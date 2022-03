Tak má vypadat levnější top smartphone. Test Motorola Edge 30 Pro

Ačkoli je Motorola jedna z nejstarších značek na trhu, i po tak dlouhé době umí ukázat, že má velké ambice. Ačkoli už ji dávno odkoupila čínská společnost Lenovo, telefony této značky neztratily charakter. A byť tu byla v posledních letech docela táhlá stagnace a zaměření hlavně na střední třídu, top modely této značky jsou nyní definitivně zpět a konkurenci opravdu šetřit nehodlají.

Model Motorola Edge 30 Pro si celkem zdařile zabral pozici přesně mezi vyšší střední a prémiovou třídou, byť se za svou výbavu nemusí stydět ani ve společnosti dražších modelů. Kompromisy se sice najdou, ovšem s přihlédnutím k ceně se dají celkem chápat. Jaké to jsou popíšeme ve dnešní recenzi.

Bude se mi telefon líbit?

Motorola Edge 30 Pro rozhodně není žádný drobeček. Jeho rozměry (163 x 76 x 8 mm) se sice velký displej snaží krotit alespoň tenkým rámečkem, ale i tak je to zkrátka jeden z těch větších smartphonů. Váha 195 gramů pak odpovídá složení materiálů: záda jsou skleněná, boky plastové.

Na zádech telefonu najdete tvrzené sklo. Oceňujeme jeho příjemné zaoblení, telefon i přes své větší rozměry hezky padne do ruky. Líbí se nám rovněž i matná povrchová úprava, na které tolik nezůstávají otisky prstů. Najdete zde také modul s fotoaparáty, který po vzoru modelu G200 vystupuje ve tvaru vlnky nad povrch, ovšem znatelně méně. Na zádech je ještě logo výrobce v místě kde by mohla bát i čtečka otisků prstů, ta je však ve skutečnosti umístěna v bočním tlačítku.

Stejně jako u předchůdce, modelu Edge 20 Pro, musíme zmínit nepovedené umístění bočních tlačítek. Zde lze prakticky slovo od slova zopakovat to, co jsme již vytýkali předchůdci, jelikož se zde situace opakuje: Tlačítko aktivace displeje, které v sobě integruje i čtečku otisků prstů, ještě jakž takž je tam, kde má být, ovšem ladění hlasitosti hudby a vyzvánění je o kousek nad tím, a to už opravdu musíte palec natahovat (pokud jste praváci). Na levém boku tentokrát už žádné další tlačítko není. Na těle telefonu dále najdete jediný fyzický port, a to USB-C.

Jak se nám líbí displej?

Motorola v tomto případě nedělala žádné experimenty a zkrátka vsadila na to, co jsme chválili i u loňského modelu. Najdete zde tedy displej s úhlopříčkou 6,7 palce a rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů. Výsledná jemnost vychází na 385 pixelů na palec, což je zcela v pořádku. Panel je typu OLED a podporuje technologii HDR10+. Nechybí ani průstřel displeje s čelní kamerkou s opravdu nevídaným rozlišením 60 Mpix.

Stejně jako několik předchozích modelů, i Motorola Edge 30 Pro se může pyšnit tím, že jako jeden z mála smartphonů, má společně s OLED panelem také velmi rychlou 144Hz obnovovací frekvenci. Ačkoliv je rozdíl oproti běžnějším 120Hz panelům jen velmi malý, zde se zkrátka hraje na čísla. Existuje navíc skupina uživatelů, pro které tento údaj může být i klíčový, třeba hráči mobilních her.

Co výkon a výbava?

Po displeji je dalším důkazem, že jde o top model také použitý čip. Je jím totiž nejmodernější Snapdragon 8 Gen1. To znamená maximální porci výkonu, která je aktuálně mezi androidy možná. V kombinaci právě se 144Hz displejem se dá tušit, že Edge 30 Pro bude opravdu zajímavým kandidátem pro hráče.

Ve výkonnostním testu AnTuTu telefon získal 970 tisíc bodů. To jej řadí v podstatě na špičku nabídky mezi androidy, co se výkonu týče. Na jednu stranu je pochopitelné, že podobných výsledků bude letos dosahovat čím dál více modelů, které výrobci osadí stejným čipem. V tuto chvíli však stále patří mezi těch pár vyvolených, které se dají na českém trhu sehnat.

Motorola Edge 30 Pro je dostupná pouze v jedné paměťové verzi, a to s 12 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Na jednu stranu je to poměrně štědrá konfigurace, ale v případě úložiště pro data si dejte pozor na to, že telefon nemá slot na kartu microSD, takže se do něj víc dat nevejde.

Konektorovou výbavu jsme již zmínili (USB-C), sluchátkový jack chybí. Celkem unikátní je podpora stylusu, který však musíte dokoupit a v nabídce českých obchodů jsme jej nenašli. Dále se dočkáte jak podpory moderních 5G sítí, tak i NFC či Bluetooth 5.0.

Už poněkolikáté Motorolu chválíme za extra softwarovou funkci v podobě možnosti spustit stolní režim po připojení k monitoru nebo televizi. Funguje to stejně jako režim DeX u prémiových samsungů. Připojení je možné díky USB-C, které zde obsahuje i Display Port.

Pokud jste příznivci čistého operačního systému Android, pak vám Motorola Edge 30 pro udělá jistě radost. Najdete zde totiž verzi 12 bez větších úprav, výjimkou je pár softwarových funkcí od Motoroly, jako typická pohybová gesta pro aktivaci fotoaparátu či svítilny. Po stránce aplikací zde nenajdete nic moc navíc nad rámec základní výbavy. Pár extra drobností navíc zastupují nástroje pro živé tapety, herní režim nebo optimalizaci zvuku.

Co výdrž?

Baterie je další kategorií, kterou sluší pochválit. Baterie se oproti předchůdci trochu zvětšila (4 800 mAh), možnosti nabíjení se však výrazně rozšířily. Telefon lze nyní nabíjet rychle kabelem (68 W), dále také bezdrátově (15 W) a dokonce i pomocí mobilu bezdrátově nabíjet jiné zařízení (5 W).

Rychlé nabíjení s výkonem 68 W zaručí, že telefon nebudete muset mít k nabíječce připojený déle než 40 minut. Příslušná nabíječka je navíc v balení. Co se samotné výdrže týče, telefon nás příjemně překvapil i po této stránce, při běžném používání nebudete mít problém se dostat na výdrž okolo dvou dní. Vzhledem k tomu, že se telefon docela hodí i pro hráče, je ovšem jasné, že se dá tímto způsobem používání vybít i daleko rychleji.

Jak Motorola Edge 30 Pro fotí?

Nejvíce kompromisů se dá na poměry prémiové kategorie najít právě u fotoaparátů. Na rozdíl od ostatních modelů této kategorie totiž Motorola vynechala teleobjektiv a zaměřila se spíše na schopnosti ostatních snímačů, včetně poměrně povedeného makrorežimu.

Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix (f/1,8) a nechybí mu ani optická stabilizace. Doplněn je širokoúhlým senzorem se stejným 50Mpix rozlišením (f/2,2) s úhlem záběru 114 stupňů, který zároveň dovede plnit roli makro objektivu. Třetí zadní senzor pak slouží ke sběru dat o hloubce ostrosti.

I přes absenci optického zoomu se nedá označit Motorola Edge 30 Pro jako nějaký propadák. Zejména hlavní senzor pořizuje za dobrého světla celkem kvalitní fotografie, nezalekne se ani trochu horších světelných podmínek. Dobře pracuje s barvami i kontrastem a fotografie snesou i drobnější ořezy. Více digitálně zoomovat však spíše nedoporučujeme.

Širokoúhlý snímač se nám také nezdá jako vyloženě špatný, ovšem zde už je třeba opravdu fotit za dobrých světelných podmínek, jinak nastupuje šum velice rychle. Ořezy se také nedají doporučit, fotografie při přiblížení hodně rychle ztrácejí detaily. Příjemně nás také překvapilo makro, které je v tomto případě docela použitelné a vlastně nás i celkem bavilo jej zkoušet na různé předměty s drobnými detaily.

Mám si tento smartphone pořídit?

Motorola Edge 30 Pro je mezi prémiovými smartphony jedním z nejlevnějších. Její základní cena je 19 990 korun (12/256GB verze), aktuálně stále platí dvoutisícová sleva, která už telefon posune spíše někam k horní hranici vyšší střední třídy.

Za tyto peníze dostanete velice schopný smartphone s parametry v podstatě téměř jako u jiných prémiových modelů. Má skvělý displej, ohromnou porci výkonu, velkou baterii s rychlým nabíjením, pár softwarových funkcí navíc. Pouze fotoaparát je na poměry prémiové střídy spíše „jen dobrý“, než že by nějak ohromil. Pak tu jsou drobné detaily jako třeba absence utěsnění proti vniknutí prachu a vody, na které jsme si u prémiových modelů už také zvykli.

Aktuální přímou konkurencí je zejména model Realme GT 2 Pro, který má velice podobné parametry i kompromisy, například absenci optického zoomu fotoaparátu. Motorolu jsme s ním srovnávali v našem souboji levnějších top modelů, viz text Dostupnější top smartphony mají k sobě hodně blízko. Který se vyplatí?

Pokud můžete trochu slevit z nároků na výkon, pak se jako zajímavá alternativa nabízí třeba model Samsung Galaxy S21 FE, což je stále prémiový mobil s výborným displejem a fotoaparátem, ovšem také s loňským procesorem. Prodává se za cenu okolo 18 999 korun, počkali bychom však na nějakou slevu. Ušetřit lze také koupí předchůdce, který v některých ohledech sdílí parametry se svým nástupcem: má špičkový displej, dostatek výkonu a dokonce je vybavený i fotoaparátem s optickým zoomem. Stojí okolo 15 tisíc korun.