června 2026

Je z Kladna vidět na Ještěd? Ze střechy ikonického věžáku jsme to vyzkoušeli

Výhledy od BTS operátora Vodafone na ikonickém věžáku na Kladně

Putování po základnových stanicích tuzemských operátorů nás tentokrát zavedlo do největšího středočeského města. Proslavilo se výrobou oceli, výchovou hokejistů a také se o něm zpívá v jednom hitu z...

2. června 2026

Je to nenápadný hit. Díky těmto levným hodinkám už nemusíte nosit peněženku

Xiaomi Redmi Watch 6

Dostupný a poměrně všestranný model chytrých hodinek uvedla v uplynulých dnech na trh značka Xiaomi. Redmi Watch 6 jsou jedním z nejdostupnějších modelů chytrých hodinek (neplést s fitness náramky),...

1. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mobily ve škole bez pravidel? Kdepak, v Česku se to nařízeními jen hemží

Ilustrační snímek

Většina českých škol má ve školním řádu formálně ukotvena pravidla pro používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení. Vyplývá to z květnového průzkumu ministerstva školství, do...

31. května 2026

Těšte se na superrychlý internet. Úřad tomu dal zelenou a dopředu uklidňuje

Ilustrační snímek

Český telekomunikační úřad otevře pro komerční využití vysokofrekvenční pásmo 26 GHz. Určené bude pro provoz moderních rychlých bezdrátových sítí (zejména 5G), pevných bezdrátových přístupových sítí...

30. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.