Podívejte se, co dostanete navíc, když koupíte o tisícovku dražší smartphone
Našli jsme diamant mezi levnými mobily. Má tři velmi silné vlastnosti
Je to dobrý příklad, že řídit se jen označením, by vás mohlo připravit o skrytý diamant mezi levnými mobily. Motorola Moto G57 Power má tři trumfy přesvědčit o svých kvalitách, přestože novější model...
Vodafone našel dobrovolníky, kteří mu budou nosit internet na zádech
Od roku 2012 funguje pod Nadací Vodafone program Instant Network Emergency Response (INER) sdružující dobrovolníky připravené vyrazit do oblastí postižených přírodními či humanitárními krizemi, aby...
KVÍZ: Škrtidlo nebo dropnutý hovor: Jak rozumíte řeči mobilních operátorů?
Mobilní operátoři mají svůj vlastní slovník plný zkratek, přezdívek a výrazů, kterým běžný zákazník často stěží rozumí. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře rozumíte pojmům z oblasti tarifů, sítí, dat...
Motorola má rázem jeden z nejlepších fotomobilů světa. A s bonusem
Nová Motorola Signature je špičkový smartphone, který rozhodně stojí za pozornost. Přináší totiž výbavu bez kompromisů ve stále vcelku tenkém těle. A v Motorole si očividně dali velkou práci s...
Podívejte se, co dostanete navíc, když koupíte o tisícovku dražší smartphone
Motorola se snaží vyplnit každou skulinku na trhu. Důkazem je i dvojice novinek z vyšší třídy řady G. Modely G67 a G77 se na první pohled tolik neliší, cenový rozdíl je tisíc korun. Navíc je zde o...
Ještě o víkendu načas za hubičku, teď dráže než dříve. O2 obměnilo tarify
Zdražení mobilních tarifů se ze strany zákazníků nesetkává zrovna s pochopením. K tomuto kroku se nyní uchýlil i operátor O2, obměnil totiž svou tarifní nabídku. Zákazníci sice získají více než...
Vodafone slaví v Česku jubileum. Je to závazek, říká jeho viceprezident
Značka Vodafone slaví 20 let působení na českém trhu. Operátor proto v letošním roce přijde s řadou novinek, které k oslavě tohoto výročí využije. A podle svého šéfa pro spotřebitelský segment, tedy...
Byl by to skvělý mobil, nebýt jednoho velkého kompromisu. Test OnePlusu 15R
OnePlus i u nové série nabízí model s přívlastkem R, který stojí těsně pod špičkou nabídky. Zatímco výkon, displej i software zvládl na jedničku, bohužel po stránce fotoaparátu výrobce přistoupil k...
Nejočekávanější iPhone letošního roku si už můžeme osahat
Zatímco ještě donedávna jsme se museli při odhadech podob chystaných modelů spolehnout jen na grafické rendery, tak doba pokročila a díky 3D tiskárně si je můžete vyrobit i sami. Na internetu se dají...
Apple velebí nové iPhony 17. Má rekordní výsledky a pozici světové jedničky
Poslední generace iPhonů se v závěru loňského roku prodávala skvěle. Apple má rekordní výsledky a podle předběžných údajů se za rok 2025 se stane světovou jedničkou, když předběhne dlouhá léta...
I ten, komu stačí datové drobky, může ušetřit. Záleží kolik a jak dlouho
Rozjezd operátorských slev v novém roce je stejně jako současné počasí chladný. Nic překotného tuzemští operátoři aktuálně nenabízejí, nicméně napříč jejich tarifní nabídkou lze najít paralelu v...
Malá, ale šikovná. Nový typ SIM odolá i kvantovým hrozbám
Operátor O2 začal i v souvislosti se zaváděním nové technologie 5G+ zavádět nový typ SIM. Její přednost spočívá ve vyšší úrovni zabezpečení, a to i před kvantovými hrozbami. O2 k výměně zastaralé SIM...