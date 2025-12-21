Aktuálním trendem ve světě smartphonů je zeštíhlování těla. A to nejen u ohebných smartphonů, v jejichž případě to má i praktický význam vzhledem k tomu, že se ohýbají v půl a musí si tedy i ve složeném stavu zachovat přijatelnou tloušťku. Několik výrobců totiž už začalo nabízet i štíhlé modely klasické konstrukce, zde je však účel především designový.
Už jsme během letoška viděli tenké telefony od Samsungu, Applu nebo třeba Nubie, nyní je na řadě novinka od Motoroly s označením Edge 70. Právě ta se jako první dočkala radikálního zeštíhlení mezi novými modely, výrobce přitom nemusel přistupovat k nijak dramatickým kompromisům po stránce výbavy, především u baterie. Co můžete od novinky očekávat a pro koho je určena si vysvětlíme v dnešní recenzi.