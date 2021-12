Optický zoom a super displej pod deset tisíc. Test Motoroly Edge 20

Zatímco sourozenecký model, Motorola Edge 20 Pro, byl donedávna v podstatě top modelem značky, levnější Edge 20 se usadil celkem pohodlně v kategorii mobilů do deseti tisíc korun. Oba sice aktuálně už předběhl model Edge X30, který má jako první procesor nové generace, to ovšem současné dvojici neubírá na atraktivitě.

Motorola Edge 20 dělá oproti modelu Edge 20 Pro pár ústupků: má horší displej, menší baterii a také trochu odlehčila lákadlo v podobě pětinásobného optického zoomu fotoaparátu u Pro verze. I přesto se ovšem dá říci, že si spoustu zajímavých vlastností zachovala. A tak se i přes hodně drsnou konkurenci příliš nemusí bát o svou pozici. Pojďme si teď tedy telefon prohlédnout podrobněji.

Bude se mi Motorola Edge 20 líbit?

Po stránce designu se nedá říci, že by modely od Motoroly byly nějakými univerzálními krasavci. Přesto se výrobce u modelů Edge 20 pustil do trochu odlišného designu, než na jaký jsme zvyklí třeba od série Moto G. A výsledek je určitě pozitivním překvapením. Motorola Edge 20 je plochý a hranatý telefon, trochu připomíná modely od Sony.

Na zádech je sice plast, který se navíc i přes svou matnou úpravu otiskům prstů moc neubrání, ovšem díky zcela zarovnané ploše působí telefon přece jen poměrně unikátně. Stejně tak hranaté jsou i boky, přesto však telefon v ruce moc netlačí. Problém může nastat leda s jeho velikostí, na někoho už to zkrátka může být až moc velká plácačka (163 x 76 x 7 mm).

Modul s fotoaparáty na zádech má kaskádovitě posazené na sobě dvě plochy, vedle loga výrobce však už na zádech nic dalšího nenajdete. Telefon má pouze jeden fyzický port: USB-C. Na jednom boku telefonu najdete čtečku otisků prstů společně s ovládáním hlasitosti, na druhém je pak samostatné malé tlačítko pro aktivaci Google Asistenta.

Konstrukčně je to vlastně úplně to samé jako sourozenec s přídomkem Pro, což s sebou nese také stejný neduh: umístění výše zmíněných bočních tlačítek. Vzhledem k tomu, jak je telefon veliký, jsou nepříjemně vysoko. Tlačítko, které v sobě zároveň integruje i čtečku otisků prstů, ještě jakž takž je tam, kde má být, ovšem ladění hlasitosti je o kousek nad ním, a to už opravdu musíte palec natahovat (pokud jste praváci).

Jak se povedl displej?

Stručně řečeno, je identický s modelem Edge 20 Pro. A to je dobře, protože už i u telefonu za více než 15 tisíc korun jsme ho chválili. U levnějšího modelu je to tedy hotová paráda.

Ještě tedy jednou: displej má úhlopříčku 6,7“ a rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů. To je v podstatě takový standard, výsledná jemnost vychází na stále zcela přijatelných 385 pixelů na palec. Panel je typu OLED a podporuje technologii HDR10+. U horního okraje ve středové části najdete také malý průstřel na čelní 32Mpix kamerku. Displej kryje tvrzené sklo Gorilla Glass 3.

A pozor, i zde najdete panel s velmi rychlou 144Hz obnovovací frekvencí. To je zkrátka věc, kterou jinde nenajdete (snad s výjimkou Xiaomi 10T Pro), a už vůbec ne za tyto peníze. Ano, znovu připomínáme, že mezi 120 a 144 Hz rozdíl skoro není, ovšem i tak může displej přijít atraktivnější například hráčům mobilních her, pro které může představovat i klíčovou výhodu.

Co výbava a výkon?

S procesorem Snapdragon 778G, který pohání i Motorolu Edge 20, se poslední dobou setkáváme poměrně často. Je to dobrá volba v této třídě smartphonů. Telefon si tak sice oproti svému sourozenci se Snapdragonem 870 trochu pohoršil, ale nijak extrémně, 778G je stále výkonný čip, se kterým budou spokojení i hráči her. Ve výkonnostním textu AnTuTu například telefon nasbíral pěkných 500 tisíc bodů.

Motorolu Edge 20 na českém trhu seženete ve verzi s 8 GB operační a 128 GB uživatelské paměti, je to tedy také krok dolů oproti lépe vybavené Pro verzi s 12/256GB paměťovou konfigurací. Vnitřní kapacita pro data každopádně může někoho už trochu omezovat, obzvlášť pokud chcete natáčet video nebo instalovat hodně objemných aplikací a her. Jinak by měla stačit. Mějte se však na pozoru, chybí slot na paměťové karty.

Konektorovou výbavu čítající pouze USB-C jsme již zmínili, sluchátkový jack tedy chybí. Dále se dočkáte jak podpory 5G sítí, tak i NFC či Bluetooth 5.0. Čtečka otisků prstů se nachází v bočním tlačítku a fungovala během našeho testování spolehlivě. Motorola Edge 20 dokonce nepřišla oproti Pro verzi ani o možnost zapnout desktopový režim, byť v balení už kabel s display portem nenajdete – musíte se s obrazovkou spojit bezdrátově nebo kabel dokoupit.

Jinak se Motorola Edge 20 blýskne čistým operačním systémem Android (verze 11). Opět zde najdeme jako bonus obvyklá pohybová gesta pro aktivaci funkcí, třeba fotoaparátu či svítilny. V telefonu navíc nenajdete žádný aplikační balast, je opravdu čistý, jak to jen jde. Přesně tak se nám to líbí: nechte uživatele, ať si telefon vybaví sami.

Jak je na tom mobil s výdrží?

Po stránce baterie je bohužel Motorola Edge 20 velice průměrným telefonem. Najdete v něm 4 000mAh baterii – z nějakého důvodu je zde menší akumulátor než v případě stejně velkého modelu Edge 20 Pro. Přesto se nic moc nemění, i od tohoto modelu můžete čekat na jedno nabití výdrž zhruba jednoho dne nebo dvou, když jej budete více šetřit.

Obsah balení

Rychlé nabíjení je zde podporováno až do výkonu 30 W. Konkurence je už u některých podobně drahých modelů o něco dále, nicméně model Edge 20 nabídne i tak velice slušnou rychlost. Za půl hodiny v nabíječce se dostanete na asi 65 % baterie, za 45 minut pak už máte nabito na 90 %. Posledních deset procent už se nabíjí pomalu, počkáte si dalších asi dvacet minut.

Jak Motorola Edge 20 fotí?

I zde najdete poměrně velké překvapení: výrobce sice fotoaparát oproti modelu Pro odlehčil, ale jen velice mírně. V podstatě až na telefoto snímač zůstalo vše stejné, optický zoom na zmíněném senzoru se pouze zmenšil z pětinásobného na trojnásobný a není tedy už periskopického typu.

Hlavní roli má pořád 108Mpix senzor se světelností f/1,9 (bez optické stabilizace). Dále je zde širokoúhlý snímač s rozlišením 16 Mpix a úhlem záběru 119 stupňů a nakonec pak onen 3× opticky přiblížený senzor s rozlišením 8 Mpix. Ten je stále vybaven optickou stabilizací, což je velice dobrá zpráva.

Hlavní 108Mpix senzor se snaží, seč to jde, ovšem absence optické stabilizace je zkrátka znát. Pokud máte dost světla, pak pořizuje uspokojivé fotky, jen se zhoršenými světelnými podmínkami si už tolik nerozumí. Mezi podobně drahými telefony je to zkrátka takový průměr, který nenadchne ani neurazí.

Podobné hodnocení máme i v případě 16Mpix širokoúhlého senzoru, který lehce vystupuje nad průměr, když je dost světla, ale jakmile není, začne opravdu nepěkně šumět. Nakonec je tu zmíněný 3× přiblížený opticky stabilizovaný fotoaparát, který sice neumí zázraky, ovšem jeho přiblížení je už dostatečné na to, abyste dovedli pořizovat snímky, které jiným telefonem ve stejné cenové relaci zkrátka neuděláte. Fotoaparát tak celkově hodnotíme jako nadprůměrný.

Mám si Motorolu Edge 20 koupit?

Telefon se aktuálně prodává za devět tisíc korun, takže se nachází někde na oné hranici mezi lepšími modely z obvyklé střední třídy a pravou vyšší střední třídou. Svou výbavou však rozhodně náleží do druhé zmíněné kategorie, byť tu jsou body, ve kterých by se ještě mohl zlepšit.

Telefon nás zaujal jednak svým hranatým designem, to jsme od Motoroly upřímně moc nečekali. Displej je skvělý a 144Hz je pak jen třešničkou na dortu. Výkonu má telefon víc než dost a fotoaparát také spíše potěší. Baterie se sice nabíjí docela rychle, ovšem výdrž už je hodně průměrná. A pak je tu také parádně čistý systém.

Zápory jsou spíše v drobnostech. Chybí slot na paměťovou kartu, někomu může chybět i sluchátkový jack. Tlačítka jsou poměrně nešťastně posazena moc vysoko a celkově je to spíše rozměrnější kousek – nic pro příznivce kompaktních modelů.

Konkurence v této cenové kategorii rozhodně nespí. Pokud chcete výkonnější telefon, nabízí se za stejné peníze 128GB verze modelu Poco F3 se Snapdragonem 870. Poco má také větší baterii, zato menší operační paměť a také horší fotoaparát. To je však v podstatě hlavní konkurent, za ostatní už je třeba si připlatit.

Samsung A52s 5G je o 1 500 korun dražší, přitom má velice podobné parametry: navrch má jen v odolnosti proti vniknutí vody a prachu a větší baterii. OnePlus Nord 2 má sice trochu horší displej, zato se rychleji nabíjí, je výkonnější a absenci optického zoomu kompenzuje lepším hlavním snímačem. Je však také o více než tisícikorunu dražší.