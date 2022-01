Překoná letos někdo tuto Motorolu? Bude mít snovou výbavu s 200Mpix foťákem

Zatím není známé označení komerční modelu, to pracovní je Frontier 22, jak uvádí server Winfuture.de, který zveřejnil i první fotku telefonu a také jeho kompletní parametry. A ty jsou skvostné, papírově se letos mnoho podobně vybavených přístrojů neobjeví, jestli vůbec nějaký.

Hlavním lákadlem přístroje bude 200Mpix fotoaparát. Bude to zřejmě první telefon s čipem s tak vysokým rozlišením. Měl by to být snímač od Samsungu, který ho představil již loni. Hlavní snímač bude mít optickou stabilizaci. Extrémní rozlišení bude mít i přední kamera s rozlišením 60 Mpix.

Celkem bude mít hlavní fotoaparát Samsungu tři snímače. Širokoúhlý bude mít rozlišení 50 Mpix, což je také nadprůměrná hodnota, i když už nikoliv výjimečná. Třetím bude teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením a rozlišením snímače 12 Mpix.

Telefon bude pohánět aktuálně nejvýkonnější procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 1. Operační paměť typu LPDDR5 má mít 12 GB, uživatelská pak 256 GB. To platí pro vrcholnou variantu, základní dostane 8/128 GB paměti.

Špičkové parametry má mít i displej s úhlopříčkou 6,67 palce. Displej bude typu OLED s obnovovací frekvencí až 144 Hz a rozlišením FHD+. Displej bude zahnutý do boků a s poměrem stran 20:9. Přední kamera bude v průstřelu a v displeji bude i čtečka otisků.

Roland Quandt @rquandt Motorola's next gen flagship... first pic, most specs. 200 MP main cam and Snapdragon 8 Gen1 "Plus" (SM8475) https://t.co/r5j2u8PSap oblíbit odpovědět

Baterie bude mít trochu nižší kapacitu, než je dnes běžné, ale 4 500 mAh není zase nějaký extrém. Výhodou bude velmi rychlé nabíjení. Po drátu to bude až 125 W, bezdrátově až 50 W. Telefon zřejmě nebude mít slot na paměťové karty, ale pojme dvě SIM. Jediným konektorem bude USB-C a wi-fi i Bluetooth budou v nejnovějších specifikacích.

Telefon bude mít stereofonní reproduktory a tři mikrofony, aby byl zvuk co nejkvalitnější a bez rušivých šumů. Cenu neznáme, nízká zřejmě nebude, ale Motorola umí ceny nastavit výhodně, takže by novinka mohla být zajímavou alternativou v nejvyšší třídě. Do prodeje by se měla dostat na přelomu jara a léta.