Motorola zabrala, její Edge 50 Ultra patří do širší špičky fotomobilů

Do širší špičky fotomobilů se v nedávné době zařadily nové značky. Rozhodně sem patří Vivo s jeho skvělým modelem X100 Pro, letos si také v kvalitě fotoaparátů výrazně polepšilo Xiaomi, které se po letech tápání s modelem 14 Ultra vrátilo v podstatě tam, kam historicky patří. A teď se mezi širší špičku fotomobilů podle testu organizace DxO Mark řadí i Motorola. Její Edge 50 Ultra totiž v testu vykázala skóre 146 bodů.

To je sice 17bodová ztráta na absolutní vrchol, ovšem jak ukazují i naše praktické zkušenosti, jde v tomto případě spíš o naladění některých konkrétních hodnocení, jejich důležitost pro každého z uživatelů a různé další detaily. Však se Motorola Edge 50 Ultra řadí do velmi dobré společnosti: zmíněné Xiaomi 14 Ultra má v testu o tři body více, Vivo X100 Pro, které považujeme v praxi za stále jeden z nejlepších fotomobilů, jen o další bod navíc. Pixel 8 má 146 bodů, stejné skóre patří dvojici starších iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max, to rozhodně nejsou fotomobily, které by patřily do starého železa. Stále ještě aktuální „obyčejnější“ modely 15 a 15 Plus mají v hodnocení DxO Mark 145 bodů, Motorola Edge 50 Ultra překonává i špičkový Samsung Galaxy S24 Ultra, který má 144 body.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 163 – Huawei Pura 70 Ultra

158 – Honor Magic6 Pro

157 – Oppo Find X7 Ultra

157 – Huawei Mate 60 Pro+

156 – Huawei P60 Pro

154 – Apple iPhone 15 Pro Max

154 – Apple iPhone 15 Pro

153 – Google Pixel 8 Pro

153 – Oppo Find X6 Pro

152 – Honor Magic5 Pro

150 – Oppo Find X6

150 – Vivo X100 Pro

149 – Huawei Mate 50 Pro

149 – Xiaomi 14 Ultra

148 – Google Pixel 8

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

146 – Motorola Edge 50 Ultra

145 – Apple iPhone 15

145 – Apple iPhone 15 Plus

144 – Samsung Galaxy S24 Ultra

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

140 – Xiaomi 13 Ultra

Co potěší, je velmi vyrovnaný výkon fotoaparátu ve všech disciplínách. Edge 50 Ultra sice v žádné jednotlivé kategorii nedosáhla na úplnou špičku, ale nikde moc neztrácí. Výkon telefonu můžeme vidět v lepším světle i v souvislosti s tím, že Motorola vsadila pouze na trojici fotoaparátů a že sestava možná na první pohled nevypadá, jako ta s největšími ambicemi. Ale praxe ukazuje, že dobře vyladěný hlavní fotoaparát s 50 megapixely, širokoúhlý foťák se stejným hodnocením a teleobjektiv s trojnásobným zoomem a 64megapixelovým čipem mohou na účast v širší špičce bohatě stačit.

Motorola Edge 50 Ultra přitom nepoužívá třeba čím dál oblíbenější palcový čip hlavního fotoaparátu, ale je tu osvědčená technika jako stabilizace obrazu u hlavního a zoomového objektivu nebo automatické ostření u širokoúhlého foťáku. Díky tomu se aktuálně Edge 50 Ultra v žebříčku DxO Mark dělí o 18. příčku a Motorola sama se chlubí tím, že je to letos zatím pátý nejlépe hodnocený smartphone s tím, že Vivo X100 Pro bylo představeno už koncem loňského roku (ale k nám se dostalo až zkraje letošního) a tak se do letošního pořadí nepočítá.

DxO Mark u špičkové Motoroly chválí třeba kvalitu expozice a dobrý kompromis mezi zachováním detailů a redukcí šumu, což mimochodem vede i k dobrým nočním snímkům. Dobré je také ostření nebo vnímání hloubky ostrosti u bokeh efektu, telefonu se daří zachovávat detaily při zoomu. U ostření a šumu zdůrazňuje DxO Mark, že se Motorole vede lépe než Samsungu u jeho Galaxy S24 Ultra. Naopak ke slabinám patří někdy až přehnaný kontrast v HDR snímcích, občasné chyby u vyvážení bílé nebo expozice a vcelku časté technické vady v obraze.

Letošní špičková Motorola se pak výrazně zlepšila oproti svému předchůdci. Model Edge 40 Pro, který byl jejím loňským nejlepším fotomobilem, totiž u DxO Mark získal 130 bodů a posun o 16 bodů je tím největším, jaký jsme v poslední době meziročně zaznamenali (Vivo si u modelu X100 Pro oproti typu X90 Pro polepšilo o 14 bodů). Jestli bude tedy Motorola v nastoleném tempu zlepšování ještě pokračovat, může se v žebříčku vyšvihnout ještě výš.

Už teď ovšem patří Motorola Edge 50 Ultra k nejvýhodnějším špičkovým fotomobilům. Smartphone totiž na našem trhu stojí 25 399 korun a to je méně, než spousta konkurenčních modelů. Honor Magic 6 Pro a Vivo X100 Pro stojí 25 999 korun, Samsung Galaxy S24 Ultra stojí oficiálně 35 490 korun. Ale najdou se i výhodnější volby: základní iPhone 15 koupíte od 19 890 korun a Pixel 8 Pro ještě o malinko levněji, ve výprodeji aktuálně za 19 820 korun (standardní osmička je pak za méně než 16 tisíc).