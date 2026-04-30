Rozdávají 110 vstupenek na MS ve fotbalu. Stačí si koupit telefon se slevou

Jan Matura
  7:02
Motorola je jedním z partnerů MS ve fotbale, které se uskuteční v USA, Mexiku a Kanadě. Výrobce proto připravil speciální edice telefonů, které si fanoušci mohou koupit. V Česku jsou v prodeji dva takové přístroje. Jeden relativně levný a druhý, který je zřejmě nejdražší motorolou všech dob.
Lístky na fotbalové Mistrovství světa 2026 jsou drahé. Běžně se ceny na sekundárním trhu pohybují ve stovkách euro, ve většině případů spíš v tisících euro. Například vstupenky na zápasy, které dostanete s telefonem Motorola, se v předprodeji nabízí za 900 až 1 200 euro, což je zhruba od 22 000 do téměř 30 000 korun.

Motorola je totiž partnerem FIFy a tudíž i partnerem mistrovství. Speciální edice se jmenuje FIFA World Cup 26 a zahrnuje několik modelů. V Česku jsou v prodeji dva. Cenově dostupný je model Motorola Edge 70 Fusion FIFA Edition, který se prodává za 12 500 korun. Ten samý model v obyčejném provedení lze nyní v akci koupit o téměř 4 500 korun levněji.

Za tyto peníze navíc zákazník dostane jinak provedený kryt telefonu s logem letošního mistrovství, které je na krytu provedeno z 24karátového zlata. V telefonu jsou speciální tapety a další fotbalový obsah. Zároveň se telefon dodává ve speciálním balení včetně sluchátek Moto Buds Bass.

Motorola Edge 70 Fusion FIFA Edition

Motorola FIFA Edition 2026

Motorola FIFA Edition 2026

Pro fanoušky však bude zajímavější volbou druhý speciální model. Tím je Motorola Razr Fold FIFA Edition. To je první knížková skládačka od Motoroly, která souběžně nyní vstupuje na trh i v běžném provedení. Speciální edice má opět zadní kryt s logem mistrovství z 24karátového zlata a jako bonus zákazníci dostanou dotykové pero, a především jednu vstupenku na mistrovství.

Telefonů se vstupenkou je připraveno 110 a vstupenky jsou na skupinové zápasy Anglie (s Chorvatskem) a Argentiny (s Rakouskem), případně na jejich zápasy v další části turnaje. Aktuální hodnota vstupenek je již zmíněných 22 až 30 tisíc korun. Samotný telefon je dražší než obyčejná verze. Cena je stanovena na 59 990 Kč, když obyčejné provedení vyjde na 49 990 Kč.

V obou případech však Motorola připravila slevu 7 000 korun. U speciální edice se to zřejmě bude týkat všech telefonů, u běžné verze má platit minimálně do konce května. FIFA edice tak vyjde na 52 990 Kč, běžná na 42 990 Kč. V obou případech přidává Motorola chytré hodinky za recenzi (to se nyní stává novým benefitem napříč značkami) a k základní verzi přidává ještě sluchátka.

Když pomineme určitou sběratelskou hodnotu samotného telefonu, tak lístek na mistrovství stojí u Motoroly 10 000 korun. A to je v současné chvíli méně než polovina jeho tržní ceny. Dodejme, že všechna utkání, na která jsou vstupenky, se odehrají v USA a to buď v Dallasu, Atlantě nebo Miami. A samozřejmě letenky a další náklady si majitel lístku hradí sám.

