Motorola chystá nový supersmartphone. Opět lze očekávat dobrou cenu

Vrcholná řada Motoroly zahrnuje hned několik modelů. Za letošní rok to byly modely Edge 30, Edge 30 Pro, Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion a Edge 30 Ultra. První dva přišly na trh na jaře, zbylé tři výrobce představil v září. Minimálně část nabídky je tedy velmi aktuální.

Nás budou zajímat modely Pro a Ultra, které stojí na vrcholu nabídky. Zřejmě stejně jako letos i pro příští rok přijdou na trh nejprve dva modely, základní a Pro. A jak to bude dál, to se teprve uvidí. Alespoň to naznačují informace známého leakera OnLeaks a indického webu Mysmartprice. Především OnLealks je v případě motorol obvykle výborně informovaný.

Podle nich Motorola novinku či novinky představí ještě do konce letošního roku, ale jak je obvyklé, nejprve v Číně pro tamní trh s označením X40 respektive X40 Pro. Evropskou premiéru můžeme očekávat s měsíčním či i delším zpožděním a s označením Edge 40 a Edge 40 Pro.

Zatím jsou dostupné informace o lépe vybaveném modelu Pro. Jeho výbava ho bude řadit mezi špičkově vybavené přístroje nejvyšší třídy. Výkon zajistí nejnovější top procesor Qualcommu, tedy Snapdragon 8 gen 2. K tomu zákazník dostane 8 nebo 12 GB operační paměti a 128 nebo 256 GB uživatelského prostoru.

Displej bude v bocích zahnutý a bude mít úhlopříčku 6,67 palce. OLED panel by mohl mít vysoké rozlišení 1,5K, neboli 1 220p, ale je možné, že to si Motorola schová pro ještě lepší model Ultra v druhé polovině příštího roku. V každém případě by displej měl podporovat obnovovací frekvenci 165 Hz, což zatím umí jen Asus Rog Phone 6.

Sestava fotoaparátů má obsahovat tři snímače. Hlavní i širokoúhlý mají mít rozlišení 50 Mpix, třetím bude teleobjektiv s rozlišením snímače 12 Mpix. Vpředu bude selfie kamerka s rozlišením snímače 60 Mpix. Baterie má mít obvyklou kapacitu 5 000 mAh a rychlonabíjení s výkonem 66 W. Možným hlavním tahákem má být odolnost podle normy IP68.

Telefon se tak výbavou přiblíží letošní Motorola Edge 30 Ultra. Ta má navíc hlavní snímač fotoaparátu s rozlišením 200 Mpix. Novinka pak bude mít novější procesor s vyšším výkonem a zmíněná odolnost bude praktickým bonusem. Motorola má agresivní cenovou politiku, takže můžeme očekávat cenu okolo 20 000 korun. Za tolik startoval předchůdce, model Ultra je o dva tisíce dražší.