Na vrchol ne, ke špičce ale patří, ukázal test fotoaparátu sexy Motoroly

Modelem Edge+ se po letech vrací Motorola na pole špičkových smartphonů. Když se přitom z této kategorie Motorola po roce 2017 a modelu Z2 Force vytratila, z fanoušků fotomobilů si po značce asi nikdo nestýskal. Fotoaparáty i těch nejlepších modelů Motorola nepatřily k vyhlášeným.

Při svém návratu mezi nejvybavenější smartphony na trhu ovšem Motorola klade na fotoaparát doposud nebývalý důraz. Že je foťák schopný, ukázaly jak naše první testy, tak i různé mezinárodní recenze. Z těchto zkušeností je také poznat, že Edge+ sice fotí dobře, ale na ty absolutně nejlepší fotomobily přeci jen ztrácí. Jak moc a v jakých oblastech přesně, teď ukázal test DxO Mark.

Motorola Edge+ v něm získala celkové skóre 113 bodů, což je velmi solidní výsledek. Na druhou stranu to Edge+ řadí někam zhruba na závěr druhé desítky žebříčku, do společnosti smartphonů, jako je loňský Samsung Galaxy S10+, Honor 20 Pro nebo Google Pixel 4, tedy strojů, které by měla novinka s čipem Snapdragon 865 a ambiciózním 108megapixelovým hlavním fotoaparátem překonávat. Na druhou stranu třeba na letošní Samsung Galaxy S20+, který může být Edge+ u zákazníků významným soupeřem, ztrácí Motorola jen pět bodů, což není žádné drama. A ukazuje se tedy, že její fotoaparát určitě stojí za to.

DxO Mark pochopitelně rozebírá i silné a slabé stránky fotoaparátu. Tak třeba při natáčení videa patří díky skóre 101 bodů Edge+ k nejužší špičce, 119 bodů za fotografování pak představuje třeba pětibodovou ztrátu na oblíbený iPhone 11 Pro Max a o dva body překonává Google Pixel 4. Navíc, jak se zdá i dle dalšího rozboru hodnocení, má Edge+ určitý potenciál se časem při fotografování zlepšit díky softwarovým updatům.

Hlavní předností Edge+ je podle DxO Mark hlavní foťák s rozlišením 108 megapixelů, který vytváří za použití metody spojování pixelů 27megapixelové snímky. Ty mají za dobrého světla spousty detailů, minimum šumu a chlubí se výtečnou barevností i expozicí. Horší jsou výkony tohoto čipu v noci, což je mimochodem oblast, kterou konkurenti dříve dovedli vylepšit právě softwarovými aktualizacemi. Snad se to Motorole podaří také.

Pochvalu získal i širokoúhlý snímač Edge+, který má rozlišení 16 megapixelů, ovšem z trochu nepochopitelných důvodů vytváří snímky s rozlišením 27 megapixelů jako hlavní foťák. I přes tento zbytečný krok (který pozorujeme v našem testu také) DxO Mark chválí detaily a podle hodnotitelů více bodů u širokoúhlého focení Edge+ ubírá fakt, že záběr širokoúhlého foťáku není tak široký jako u soupeřů. Naopak velkou výhodou tohoto širokoúhlého modulu je makro režim, který umožní fotografovat objekty už od tří centimetrů – ten ale do bodového hodnocení DxO Mark vlastně nijak nepromlouvá.

Takže hlavní a širokoúhlý foťák si vlastně celkově odnáší výtečné hodnocení jen s tím, že neexcelují v noční fotografii. Širokoúhlý foťák dokonce ani nemůže využít noční režim, což je mezi špičkovými telefony dnes neobvyklé. Doufejme tedy, že si Motorola této kritiky všimne a noční režim nejen vylepší, ale také rozšíří jeho možnosti využití. Pak by fotoaparát mohl skutečně vyzvat ty nejlepší.

Kde se mu to ale nejspíš vůbec nepodaří, je oblast zoomu. Tady možná může Motorola stačit na rok nebo dva staré modely, ale na aktuální špičku nikoli, jelikož výrobce trochu šetřil. Optika má „jen“ trojnásobné přiblížení, horší je ovšem fakt, že čip má rozlišení pouhých 8 megapixelů. A znovu se tu Motorola z nepochopitelných důvodů vydala cestou umělého navýšení rozlišení, takže výsledné snímky mají rozlišení 27 megapixelů a podle DxO Mark postrádají jakékoli detaily.

My jsme u zoomu Edge+ navíc zaznamenali ještě další podivné chování: telefon ve většině případů přiblíží scénu asi šestinásobně, což znamená, že používá ořez snímku a ten pak upscaluje na 27 megapixelů. Takové snímky jsou vyloženě nepoužitelné. Toto chování je ale nejspíš nějakou softwarovou chybou, jelikož v náhodných situacích se nám občas podařilo pořídit s Edge+ snímky s běžným trojnásobným optickým přiblížením. Ani ty v konkurenci neobstojí, ale už jsou podstatně použitelnější.

Další drobnost, kterou DxO Mark nezmiňuje, je pak spjata s použitým 108megapixelovým čipem. Čip od Samsungu je relativně velký, což při dané konstrukci optiky znamená, že při fotografování na blízko je hloubka ostrosti snímků relativně nízká. Toto je však hardwarová vlastnost, kterou mají kvůli velkým čipům různé špičkové fotomobily, od Galaxy S20 Ultra 5G, přes Xiaomi Mi 10 Pro až po Huawei P40 Pro, který je na vrcholu žebříčku.