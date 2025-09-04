náhledy
Každého zajímají top modely, ale takto vypadají ty úplně nejzákladnější smartphony za nejnižší ceny. Dvě novinky Motoroly mají podobné označení, vypadají stejně a liší se jen v detailech. Jeden je však pro případné zájemce dost lákavý a my chceme vědět, na kolik si tuto vlastnost Motorola cení.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Dvojice nejzákladnějších Motorol na českém trhu ponese označení G06 a navazuje na model G05 z prosince loňského roku. Je to jeden z nejlevnějších smartphonů na trhu, podle paměťové verze a konkrétního prodejce vyjde na 1 800 až 3 000 korun.
V nové generaci navážou na model G05 dva nástupci: G06 a G06 Power. Liší se baterií a pár detaily, výbava a design jsou shodné. A v případě modelů G05 a G06 vlastně můžeme říct skoro to samé.
Novinka (či konkrétněji obě novinky) má proti modelu G05 větší displej s úhlopříčkou 6,88 palce, loňský model G05 má panel s úhlopříčkou 6,67 palce. S čímž souvisí i to, že je celý telefon o něco menší.
Design je u všech tří stejný, bez porovnání vedle sebe nelze poznat, který je který. Loňský G05 je menší, letošní dvojice G06 a G06 Power je úplně stejná, jen verze Power má o několik desetin milimetru tlustší tělo.
Model Power bude nabízený ve třech barvách, základní G06 pak ve čtyřech. Aby se od sebe oba modely ještě hůř odlišovaly, tak tři barvy jsou stejné, jen základní verze G06 bude ještě v červeném provedení.
Motorola spolupracuje s organizací Pantone, která jí míchá barvy. Ty jsou velmi pestré – úplně chybí tradiční černá nebo bílá. Podle názvu se odstín určuje někdy obtížně, tato svěží zelená se například jmenuje Tendril.
Největší zajímavostí disponuje model Power, který, jak již jeho doplňující název napovídá, disponuje větší baterií. A kapacita to je velmi solidní – 7 000 mAh. Základní model G06 má článek s kapacitou 5 200 mAh.
Displej s úhlopříčkou 6,88 palce je velký, ale jen s HD+ rozlišením. Což se však u telefonu, jehož spodní cena by se měla pohybovat těsně okolo hranice 2 000 korun, dá očekávat. Displej je typu IPS a má maximální obnovovací frekvenci 120 Hz.
Přístroj samozřejmě nepodporuje 5G, zákazníci si budou muset vystačit se 4G sítěmi. Ale to opět u nejzákladnějšího modelu nevadí.
Oba telefony mají stejný procesor Mediatek Helio G81 Extreme (stejný má i model G05). Paměťových verzí bude víc a budou určovat cenu obou modelů. Jak to bude konkrétně, se dozvíme až v říjnu. Ale základ bude zřejmě 4+128 GB a pro náročnější zákazníky budou k dispozici i verze 8+256 GB paměti.
Vespod je USB-C konektor, sluchátkový je na opačném konci telefonu. Reproduktory jsou na obou koncích, telefon i přes nízkou cenu nabízí stereofonní zvuk.
Model Power má vedle větší baterie i rychlejší nabíjení výkonem 18 W. Základní G06 má nabíjecí výkon jen 10 W a zajímavostí jistě je, že předchozí model G05 má také 18W nabíjení.
Ač se může zdát, že hlavní foťák má dva snímače, tak reálně je zde jen jeden s rozlišením 50 Mpix. A to u obou modelů.
Vpředu je osmimegový foťáček ve výřezu. Motorola uvádí, že foťáky jsou vybavené umělou inteligencí, stejně tak oba modely podporují Google AI v podobě Gemini a Circle to Search.
Podle cílového trhu mohou obě levné motoroly nabídnout FM rádio, což už dnes moc obvyklé není. Nechybí pak podpora NFC a další obvyklé základní funkce.
Obě základní Motoroly G06 a G06 Power mají velmi slabou výbavu v porovnání s jinými modely značky. Ale s ohledem na předpokládanou cenu to je logické a vlastně ve výbavě na dvoutisícový telefon (za tolik se prodává předchozí G05) je výbava slušná.
Co musíme pochválit, je design. Sice všechny Motoroly vypadají stejně nebo velmi podobně, a to už delší dobu, ale minimálně u levných modelů je design a zpracování nadprůměrné.
