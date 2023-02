Nic lepšího než tyto mobily jsme v kategorii do pěti tisíc nenašli

Žádostí na výběr ideálního mobilu do pěti tisíc korun zažíváme opravdu hodně. Je to kategorie, v níž po novém telefonu pátrá většina méně náročných zákazníků, či se za tuto cenu shání třeba mobil pro dítě. Za poslední roky však pozorujeme, že ta pravá střední třída se již prodává spíše okolo šesti až sedmi tisíci korunami, modely za pět a méně jsou většinou buď výprodejové kousky, nebo už směřují spíše do nižší třídy.

Jak to vypadá na trhu?

Než se dostaneme k samotným nejlepším volbám, prošli jsme nabídku jednotlivých (významnějších) výrobců, kteří na trhu aktuálně figurují. Každý totiž má co nabídnout, ovšem rozdíly mezi jednotlivými modely od různých značek mohou být až závratné.