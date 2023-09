Je to konec šetření a šizení výbavy? Levná motorola jako důkaz

Globální prodeje smartphonů se propadají, naopak součástková základna se již vzpamatovala z pocovidových problémů. Výrobci na to musí reagovat a tak to vypadá, že doba šetření a ošizených výbav končí. Důkazem je první Motorola z nové řady Gx4. Konkrétně je to základní model G14.

V předchozí řadě Gx3 byla výbava mnoha modelů docela podivná. G23 měla jen HD+ displej, který dostal i model G53 za startovních 6 000 korun. Dodejme, že to byla situace na začátku letošního roku, Motorola jako mnoho jiných čínských výrobců seká modely v rychlejším než ročním cyklu. Displej uvedené Motoroly G53 byl vyloženě ostudou.

Proto je milým překvapením, že úplně základní model nové řady G14 má už FHD+ panel. Ne, není to celkově nějak zázračně vybavený telefon, ale s ohledem na startovní cenu 3 990 Kč není výbava špatná a vlastně v ní nic zásadního nechybí.

Telefon pohání procesor Unisoc Tiger T616. To není pro danou kategorii nějak zásadně slabý čip, výkon zhruba odpovídá Mediateku Helio G85, takže v dané třídě slušný procesor. Pro zajímavost, předchůdce G13 (také z ledna 2023) má právě Mediatek Helio G85, ale jen HD+ displej.

Displej novinky má úhlopříčku 6,5 palce a je to IPS panel. V prodeji je jediná paměťová verze s 4 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. K dispozici je i slot na paměťové karty. Zajímavostí v dané třídě nepříliš obvyklé jsou stereofonní reproduktory. Baterie má kapacitu 5 000 mAh a nabíjecí výkon je 15 W.

Fotoaparát je jednoduchý. Má sice dva objektivy, ale dvoumegapixelové makro není třeba brát v potaz. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix a světelnost f/1.8. Vpředu je pak 8Mpix fotoaparát, který je v průstřelu. Což v low-endové třídě, kam telefon patří, také stále není samozřejmostí. Další výbava je obvyklá, za zmínku stojí podpora NFC. Telefon je v prodeji ve třech barvách, šedivé, béžové a modré.