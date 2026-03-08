|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Naprostá zvláštnost a finta. Ten samý telefon má různé rozměry i hmotnost
Největší překvapení. Promakaný telefon zastínil všechny věhlasné značky
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si...
Bude to někdo chtít? Čtvercový mobil skrývá nečekané překvapení
Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Smartphone se čtvercovým půdorysem? Dost zvláštní koncept a to je jen první pohled. Po prozkoumání zjistíme, že telefon má mít ještě mechanickou klávesnici nebo její alternativu. Navíc to má být...
Je oranžový a všichni ho chtějí. Kdo nemá fejkový iPhone, jako by nebyl
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Na technologickém veletrhu v Barceloně byl i letos k vidění trend, který propojoval celou řadu výrobců mobilů. Letos se všichni rozhodli, že budou mít napodobeninu nejnovějšího iPhonu s...
Když ztroskotáte, budete chtít mít tento telefon. Je jako švýcarský nožík
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Velmi talentovaný přístroj, který navíc vypadá, že opravdu funguje, ukázala firma Unihertz. Ta si zakládá na v podstatě startupovém přístupu a specializuje se na neobvyklé telefony. Model Tank 5 Pro...
Trapas, nebo geniální tah? Xiaomi překvapilo novým doplňkem k iPhonu
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Nové příslušenství k iPhonu jsme na konferenci značky Xiaomi upřímně nečekali. Výrobce majitelům iPhonů nabídne tenkou powerbanku s bezdrátovým nabíjením – i v oblíbené oranžové barvě. Je...
Naprostá zvláštnost a finta. Ten samý telefon má různé rozměry i hmotnost
Není vůbec obvyklé, aby jeden model telefonu existoval ve dvou verzích, které se od sebe liší velikostí a hmotností. Navíc obě verze se prodávají vedle sebe i na českém trhu. Rozdíly mají samozřejmě...
Neměl peníze, a tak přišel o slávu. Patent, co změnil svět, získal někdo jiný
Jde o vůbec nejvýnosnější patent, jaký byl kdy podán. U amerického patentního úřadu jej podal skotský rodák Alexander Graham Bell. Nebyl ovšem jediným, kdo tak v příslušný den učinil. Z nevídané...
Když ztroskotáte, budete chtít mít tento telefon. Je jako švýcarský nožík
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Velmi talentovaný přístroj, který navíc vypadá, že opravdu funguje, ukázala firma Unihertz. Ta si zakládá na v podstatě startupovém přístupu a specializuje se na neobvyklé telefony. Model Tank 5 Pro...
Čechů je na Blízkém východě o třetinu méně než o víkendu, hlásí operátoři
O zhruba dvě třetiny se oproti víkendu snížil počet Čechů využívajících mobilní služby na Blízkém východě. I tak podle dat tuzemských operátorů, kteří jim v neděli aktivovali bezplatně datové balíčky...
Vůbec se toho nebojí. Fejkují design slavných produktů a nestydí se za to
Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Napodobeniny produktů slavných značek jsou dnes zcela běžné a třeba v případě textilu je to specifické odvětví takzvaných replik. U elektroniky je to složitější, design okopírovat jde, ale vespod je...
Před lety byl tento typ mobilu obrovský hit. Našli jsme luxusní moderní verzi
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Unihertz sama o sobě prohlašuje, že vyrábí smartphony pro úzké skupiny uživatelů. A její nejnovější model, Titan 2 Elite, takovým určitě je. Zároveň však díky svému provedení působí skutečně...
Značka s neobvyklým jménem má dvě novinky. Jedna se trefuje do Applu
Londýn (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobce Nothing, který se prezentuje jako designová alternativa k nudným androidům, má dvě smartphonové novinky. Zatímco jedna využívá toho, co se osvědčilo minule, druhá dělá pořádný designový krok...
Bude to někdo chtít? Čtvercový mobil skrývá nečekané překvapení
Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Smartphone se čtvercovým půdorysem? Dost zvláštní koncept a to je jen první pohled. Po prozkoumání zjistíme, že telefon má mít ještě mechanickou klávesnici nebo její alternativu. Navíc to má být...
Splátkový prodej má zachránit trh s mobily. Neplatičům ho na dálku zamknou
Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Je to jeden z nevyhnutelných trendů, o kterých se v Barceloně na veletrhu MWC mluví spíš opatrně, neoficiálně. Chytré telefony však v průběhu letošního roku čeká zdražování, a to poměrně razantní....
To už snad ani není mobil. Má baterii jako šest běžných smartphonů
Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Kdo pamatuje staré kufříkové mobily pro standard NMT, tak si dokáže představit, jak mohutný je odolný smartphone Fossibot F107 Pro. Z dnešního pohledu gigantický telefon má taktéž gigantickou...
Zákazníci rozhodli o nejrychlejším internetu v Česku. Operátor má trofeje
Hned dvě trofeje převzali na barcelonském veletrhu MWC zástupci mobilního operátora O2 od společnosti Ookla. Ocenění za kvalitu své mobilní sítě za druhé pololetí 2025 získal operátor na základě...
Největší překvapení. Promakaný telefon zastínil všechny věhlasné značky
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si...