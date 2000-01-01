náhledy
Samsungu s Applem to moc nevyšlo, bude třetí supertenký smartphone na trhu úspěšnější? Minimálně v jednom ohledu má velkou výhodu a to je velmi rozumně nastavená startovní cena. Což je ostatně obvyklá vlastnost produktů této americké značky pod čínským majitelem.
První supertenký smartphone představil Samsung, konkrétně ho představoval od ledna do května. Apple se pak přidal v září. Samsung se jmenuje S25 Edge, Apple tenký model pojmenoval iPhone Air. V obou případech to jsou přístroje patřící mezi top modely.
Pokud budeme brát za nejdůležitější tenkost, tak iPhone s 5,6 mm vede, Samsung má v pase 5,8 mm a nová Motorola rovných 6 mm. Na živo to jsou nepostřehnutelné rozdíly, navíc v místě fotomodulu je to vždy víc.
Motorola svůj tenký model nemusela nijak speciálně pojmenovávat, celá vrcholná řade se jmenuje Edge a novinka se zařadila do nové řady 70, která je určená pro modelový rok 2026. Zřejmě tedy základní model nové řady Edge bude supertenký, ale na detaily o celé řade si ještě budeme muset počkat. I v té letošní nakonec na některé modely nedošlo.
Design novinky se drží stylu, který značka dodržuje na téměř všech modelech. Rozdíly jsou v tenkosti těla a v kombinaci různých materiálů na zádech a fotomodulu. Ale základní rozvržení prvků, integrace fotomodulu do těla přístroje a další detaily jsou ryze motorolovské.
Motorola se barev nebojí a své modely i vyšších tříd obléká běžně do velmi pestrých barev z palety společnosti Pantone, s kterou spolupracuje. Novinka bude však dostupná ve spíš konzervativních dvou variantách. Zde zobrazené zelené s názvem Bronze Green a šedé nazvané Gadget Grey. Třetí barva Lilly Pad, což je světlá šedozelená, se zřejmě v Česku prodávat nebude.
Motorola stále patří mezi ty štědřejší výrobce a k telefonu vedle kabelu přibaluje i průhledný kryt. Drobnou zajímavostí je píchátko na šuplík simky, které je zabalené v pytlíčku a nikoliv zapíchnuté ve vnitřním kartonu.
Povrch zadní části s výjimkou fotomodulu má jemnou texturu. Díky ní se telefon dobře drží v ruce a neklouže. Verze Bronze Green pak má zajímavě zlatavě orámované objektivy hlavního fotoaparátu. Dodává to telefonu mírnou dávku luxusu.
Motorola Edge 70 není vyloženě top model. Za Samsungem a Applem zaostává především ve výkonu procesoru, použitý Snapdragon 7 gen 4 je sice čerstvý a moderní čip, ale na to, co mají v sobě Air a S25 Edge, nestačí. Jeho výkon je v syntetickém testu Antutu zhruba třetinový.
Dodejme, že tělo novinky je z hliníku, displej kryje sklo Gorilla Glass 7i. Konkurenti jsou na tom o něco lépe, mají tvrdší skla a Samsung s Applem mají i titanovou konstrukci.
Motorola vrací úder odolností. Splňuje normy IP68 a IP69 a dokonce i vojenský standard MIL-STD-810H. To konkurenti končí u normy IP68.
Tenká Motorola má stereofonní reproduktory, ale pro zákazníky bude podstatnější baterie. Ta využívá nejnovější technologii Si/C Li-ion a má kapacitu 4 800 mAh. Pro porovnání, Samsung má článek s kapacitou 3 900 mAh a Apple dokonce jen 3 150 mAh. Navíc Motorola umí nabíjet po drátu výkonem 68 W, bezdrátově pak 15 W.
Displej má 1,5K rozlišení při úhlopříčce 6,7 palce (Samsung má stejnou úhlopříčku, Apple 6,5 palce). Je to P-OLED panel s obnovovací frekvencí až 120 Hz a špičkovým jasem lokálně až 4 500 nitů.
Samsung i Apple u zákazníků doplácí na úsporné sestavy hlavního fotoaparátu. Samsung má dvojitý, Apple dokonce jednoduchý foťák. Motorola na první pohled slibuje víc, ale v praxi tomu tak není.
Nejdřív přední strana, tam je jeden snímač s rozlišením 50 Mpix , což je pro přední foťáky nadprůměrné rozlišení.
Vzadu sestava slibuje tři snímače, ale reálně tam jsou dva, třetí je zřejmě pomocný světelný senzor. Dva snímače mají rozlišení 50 Mpix, hlavní pak má i optickou stabilizaci, širokoúhlým se pak dají pořizovat makra. .
Solidní je i paměť. Verzí je sice víc, ale v Česku prodávaná Motorola Edge 70 bude mít sestavu s 12 GB operační a 512 GB uživatelské paměti.
Nejpodstatnější je však cena. Základní je 19 990 Kč, což by samo o sobě bylo fajn. Samsung, který od uvedení na trh dramaticky zlevnil, totiž stále stojí 21 990 Kč, iPhone pak 29 990 Kč.
Jenže Motorola na start snížila cenu na 16 500 korun (a můžeme se podle tradice značky domnívat, že ta sleva by mohla být i delší než krátkodobá). To vše při dvojnásobné vnitřní paměti než platí u uvedených cen konkurentů. Ty mají i verze se stejně velkou pamětí, ale ceny pak jsou 24 990 a 35 990 Kč. Což jsou dramatické rozdíly.
Motorola Edge 70 není tak nadupaný model jako konkurenti od Samsungu a Applu, ale nijak výrazně nestrádá. Naopak má větší baterii a rychlejší nabíjení a papírově i větší odolnost. Další parametry jsou podobné, jen procesor je výrazně slabší. Ale to neznamená, že je vyloženě slabý.
Je tedy možné, že Motorola trefila u tenkého modelu správný poměr ceny a výkonu. Samsung s Applem zjevně na první pokus nikoliv. Prodeje obou jsou podle mnoha zdrojů značně z očekáváním. U Samsungu to pak dokládá i výrazné snížení ceny, prakticky o 10 000 korun za několik měsíců.
