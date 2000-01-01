náhledy
Motorola se snaží vyplnit každou skulinku na trhu. Důkazem je i dvojice novinek z vyšší třídy řady G. Modely G67 a G77 se na první pohled tolik neliší, cenový rozdíl je tisíc korun. Navíc je zde o fous starší model G57 Power, který stojí něco mezi a má i něco navíc.
Autor: Motorola
Motorola je známá agresivní cenovou politikou a to ve všech segmentech trhu. Novinky G67 a G77 tuto definici splňují také, ale vyložené „bomby“ to nejsou. Navíc si jsou dost podobné a to nejen výbavou, ale i designem. Třeba toto je G77.
Autor: Motorola
A telefony obtížně poznáte i zezadu. Vypadají totiž stejně, rozdílné jsou jen barvy. Ostatně si to můžete porovnat s dalšími dvěma obrázky. Zde je G67, na dalším obrázku G77 a na třetím G57 Power.
Autor: Motorola
Design motorol není špatný, ale po několika letech už je okoukaný a je prostě stále stejný od levných po drahé přístroje. Výhodou jsou pestré barvy z palety Pantone, obyčejnou černou nebo bílou musíte hledat jinde. Zde G77 v barvě tmavě zelené.
Autor: Motorola
A zde G57 Power v tyrkysové barvě. Tento model je starší, výrobce ho představil už loni v listopadu, nyní se již prodává. Nová géčka G67 a G77 už znají českou cenu, ale do prodeje se dostanou až v březnu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Při pohledu na zajímavě nasvícenou žluto-zelenou Motorolu G67 si připomeňme ceny: G67 je nejlevnější, bude stát 5 799 Kč, G77 bude o tisícovku dražší za 6 799 Kč a G57 Power se již prodává za 5 999 Kč.
Autor: Motorola
Při pohledu zpředu ani žádný rozdíl mezi G67 (zde) a G77 najít nemůžeme. Rozměry obou přístrojů jsou identické a stejný je i displej. Ten má úhlopříčku 6,78 palce a je to AMOLED panel s 1,5K rozlišením. Obnovovací frekvence je maximálně 120 Hz a špičkový jas až 5 000 nitů.
Autor: Motorola
Displeje obou novinek jsou výborné – nadprůměrné v rámci nižší střední třídy. Dodejme, že model G57 Power v tomto směru poněkud zaostává, má displej o něco málo menší, ale především jen v podobě IPS panelu a FHD+ rozlišení.
Autor: Motorola
První lámání chleba, kde se ukazuje důvod cenového rozdílu, je hlavní fotoaparát. Na obrázku je model G77 a tady to jde poznat, protože na blesku (u obou modelů) je uvedeno rozlišení.
Autor: Motorola
U G77 je rozlišení hlavního snímače 108 Mpix, u G67 to je 50 Mpix. V případě G67 (zde na obrázku) je to senzor Sony Lytia 600, u G77 výrobce původ snímače neuvádí. Naše kritika směřuje k absenci optické stabilizace u obou modelů. Dříve Motoroly v této ceně optickou stabilizaci měli.
Autor: Motorola
G77 s větším rozlišením snímače nabídne výřezový zoom a měla by fotit lépe. Druhý širokoúhlý snímač je u obou stejný, stejně jako přední s rozlišením 32 Mpix. Dodejme, že model G57 Power má foťák velmi podobné sestavy jako G67.
Autor: Motorola
Odolnost je dnes naprostá samozřejmost i v nižší třídě. Zde je to u obou modelů v rámci normy IP64. Tedy jsou prachotěsné a nějaká ta kapka vody jim také neublíží. Ale pod vodu nesmí.
Autor: Motorola
Zároveň telefony plní vojenský standard MIL-STD 810H a měly by vydržet pád z výšky jednoho metru.
Autor: Motorola
Pokud se zaměříme na baterii, tak zde je jasným vítězem G57 Power, kde je článek s kapacitou 7 000 mAh. Novinky s vyšším číselným označením tak dobře vybavené nejsou. G67 i G77 mají baterii s kapacitou 5 200 mAh a maximální nabíjecí výkon 30 W.
Autor: Motorola
Motorola se dala na fotbal, takže je jedním ze sponzorů nadcházejícího fotbalového mistrovství v Americe. Respektive mateřské Lenovo je hlavní technologický sponzor. Některý ze šťastných kupců vybraných modelů se na mistrovství může podívat.
Autor: Motorola
Ale zpět k novinkám. Dalším důvodem ke koupi dražšího modelu G77 je jiný procesor. Má totiž Dimensity 6400, levnější G67 pak Dimensity 6300. V Antutu je mezi nimi velký rozdíl přes 40 procent, v jiných testech nejsou naopak výsledky tak rozdílné. G57 Power má Snapdragon 6s gen 4, který je asi nejlepší volbou.
Autor: Motorola
Letošní rok je ve znamení paměťové krize. Výrobci cílí na AI zákazníky a běžná produkce je utlumená. Ceny rostou, pamětí je málo. Zde G67 proto začíná na archaických 4 GB operační paměti, alternativou je 8 GB.
Autor: Motorola
Ten základ je dnes už strašně málo, výrobce to eliminuje virtuální RAM na celkovou hodnotu 12 nebo 24 GB podle verze. Jaká bude ta za 5 799 Kč v této chvíli nevíme.
Autor: Motorola
G77 (zde) je na tom lépe. Fyzická operační paměť je buď 8 nebo 12 GB, s virtuální se bude dát dostat až na 24 GB. Dodejme, že G57 Power má 12 GB operační a 256 uživatelské paměti. Novinky pak také budou mít 256 GB uživatelského místa.
Autor: Motorola
Pokud si tedy připlatíte tisícikorunu, dostanete lepší hlavní snímač fotoaparátu, o něco silnější procesor a možná víc operační paměti. Design, rozměry, baterie nebo displej jsou stejné. G57 Power boduje velkou baterií a i procesor má asi nejlepší a má ještě velkou paměť. Ale má horší displej, slabší foťák a je kvůli baterii širší v pase.
Autor: Motorola
Pokud by byl výběr na nás, tak asi volíme mezi G77 a G57 Power. Tedy pokud bychom si museli vybrat z této trojice. Jinak je potřeba počítat s tím, že v cenovém rozpětí této trojice jsou další motoroly včetně vyšší třídy Edge.
Autor: Motorola