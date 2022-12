Nejelegantnější smartphone roku. Test Motoroly Edge 30 Neo

Motorola měla letos opravdu nabitý rok. Modely této značky pokrývají celou škálu možností na smartphonovém trhu, od levných modelů přes střední a vyšší střední třídu až po prémiové kousky a ohebné modely. Značka opravdu jasně dává najevo, že se vrátila mezi ty nejlepší. A tak si může dovolit i trochu experimentovat.

Model Edge 30 Neo se snaží začlenit mezi sourozence z řady Edge 30, kteří letos představovali špičku nabídky této značky. Jenže varianta Neo je spíše lepším modelem střední třídy, byť i u něj najdete pár prémiových funkcí. V principu však bychom na něj nahlíželi jako na dostupnější stylovku, která se za každou cenu nesnaží si vydobýt pověst nejlepšího modelu s poměrem ceny a výkonu, jako spíše lahůdku pro ty, kteří si za styl rádi trochu připlatí.

Co je na designu tak zajímavého?

V první řadě je model Edge 30 Neo opravdu příjemně malý a lehký. Samozřejmě myšleno na poměry současné produkce. Pokud čekáte drobečka typu iPhone 13 mini, tak budete nejspíše zklamáni. I tak si však Motorola Edge 30 Neo může u příznivců menších mobilů šplhnout tím, že nabídne menší 6,28palcový displej s tenkými rámečky. V kombinaci s lehkou konstrukcí (155 gramů) a úzkým profilem (7,8 mm) je to zkrátka záležitost pro ty, kterým dnešní velká smartphonová pádla moc nevyhovují.

Druhým designovým esem v rukávě je pak spolupráce se společností Pantone, která se specializuje na barvy. Její systém barev využívá celá řada designérských značek a Pantone každoročně vyhlašuje barvu roku. Právě tu letošní najdeme i u modelu Edge 30 Neo.

Jmenuje se Very Peri a je to podle číslování Pantone odstín 17-3938. Běžnou lidskou řečí jde o modro-fialový odstín. Specifické barvy od Pantone mají i další tři barevné varianty: Aqua Foam, Black Onyx a Ice Palace, tedy světle zelená, černá a bílá. Na českém trhu však najdete pouze Very Peri a Black Onyx. Samotné Pantone označení pak najdete vždy na zadním kytu.

Právě záda telefonu jsou v případě verze Very Peri pokryta příjemným matným povrchem, na kterém vůbec nezůstávají otisky prstů. Lesklé je pouze logo výrobce a také malý čtvereček ve spodní části zad, který slouží právě pro identifikaci barvy Pantone. Telefon má lehce zaoblené boky a díky malým rozměrům (152,9 × 71,2 × 7,8 mm) se v ruce drží skutečně příjemně.

Jaký je displej?

Jak už jsme zmínili, displej je s úhlopříčkou 6,28 palce spíše menší, jeho rozlišení je 1 080 × 2 400 pixelů. Panel je typu P-OLED s vysoce kvalitním zobrazením barev. Nechybí ani rychlá 120Hz obnovovací frekvence. Někteří sourozenci sice už nabídnou i 144Hz panely, ovšem většinou v kombinaci s IPS zobrazovačem. Konfigurace OLED a 120Hz je každopádně stále prakticky špičkou na trhu.

Displej Motoroly Edge 30 Neo je plochý a najdete v něm malý průstřel pro 32Mpix čelní selfie kamerku. V displeji se také ukrývá i optická čtečka otisků prstů, se kterou jsme během testování telefonu nezaznamenali žádné problémy.

Co výbava a výkon?

Srdcem tohoto modelu je procesor Snapdragon 695, což je čip střední třídy s podporou sítí 5G. Ačkoliv je telefon v cenové kategorii, kde najdete i daleko silnější procesory, výrobce právě v tomto ohledu sáhl po lehkém kompromisu. Nedá se však říci, že by telefon v nějakém ohledu nestačil ani na náročnější úkony, jako je třeba hraní moderních 3D her.

Dále zde najdete 8 GB operační paměti, což je už zcela přijatelná hodnota. Na českém trhu je oficiálně pouze jedna paměťová varianta se 128GB úložištěm pro data. Na volné místo v úložišti si budete muset možná časem dát trochu pozor, jelikož telefon nenabízí rozšíření úložiště pomocí karty microSD. Místo je zde pouze na dvě SIM.

Fyzická konektivita zahrnuje pouze USB-C, na sluchátkový jack zde už nezbylo místo. Bezdrátová konektivita pak vedle 5G sítí nabídne také Bluetooth 5.1 nebo NFC pro mobilní platby. Ve výbavě najdete také stereo reproduktory.

U Motoroly jsme si již zvykli na čistý operační systém Android, a ani model Edge 30 Neo není výjimkou. V telefonu najdete tedy Android ve verzi 12 s pár vychytávkami od Motoroly navíc, jako třeba pohybová gesta pro aktivaci funkcí, třeba fotoaparátu či svítilny. V telefonu navíc nenajdete prakticky žádný aplikační balast, tedy až na pár drobností, jako je herní režim nebo ladění zvuku Dolby Atmos.

Je tu rychlé nabíjení?

Co se baterie telefonu týče, je na místě lehké rozpolcení. Nabíjení se totiž na jednu stranu povedlo: je tu jak rychlé drátové s výkonem 68 W, tak dokonce i bezdrátové (5 W). O příslušný 68W nabíjecí adaptér nebudete ochuzeni, ten je součást balení (společně s plastovým krytem na záda).

Co naopak trochu zamrzí, je však samotná kapacita baterie s 4 020 mAh. Není to vyloženě špatná hodnota, ovšem v dnešní době se standard blíží spíše 5 000 mAh, takže v tomto ohledu je model Edge 30 Neo trochu podprůměrný. Výdrž telefonu je nicméně i tak zhruba jednodenní, tedy v rámci očekávání.

Jak telefon fotí?

Motorola netlačila do výbavy fotoaparátů tohoto telefonu žádné zbytečnosti, což je jedině dobře. Nepoučenému uživateli sice mohou připadat dva zadní fotoaparáty jako málo, nicméně opak je pravdou: bohatě to stačí. Hlavní snímač má rozlišení 64 megapixelů, světelnost f/1,8 a optickou stabilizaci. Následuje pak širokoúhlý fotoaparát s 13Mpix čipem.

Právě Motorola se v minulosti už blýskla i tím, že pod hranicí deseti tisíc korun prodávala i mobily schopné optického zoomu, ovšem u tohoto modelu se zkrátka držela osvědčené kombinace. Hlavní snímač je tak ten, kterým budete fotit většinu snímků a na náš vkus umí pořizovat poměrně hezké fotky, kterým nechybí ostrost ani věrné zpracování barev. Optická stabilizace vám zase pomůže při zhoršených světelných podmínkách.

Širokoúhlý senzor se naopak moc nevyznamenal. Fotit se s ním dá hlavně za dobrého světla, naopak za šera jej raději nezapínejte, výsledky budou totiž plné šumu. V rozhraní fotoaparátu pak najdete ještě makro režim, který využívá právě onoho širokoúhlého fotoaparátu pro ostření na předměty z malé vzdálenosti.

Nechybí ani profesionální režim s možností manuálně nastavit jednotlivé hodnoty, „Ultra-res“ režim který nabídne plných 64 Mpix (standardně fotíte v 16Mpix rozlišení), nebo třeba výběr barvy, která se pak jako jediná ukáže na výsledném černobílém snímku.

Mám si Motorolu Edge 30 Neo koupit?

S cenou 10 tisíc korun (ve slevách se však dá už najít i za 9 tisíc) se sice nedá mluvit o vyloženě dostupném modelu, jenže už jsme zmínili, že se jím model Edge 30 Neo ani nesnaží být. Dává jasně najevo, že jde o designový kousek, za který si stojí za to připlatit, byť jinde můžete dostat za stejné peníze o něco lepší výbavu.

Na Motorole Edge 30 Neo se nám opravdu líbil hlavně elegantní a kompaktní design, dále také povedený displej a rychlé nabíjení. Nedostatek telefonu vidíme především v nižší kapacitě baterie, což je ovšem daň za tenké a kompaktní tělo. Obětí šetření místem byla také paměťová karta, což v kombinaci se 128GB prostoru v úložišti také nemusí každému vyhovovat.

Pokud chcete u Motoroly zůstat, ale hledáte lepší poměr ceny a výkonu, ještě donedávna tu byla za stejnou cenu Motorola G200, která má daleko výkonnější procesor a větší baterii. Nyní se však zdá být téměř vyprodaná. Dostupnou alternativou je tedy nyní třeba Xiaomi 11T, které má také lepší procesor a větší baterii, byť je to také daleko „těžkopádnější“ model. Stojí však o tisícikorunu méně.

Co se poměru stylu a výbavy týče, je tak nejblíže asi Samsung A53 5G, který má také vcelku povedený design, hezký displej, utěsnění proti vniknutí vody a prachu a také větší baterii. Výkon procesorů je však tak zhruba nastejno a cena je rovněž u většiny prodejců prakticky stejná.