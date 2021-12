První s nejvýkonnějším procesorem je motorola, které ošidili foťák

Qualcomm nový procesor představil v tradičním termínu na přelomu listopadu a prosince. Ovšem označení je netradiční. Místo pokračování v řadě 8xx (poslední 888) použil jméno úplně nové a poněkud krkolomné. Procesor se jmenuje Snapdragon 8 gen 1. Ale logiku to má, u původního označení by Qualcommu stejně došla brzo čísla.

Prvního nasazení v mobilu jsme se dočkali už po několika dnech, kdy Motorola představila model Edge X30. Premiéra se však odehrála jen v Číně, kde bude telefon také dostupný, prodej začíná 15. prosince, v předprodeji je už přístroj vyprodaný. Jestli se tato novinka dostane i mimo Čínu, není v této chvíli zřejmé.

Nasazení špičkového čipu naznačuje, že novinka bude patřit mezi top modely. Částečně to platí, ale ve výbavě najdeme i překvapivé ústupky, takže je to spíš model na pomezí vyšší střední a top třídy. Tomu odpovídá i cena, v přepočtu telefon v Číně vyjde od 11 000 korun, pro Evropu by pak bylo nutné přičíst DPH. V nabídce bude i speciální verze s jednou specialitou, jež pak bude stát v přepočtu 14 000 korun bez evropské DPH.

Ona speciální varianta se liší jen vpředu, a to fotoaparátem, který je v jejím případě skrytý pod displejem. Standardní varianty mají přední fotoaparát v průstřelu. Je možné, že Motorola v implementaci předního foťáku pod displej pokročila, ale s ohledem na předchozí pokusy je asi vhodnější ušetřit a volit základní variantu.

Samotný displej je parádní, má úhlopříčku 6,7 palce, rozlišení FHD+, podporu HDR10 a obnovovací frekvenci až 144 Hz. A působivé rozlišení má i samotná přední kamerka, 60 Mpix není u předního fotoaparátu rozhodně běžná hodnota.

Hlavní fotoaparát nemá špatné parametry, ale ukazuje, že Motorola Edge X30 není vyložený top model. Fotoaparát má jen dva snímače s rozlišením 50 Mpix. Hlavní má světelnost f/1.88, širokoúhlý f/2.2. Chybí teleobjektiv, třetí snímač je pouze pro hloubku ostrosti.

Procesor má telefon špičkový, Snapdragon 8 gen 1 bude podle všeho nejsilnější mobilní čip pro rok 2022. Paměťových variant je víc, na výběr je 8 nebo 12 GB operační a 128 nebo 256 GB uživatelského místa. Baterie s kapacitou 5 000 mAh je dnes standardem, 68W nabíjení je nadprůměrné.

Jaké jsou plány Motoroly s novou třicítkovou řadou pro Evropu, není zatím zřejmé. V Číně jsou v prodeji trochu jiné modely než v Evropě, a především, Motorola nedávno představila velké množství novinek včetně těch v řadě Edge.