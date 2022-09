Jeden základní edge nestačí, tak je zde nový a rovnou v barvě roku

Motorola v Miláně představila trojici modelů Edge 30. Špičkový Edge 30 Ultra, vyšší střední třídu Edge 30 Fusion a nejníže postavená je třetí novinka Edge 30 Neo. Zajímavé jistě je, že to nejsou první modely v řadě Edge 30. Již v letošním prvním pololetí Motorola představila modely Edge 30 Pro (únor) a Edge 30 (květen).

Ty se samozřejmě stále prodávají, vždyť to jsou stěží půl roku staré modely. I když konkrétně model Pro je už k dostání jen v omezené míře. Což také není překvapení, Motorola se snaží obnovovat portfolio velmi rychle, u nižší řady G je životnost modelových řad půl roku.

Navíc oba první modely řady Edge 30 a tři současné novinky se designově liší. A dovolíme si tvrdit, že přes stejnou modelovou řadu jsou to vlastně nástupci původní dvojice. Model Edge 30 Ultra jsme vám představili samostatně v tomto článku, variantu Fusion pak zde. Tentokrát se budeme věnovat základní Motorole Edge 30 Neo.

Je to nejlevnější model z celé řady, cenu výrobce stanovil na 9 990 Kč. To je aktuálně o fous méně, než za kolik se prodává Motorola Edge 30 z května. Ta startovala na částce 10 990 Kč, nyní se prodává o 500 korun levněji. Oba modely si tedy budou na trhu konkurovat. Po stránce výbavy má starší model navrch, ten novější má zcela jistě atraktivnější design.

A právě design výrobce vyzdvihuje, přizval si k němu společnost Pantone, která se specializuje na barvy. Její systém barev využívají mnohé společnosti a firma také každoročně vyhlašuje barvu roku. A tu letošní najdeme i na krytu Edge 30 Neo.

Jmenuje se Very Peri a je to podle číslování Pantone odstín 17-3938. Ale to asi mnoho zákazníků zajímat nebude, spíš se zorientují podle toho, že je to modro-fialový odstín. Specifické barvy od Pantone mají i další tři barevné varianty: Aqua Foam, Black Onyx a Ice Palace. V praxi to je světlá zelená, černá a bílá. Ale pokud by vás zajímalo Pantone označení, je vždy na krytu vyobrazeno.

Vedle barvy má telefon i výrazný fotomodul, který je tvarem a provedením blízký dvojici novinek a naopak úplně jiný, než jaký má model Edge 30 z jara. Je to modernější, je to hezčí, ale jestli to bude i lépe fotit, to ukáže až test.

Fotoaparát novinky si na nic nehraje a má jen dva snímače, které něco užitečného dělají. Hlavní má rozlišení 64 Mpix, světelnost f/1.8, a především optickou stabilizaci. Druhý je širokoúhlý s rozlišením 13 Mpix. Jarní Edge 30 má sestavu 50 + 50 Mpix v případě hlavního a širokoúhlého snímače a k tomu snímač hloubky ostrosti. Hlavní je taktéž opticky stabilizovaný.

Jarní model má navrch ve výkonu. Pohání ho Snapdragon 778G+, novinka dostala o poznání slabší Snapdragon 695. Ale i ten podporuje 5G, což by v této cenové kategorii už mělo být standardem, ale úplně tomu tak není. Oba telefony mají 8 GB operační paměti a 128 GB uživatelského místa.

Displej novinky má úhlopříčku 6,28 palce a je to panel typu pOLED. A ano, úhlopříčka je relativně malá, což značí, že nová Motorola Edge 30 Neo je příjemně kompaktní a lehký telefon (jen 155 gramů). Edge 30 má AMOLED panel s úhlopříčkou 6,5 palce a obnovovací frekvencí 144 Hz. To novinka má „jen“ 120Hz displej. V obou případech je rozlišení FHD+.

Oba telefony mají stereofonní reproduktory, novinka přidává Dolby Atmos. V případě baterie jsou na tom také dost podobně, baterie mají kapacitu 4 000 mAh. To je dnes poněkud slabší kapacita. Jarní model disponuje 33W nabíječkou, novinka je na tom v tomto směru lépe, nabíječka má výkon 68 W.

A který model tedy vybrat? Pokud vám jde o výkon, tak starší model 30 Edge toho poskytne víc. Ovšem pokud chcete pohledný kompaktní telefon, tak je novinka Edge 30 Neo velmi zajímavou nabídkou za přijatelnou cenu.