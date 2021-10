Poctivý android s povedeným displejem a foťákem. Test Motoroly Edge 20 Pro

Motorola nám už pěkně dlouho neukázala žádný opravdový top model. Ačkoli má v nabídce i vysoce prémiový kousek v podobě obnovené „žiletky“ Razr, která je jedním z mála ohebných telefonů na trhu, u klasických smartphonů se drží spíš při zemi. Výrobce se momentálně snaží urvat si podíl zejména ve střední a vyšší střední třídě.



Model Edge 20 Pro je tak v podstatě to nejbližší, co výrobce má k opravdové prémiové třídě. A ačkoli by se výbava tohoto smartphonu dala posunout ještě na o něco lepší úroveň, nechybí zde v podstatě nic, co byste od takového prémiového modelu čekali. Je to dobře, protože oproti oné typické prémiové třídě má model Edge 20 Pro o trochu nižší cenu. Čím se vám tedy tento smartphone může zalíbit a proč by mohl dostat přednost před nějakým dražším kouskem?

Bude se mi tato motorola líbit?

Model Edge 20 Pro patří mezi ty rozměrnější mobily. Ačkoli má tenké rámečky okolo displeje, kvůli jeho větší úhlopříčce a také hranatějšímu tělu je to celkem macek (163 x 76 x 8 mm). Na druhou stranu ale telefon není příliš těžký (185 gramů), což je překvapivé vzhledem k využitým materiálům: kovové boky a skleněná záda. V reálu ovšem kovové boky příliš nevynikají vzhledem k tomu, že jsou potaženy vrstvou plastu.



Záda telefonu jsou pokryta tvrzeným sklem, které je na bocích příjemně zaobleno, aby telefon lépe padl do ruky. Povrchová úprava je zvláštní, někde na pomezí matné a lesklé. Opticky vypadá telefon matně, na dotek spíš leskle a otisky prstů zde zůstávají, byť ne tolik jako u jiných nablýskaných modelů.

Jinak velikostí a také hranatostí nám Motorola Edge 20 Pro trochu připomněla modely Note od Samsungu, chybí už jen ono typické dotykové pero v těle. Záda jsou také osazena poměrně výraznou sestavou fotoaparátů, která vyčnívá nad povrch těla, a to celkem znatelně. Jinak už na zádech až na malé logo výrobce nic není.

Připomínku každopádně máme k umístění bočních tlačítek, které se Motorole opravdu nepovedlo. Vzhledem k tomu, jak je telefon veliký, jsou nepříjemně vysoko. Tlačítko, které v sobě zároveň integruje i čtečku otisků prstů, ještě jakž takž je tam, kde má být, ovšem ladění hlasitosti hudby a vyzvánění je o kousek nad tím, a to už opravdu musíte palec natahovat (pokud jste praváci).



Na levém boku je pak ještě extra tlačítko pro aktivaci hlasového asistenta a pro jeho stisknutí ukazováčkem už musíte přehmatávat. A to se opravdu nedá označit jako pohodlné ovládání.

Čím vyniká displej?

V první řadě je to jeden z větších displejů s úhlopříčkou 6,7 palce. Na ní najdete rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů, což je v podstatě takový standard, výsledná jemnost vychází na stále zcela přijatelných 385 pixelů na palec. Panel je typu OLED a podporuje technologii HDR10+. U horního okraje ve středové části najdete také malý průstřel na čelní 32Mpix kamerku.

Motorola Edge 20 Pro je ovšem jeden z mála smartphonů, který nabídne společně s OLED panelem také velmi rychlou 144Hz obnovovací frekvenci. I v prémiové třídě je přitom stále standardem spíš 120 Hz. Po pravdě, mezi 120 a 144 Hz je rozdíl v podstatě zanedbatelný. Přesto se rychlejší displej může ještě víc zalíbit třeba hráčům mobilních her, pro které to může představovat i klíčovou výhodu.

Co výkon a výbava?

Po stránce hardwaru rozhodně je na co se těšit. Srdcem telefonu je procesor Snapdragon 870, který sice není „ten úplně nejlepší“, ale v podstatě je to číslo dva na trhu. Technicky vzato jde o vyladěnou a výkonově o něco lepší variantu loňských čipů Snapdragon 865/865+. Jinak řečeno, je to, jako kdybyste měli v rukou loňský topmodel s ještě extra porcí výkonu.



Ve výkonnostním testu AnTuTu telefon posbíral 685 tisíc bodů, což je velice slušné skóre. Ačkoli to není úplná špička současného trhu, telefon má i tak výkonu na rozdávání a aktuálně opravdu nepoznáte rozdíl mezi ním a ještě o něco lepším modelem Snapdragon 888.



Motorola Edge 20 Pro se na českém trhu prodává ve verzi s 12 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Ačkoli je vnitřní kapacita pro data celkem štědrá, je to horní strop toho, co se do telefonu vejde. Chybí zde totiž slot na paměťové karty.



Fyzická konektorová výbava zahrnuje pouze USB-C, sluchátkový jack tentokrát chybí. Dále se dočkáte jak podpory moderních 5G sítí, tak i NFC či Bluetooth 5.0. Čtečka otisků prstů se nachází v bočním tlačítku a během používání jsme nezaznamenali žádné problémy s odezvou ani přesností.



Stejně jako v případě levnějšího sourozence, modelu G100, je i zde možnost připojení telefonu k monitoru nebo televizi a vyvolání desktop režimu. Podobnou věc známe například z lépe vybavených samsungů, které této funkci říkají DeX. Připojení je snadné, USB-C konektor obsahuje i Display Port.



Telefon se nám také hodně zalíbil svým čistým operačním systémem Android (verze 11) s několika softwarovými funkcemi od Motoroly navíc, jako jsou třeba pohybová gesta pro aktivaci funkcí, třeba fotoaparátu či svítilny. Uživatelské rozhraní neobsahuje téměř žádný aplikační balast, vyjma pár specialit od Googlu navíc, jako je třeba služba Google Fit, Home nebo vyhledávač podcastů a vedle YouTube také služba YouTube Music. Motorola vám pak ještě nabídne nástroje pro živé tapety a herní režim.



Jak je na tom telefon po stránce výdrže?

V tomto ohledu nedělala Motorola žádné experimenty a zkrátka sáhla po vcelku průměrné konfiguraci. Telefon je tedy osazen 4 500mAh baterií, která v zásadě postačí na jednodenní výdrž. Když budete úsporní, telefon vydrží i dva nebo víc dní, vše se samozřejmě odvíjí od intenzity využívání.

Rychlé nabíjení je zde podporováno až do výkonu 30 W, což splňuje definici rychlonabíjení, ovšem žádné terno to oproti jiným konkurentům není. Telefon do poloviny kapacity nabijete zhruba za půl hodiny, na plnou baterii si budete muset počkat asi 75 minut.

Jak Motorola Edge 20 Pro fotí?

V tomto ohledu se telefon snaží držet tempo i s dražšími konkurenty a musíme uznat, že na to rozhodně má předpoklady. Ačkoli je zajímavý už hlavní 108Mpix senzor se světelností f/1,9, o slovo se hlásí také periskopový senzor s pětinásobným optickým přiblížením a optickou stabilizací.



Trojici zadních fotoaparátů pak uzavírá širokoúhlý snímač s rozlišením 16 Mpix a úhlem záběru 119 stupňů. Jsme rádi, že Motorola se za každou cenu nesnažila nastavovat kaši ještě dalšími nadbytečnými fotoaparáty pro makro či portrétní fotky.



Jak si vedou fotoaparáty telefonu v reálném používání? Motorola Edge 20 Pro nás mile překvapila. Zatímco fotografie pořízené hlavním 108Mpix senzorem jsou zkrátka jen dobré: je vidět, že by se zde hodilo mít ještě optickou stabilizaci, jinak ale není na poměry i dražších modelů moc co vyčítat.

O to víc se však blýsknou zbylé dva snímače: periskopový zoom vám otevře úplně nové možnosti toho, co všechno jde mobilem vyfotit. A díky optické stabilizaci jsou snímky i poměrně ostré, pokud zrovna mobilem moc nehýbete. Potěšila nás i kvalita širokoúhlého fotoaparátu, kterému se dařilo zachycovat kvalitní snímky s dostatkem detailů. Tak to má vypadat.

Mám si Motorolu Edge 20 Pro pořídit?

Ačkoli se nedá říct, že by byl model Edge 20 Pro levný, s cenou 17 999 má stále navrch oproti jiným modelům z prémiové kategorie. Přitom kompromisů oproti nim je zde skutečně minimum: jen o trochu slabší procesor, chybějící utěsnění proti vniknutí vody nebo absence skutečně rychlého a bezdrátového nabíjení. Jinak lze tuto motorolu zcela bez okolků zařadit po bok jiných špičkových modelů.

Telefon se blýskne jak povedeným displejem, tak i výkonem, čistým prostředím nebo fotoaparátem. Je to zkrátka takový trochu schovaný poklad mezi aktuální nabídkou smartphonů. Rozhodně se vyplatí sledovat, pokud by náhodou tento kousek před Vánoci třeba ještě trochu zlevnil, pak by to byla skutečně dobrá koupě.

Konkurentů je jen pár. Tím asi nejvýraznějším je model 11T Pro od Xiaomi, který stojí o dva tisíce méně, přitom nabídne nejmodernější procesor Snapdragon 888 i skvělé 120W nabíjení. Fotoaparát však má lepší motorola. Pokud si chcete polepšit jak po stránce výkonu, tak dostat i kvalitní fotoaparát a rychlejší nabíjení, bude zajímavou alternativou OnePlus 9 Pro. Příplatek v tomto případě však jsou znatelné tři tisíce korun.