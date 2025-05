Část 1/6

Motorola dlouhodobě prokazuje, že se nebojí konkurentů. Na trh dováží pravidelně zajímavé telefony různých cenových kategorií, které povětšinou nabízí něco extra po stránce výbavy, nebo aspoň opravdu zajímavou cenu. Výrobci se dokonce daří i v opravdu soupeřivých kategoriích telefonů, kde často zákazníci obrací každou korunu.

Model Edge 60 Fusion sice nepatří do úplně nejlevnější kategorie, naopak je to model sebevědomě spadající do vyšší střední třídy. Nicméně výrobce má hezké eso v rukávě v podobě už od vydání trvající slevy, díky níž nad telefonem mohou uvažovat i lidé, kteří by za plnou cenu o něj rozhodně zájem neměli. Co přesně tedy Edge 60 Fusion nabízí a proč je jeho cena tak lákavá?

Bude se mi líbit?

Edge 60 Fusion rozhodně není ošklivý telefon. Líbí se nám především zpracování zad, které je v námi testované tyrkysové barvě potažené imitací kůže. Pokud jste se navíc setkali s nějakým modernějším modelem od Motoroly, tak možná víte, že vám dorazí v parfémované krabičce. Právě materiál použitý na zádech telefonu umí z krabičky vůni trochu „nacucat“ a pak ji nějakou dobu držet. Fusion je tak navíc minimálně zpočátku i docela voňavý telefon.

Záda jsou po obou bocích zaoblena a stejně tak i displej, což trochu vyvolává dojem tenkého těla, byť reálně 8,3 mm v pase vlastně dnes už považujeme za naprosto standardní hodnotu a skutečně štíhlé telefony vypadají o dost jinak. Modul s fotoaparáty na zádech je pak na oko zapuštěný pod obal oné falešné kůže, což ve výsledku vypadá, jako by se dral ven skrz povrch přes zaoblené hrany.

Telefon je poměrně odolný, jednak má armádní certifikát odolnosti proti mechanickému poškození a pádům (MIL-STD-810H) a také mu nevadí ani prach a voda, včetně vysokotlakého proudu (IP69). Na pohled přitom působí elegantně, rozhodně to není nějaký obrněný hromotluk. Rozměry telefonu jsou 161 × 73 × 8,0 mm a hmotnost pak 180 gramů.