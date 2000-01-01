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Motorola dovezla na český trh další model s velice povedeným poměrem ceny a výkonu. Novinka s označením Edge 70 Pro nabídne velkou baterii, špičkový displej i fotoaparát s telefoto senzorem a periskopickou konstrukcí, jde přitom cenově o celkem typické zařízení vyšší střední třídy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nový model od Motoroly, Edge 70 Pro pokračuje v linii štíhlých smartphonů s pěknou výbavou. Varianta Pro sice není až tak tenká jako nedávný model Edge 70, zato ovšem nabídne zajímavější výbavu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon nabídne displej s úhlopříčkou 6,78 palce a rozlišením 1 272 × 2 772 pixelů. Jde o panel typu AMOLED s pěknou 144Hz obnovovací frekvencí a překvapivě vysokým maximálním jasem: 5 200 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V průstřelu displeje najdete 50Mpix selfie kamerku, nechybí ani čtečka otisků prstů pod displejem. Displej proti poškození chrání tvrzené sklo Gorilla Glass 7i.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Motorolu Edge 70 Pro pohání čip Dimensity 8500 Extreme, tedy jeden z těch lepších ve vyšší střední třídě v nabídce MediaTeku. Procesor doplňuje 8 nebo 12 GB operační paměti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nejde sice o nejštíhlejší telefon v nabídce Motoroly, ovšem se 7,2mm tloušťkou se pořád řadí mezi ty tenké. Odolá navíc prachu a vodě (IP69), a dokonce má i armádní certifikát odolnosti proti poškození (MIL-STD-810H).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Úložiště pro data má pak kapacitu buď 256 nebo 512 GB. Paměťovou kartou však rozšířit nelze.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konektorová výbava telefonu zahrnuje USB-C, v té bezdrátové nechybí 5G, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Dočkáte se i integrované eSIM.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Motorola Edge 70 Pro nabídne operační systém Android 16 s příslibem tří velkých softwarových aktualizací do budoucna.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na zádech telefonu jsou tři fotoaparáty. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix, světelnost f/1,8 a optickou stabilizaci. Širokoúhlý snímač má pak rovněž rozlišení 50 Mpix, jeho světelnost je f/2,0 a úhel záběru pak 122 stupňů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Třetím do party je pak periskopický teleobjektiv s rozlišením 50 Mpix s 3,5× přiblížením. I ten je opticky stabilizovaný, jeho světelnost je f/2,5. U modelů vyšší střední třídy stále takový prvek není samozřejmostí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení s telefonem najdete jak USB-C kabel, tak průhledný kryt s magnetickým uchycením na bezdrátovou nabíječku či jiné příslušenství.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Baterie tohoto modelu má parádní kapacitu 6 500 mAh. Nabíjení pomocí kabelu podporuje s výkonem až 90 W, ovšem jak jste mohli vidět, adaptér není v balení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vedle toho lze Edge 70 Pro nabíjet také bezdrátově (15 W), případně jím i reverzně bezdrátově nabíjet jiné zařízení (5 W).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon vstoupil na český trh za cenu 14 990 korun za 256GB verzi, potažmo 19 990 korun za 512GB variantu. Ale pozor, hned v úvodu je tu zajímavá sleva.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na obě varianty totiž můžete dostat slevu tři tisíce korun, což znamená, že vyjde už na zajímavějších 12, potažmo 17 tisíc korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz