náhledy
V rámci veletrhu IFA v Berlíně představila Motorola několik novinek. Model Edge 60 Neo uzavírá letošní řadu Edge a vlastně se nyní čeká, kolik bude stát. Cena totiž rozhodne, jestli to bude prodejní hit jako příbuzný model Fusion. Ten od jara patří mezi nejlepší nabídky na trhu v poměru ceny a výkonu.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Design současných Motorol je zajímavý a vlastně povedený. Kdo má rád barevné telefony, nikde jinde víc nedostane. Akorát na první pohled drtivá většina letošních a loňských modelů vypadá skoro stejně.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
O novince to platí taktéž a pokud nejste fanoušek značky, tak se v nabídce snadno ztratíte. Novinka bude v prodeji ve třech odstínech Pantone barev. Zde vyobrazené světle zeleno-modré, v cihlově červené a tmavě modré.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Zpředu a z boku se některé modely Motoroly dají rozeznat podle toho, zda mají plochý či zaoblený displej. Model Neo má plochý design, kterému dnes dává přednost velká část výrobců.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Displej Motoroly Edge 60 Neo má úhlopříčku 6,36 palce a podporuje HDR10+. Je to panel typu LTPO pOLED (Plastic Organic Light Emitting Diode)
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Maximální jas displeje Motoroly edge 60 neo dosahuje až 3 tisíc nitů (špička), rozlišení je pak 1,5K.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Displej chrání sklo Gorilla Glass 7i. Tělo je plastové, záda jsou vyrobena z polymeru.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Přední kamerka je v průstřelu a má rozlišení 32 Mpix. Což je u Motoroly takový standard.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Motorola edge 60 neo má tři zadní fotoaparáty, hlavní je 50Mpix od Sony a je vybavený optickou stabilizací.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Sestava není ošizená a dále nabízí teleobjektiv s trojnásobným přiblížením, opět optickou stabilizací a rozlišením snímače 10 Mpix. Třetí snímač je širokoúhlý s rozlišením 13 Mpix. Pro doplnění, ve čtvrtém objektivu je blesk.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Motorola má ve střední třídě všechny modely vysoce odolné. Krycí sklo jsme již zmínili, celkově telefon splňuje normy IP68 a IP69 a také plní vojenský standard MIL-STD-810H.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Telefon je tak prachotěsný, vydrží pod vodou (sladkou), zvládne i horkou tlakovou vodu a neměl by se rozbít po pádu. S ohledem na běžné tělo (tloušťka 8,1 mm) a nízkou hmotnost 175 gramů, to je impozantní.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Telefon bude patřit do střední třídy, takže čip Mediatek Dimensity 7400 je logickou a adekvátní volbou. Motorola na paměti nešetří, takže přístroj by měl začínat na kombinaci 12 + 256 GB paměti. Existovat však bude víc verzí.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Baterie má kapacitu 5 000 mAh, což je standard, ale Motorola už umí i víc. Což dokazuje jiná berlínská novinka, model G06 Power, které se budeme věnovat v samostatném článku a která má baterii s kapacitou 7 000 mAh.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Neo je kompaktní přístroj, takže průměrná kapacita baterie je zde očekávatelná. A vlastně to nevadí, protože nabíjení je velmi rychlé. Po kabelu je to 68 W, bezdrátově pak 15 W.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Výrobce se chlubí, že pro běžného průměrného uživatele stačí připojit telefon na (firemní značkovou) drátovou nabíječku na 7 minut a telefon pak vydrží pro běžné používání 12 hodin. Jak je obvyklé, doprovází to několik podmínek, ale nabíjení je objektivně rychlé.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Telefon se začne prodávat v říjnu a zatím neznáme jeho českou cenu. A ta bude rozhodující. Příbuzný model Edge 60 Fusion je prodejní hit a s cenou těsně nad sedmitisícovou hranicí se hledá výhodnější koupě obtížně.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Motorola Edge 60 Neo bude dražší, cena se zřejmě bude pohybovat okolo 10 tisíc Kč. Výrobce známý agresivní cenovou politikou však může překvapit.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz