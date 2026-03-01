náhledy
Není vůbec obvyklé, aby jeden model telefonu existoval ve dvou verzích, které se od sebe liší velikostí a hmotností. Navíc obě verze se prodávají vedle sebe i na českém trhu. Rozdíly mají samozřejmě svůj důvod, podstatné pak je, že zaváděcí slevy jsou velmi zajímavé.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Modely Fusion jsou u Motoroly vstupní branou do segmentu střední třídy. Jsou to dobře vybavené přístroje za obvykle zajímavou cenu. Letos to platí o modelu Edge 70 Fusion, který přichází na trh ve dvou verzích.
Ale nejprve pohled zpět, protože na trhu stále lze koupit loňský model, tedy přímého předchůdce. Motorola Edge 60 Fusion se prodává za přibližně 6 500 korun.
A ještě o rok starší Edge 50 Fusion Motorola loni na podzim vrátila do hry jako levnou alternativu low-endům. Telefon koupíte za čtyři tisíce a v této kategorii budete jen stěží hledat výhodnější nabídku.
Edge 70 Fusion samozřejmě míří výš. Standardní ceny obou modelů jsou přes 10 000 korun, ty akční jsou pak výrazně zajímavější. Podstatné je, že design se během let měnil jen málo, ale ano, ten současný vypadá nejvíc prémiově.
Vlastně meziročně se základní tvary nezměnily vůbec, a to včetně tvarování fotomodulu. Ale ten tentokrát nevystupuje přímo ze zad telefonu, ale je do nich vsazený a má jinou povrchovou úpravu. Což designu prospělo.
Jak je z detailních obrázků patrné, tak výrobce tentokrát zvolil dost decentní barvy. Alespoň tyto tři z pěti decentní jsou, v praxi všechny v odstínech šedi.
Zajímavá je i povrchová úprava, která se snaží vypadat jako textilie. Vypadá to dobře a i to dobře padne do ruky. Ale trochu se obáváme snadnějšího špinění.
Telefon již je v prodeji ve dvou verzích podle velikosti paměti. Což není nic neobvyklého: 8+256 GB a 12+256 GB. Na první pohled by však příplatek dva tisíce za 4 GB paměti vypadal dost vysoký, takže výrobce se uchýlil k jedné velmi exotické fintě.
Každá z variant telefonu má jinou baterii. Menší má 5 200mAh článek, větší má kapacitu 7 000 mAh. Jenže s tím se mění i tloušťka telefonu (7,2 nebo 8 mm) a také hmotnost (177 nebo 193 gramů). Jinak nabíjecí výkon 68 W je stejný u obou.
My jsme měli k dispozici jen dražší a tedy větší verzi telefonu. V praxi není rozdíl osm desetin milimetru zásadní a pokud chytnete zaváděcí cenu, tak se vyplatí připlatit za dražší variantu. V akci je o něco levnější, než je základní doporučená cena základní varianty s menší pamětí i baterií.
Displej telefonu je již stejný s úhlopříčkou 6,78 palce. Výrobce ho pojmenoval Extreme AMOLED a má parádní parametry. Špičkový jas lokálně je až 5 200 nitů, maximální obnovovací frekvence pak 144 Hz.
Displej lze ovládat i mokrými prsty nebo přímo pod vodou. Motorola pak slibuje kalibraci barev podle palety Pantone.
V detailu je patrné, že tentokrát Motorola zůstala u zaobleného displeje, což stále občas činí. Některé modely ho mají, jiné ne. V průstřelu pak je 32Mpix přední foťák.
Hlavní foťák sice naznačuje tři snímače, ale relevantní jsou dva. V sestavě jednu pozici zabírá blesk a druhá patří pomocnému snímači.
Údaje na displeji naznačují, že by telefon mohl mít i teleobjektiv, s dvojnásobným přiblížením, ale je to jen výřez. Který však funguje solidně a je to pro běžné použití ok. Hodí se to především pro portréty.
Motorola použila pro hlavní foťák snímač Lytia 710 od Sony, což je úplně nový senzor. Má rozlišení 50 Mpix, světelnost objektivu je f/1.8 a objektiv má optickou stabilizaci.
Druhým je širokoúhlý snímač s rozlišením 13 Mpix.
Telefon pohání čip Snapdragon 7s Gen 3 (v AnTuTu výkon okolo 800 000 bodů), který je adekvátním procesorem pro telefon této třídy. Výhodou je pak odolnost podle armádní normy MIL a také podle norem IP68 a IP69. Takže to ovládání displeje pod vodou dává smysl.
Standardní česká cena je 9 590 Kč za variantu s menší baterií a pamětí 8+256 GB. Větší baterie a paměť 12+256 GB vyjde standardně na 12 490 Kč. Ale v akci stojí levnější verze 8 090 Kč a dražší 9 490 Kč. A pozor, u některých obchodníků je k dispozici vždy jen jedna z nich.
