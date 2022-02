Nová špičková motorola otupila hrany a vsadila na brutální výkon

Když se Motorola v roce 2020 vrátila modelem Edge+ k výrobě špičkově vybavených prémiových smartphonů, byl to mnohými vítaný krok. Telefon, který přece jen v několika ohledech na konkurenci ztrácel, bodoval parádním stylovým designem a zdá se, že i když v našich končinách to nebyl prodejní hit, určitým způsobem zafungoval. Motorola tak postupně uváděla další modely řady Edge, často ovšem ne s tak prémiovým zaměřením. A je to škoda, protože s typem Edge+ tehdy na trh přišel i levnější typ Edge, který podle nás pomáhal definovat třídu prémiových smartphonů vyšší střední třídy.

S dalšími modely se tak Motorola patřící čínskému Lenovu trochu hledala. Třeba loňský typ Edge 20 Pro měl procesor Snapdragon 870 namísto nejvýkonnějšího 888 a přišel také o „ostrý“ design se zahnutým displejem, který první Edge definoval a podle našeho názoru byl i jednou z inspirací pro jméno telefonu. Koncem loňského roku ale Motorola představila modely Edge S30 a Edge X30, u kterých se výkon a výbava staly opět důležitými, byť design se k původnímu pojetí nevrátil. Tyto modely však nejsou určeny pro náš trh, na novou špičkovou motorolu jsme si tak museli počkat.

A čekání je teď u konce. Motorola představila smartphone Edge 30 Pro, který je jejím prvním modelem s procesorem Snapdragon 8 Gen 1 určeným (mimo jiné) pro evropské trhy. Je to v podstatě přeznačený a mírně upravený model Edge X30, který je určen pro čínský trh. To také znamená, že to není vlajková loď zcela bez kompromisů, Motorola jde v tomto ohledu stále svým směrem, navazuje v tom však na původní model Edge.

Ústupky jsou nejvíc vidět v oblasti fotoaparátu. Na rozdíl od většiny jiných skutečných top modelů totiž Motorola nenabídne uživatelům teleobjektiv, zoom je tedy jen digitální. Hlavní snímač má rozlišení 50 megapixelů, doplněn je širokoúhlým objektivem rovněž s padesátimegapixelovým rozlišením, který zároveň dovede plnit roli makro objektivu. Třetí kamera, kterou můžeme v sestavě na zádech telefonu vidět, je pak jen dvoumegapixelová a slouží ke sběru dat o hloubce ostrosti. Čelní foťák se pak vrací k vysokému rozlišení, to je rovnou 60 megapixelů. Argumentem, proč Edge 30 Pro nemá žádný teleobjektiv, je to, že ho řada uživatelů nepotřebuje a že se Motorola raději soustředila na kvalitu makro snímků – ty by ze širokoúhlého 50megapixelového fotoaparátu mohly být opravdu zajímavé, rádi to vyzkoušíme.

Co se další výbavy týče, má Edge 30 Pro 6,7palcový Full HD+ displej s AMOLED technikou, obnovovací frekvencí 144 Hz a integrovanou čtečkou otisků prstů. Baterie má kapacitu 4 800 mAh, líbit se bude možnost nabíjet výkonem 68 W, přičemž Motorola nevyřadila nabíječku z balení. Nechybí ani bezdrátové nabíjení (15 W).

V Evropě bude v prodeji provedení s 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti, nechybí tu slot na microSD kartu, u kterého si může uživatel vybrat, zda v něm použije microSD kartu nebo druhou SIM. Naopak chybí podpora eSIM a odolnost vůči vodě a prachu splňuje pouze podmínky specifikace IP52. V telefonu běží Android 12 jen s malými úpravami od Motoroly.

Zajímavostí bude možnost k Motorole Edge 30 Pro dokoupit pouzdro s dotykovým perem. Stylus se vkládá do slotu na zadní straně pouzdra, takže telefon nezvětšuje do šířky, nicméně někomu i tak může překážet. Zatímco samotná Motorola Edge 30 Pro se začne prodávat v následujících dnech, a to za cenu 799 eur (českou zatím Motorola neoznámila, v přepočtu by to mělo být asi 20 tisíc korun), přídavný stylus bude k mání někdy v průběhu března.

Ve vybraných zemích (opět nevíme, zda mezi nimi Česko bude) se bude telefon s pouzdrem a perem nabízet ve speciálním balíčku s příplatkem 50 eur (asi 1 250 korun), samostatně tedy bude pouzdro s perem asi o něco dražší. Motorola Edge 30 Pro bude dostupná ve dvou barvách: modré Cosmos Blue a bílé Stardust White.