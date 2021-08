Motorola má smartphonové žiletky. Od levného po výborně vybavený

Loni se Motorola s modelem Edge+ pustila do nejvyšší třídy a to i cenou. Telefon v Česku startoval na 27 990 Kč a to byl ještě výrazně levnější než jinde. Letos má Motorola menší oči a je to dobře. Vrcholný model Edge 20 Pro bude stát 17 990 Kč, tedy bude o výrazných 10 000 korun levnější než předchůdce.

Základní Edge 20 bude stát 12 990 korun a novinkou je levnější provedení Edge 20 Lite, které startuje na ceně 8 990 Kč. Dva vyšší modely budou patřit mezi nejtenčí smartphony na trhu, tloušťka je pouze 6,99 mm (vystouplý fotoaparát zřejmě nepočítaje). Tenčí je jen Xiaomi Mi 11 Lite a to pouze o 0,2 mm, což je prakticky nepostřehnutelné.

Model Pro není konkurentem těch nejvybavenějších top modelů, ale příliš neztrácí. A cena je příznivější. Vlastně žádnými zásadními nedostatky netrpí. Parádní je displej, i když oproti předchůdci není zahnutý do boků. Má úhlopříčku 6,7 palce, je typu OLED s FHD+ rozlišením a s velmi vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz.

Telefon pohání Qualcomm Snapdragon 870, což je loňský přetaktovaný vrcholný procesor 865+. Výkonu má podle syntetických testů víc než dost, za letošním vrcholným procesorem Snapdrgon 888 příliš nezaostává. Samozřejmostí je podpora 5G. Operační paměť má 12 GB, uživatelská pak 256 GB.



Zajímavý je fotoaparát s třemi snímači, což kvitujeme, není zde žádný zbytečný makro foťáček. Hlavní snímač má rozlišení 108 Mpix a světelnost objektivu f/1.9. Zřejmě však nemá optickou stabilizaci. Tu má teleobjektiv s rozlišením 8 Mpix s trojnásobným optickým přiblížením. Třetím je širokoúhlý objektiv s rozlišením 16 Mpix. Vpředu je pak 32Mpix fotoaparát v průstřelu.

Baterie má kapacitu 4 500 mAh, rychlonabíjení obstarává 30W nabíječka. Telefon se na českém trhu bude prodávat ve dvou barvách. Obě jsou modré, jedna je lesklá, druhá varianta je kryt z veganské kůže. Prodej začne v září, což platí i pro další modely.

Úspora 5 000 korun dává smysl

Základní Motorola Edge 20 má stejný displej, což je v dané třídě nadprůměr. Procesor je logicky slabší, výrobce použil Snapdragon 778G, kterému sekunduje 8 GB operační a 128 nebo 256 GB operační paměti. Uvedená cena bude zřejmě platit pro menší paměť. Baterie má kapacitu 4 000 mAh, nabíječka je opět 30W.

Pokud očekáváte, že s nižší cenou dostane telefon slabší sestavu fotoaparátu, tak tomu tak není. Sestava je téměř úplně stejná jako u dražšího modelu Pro včetně 108Mpix hlavního snímače a teleobjektivu s optickou stabilizací. Ten má jen menší maximální přiblížení. Stejný je i přední fotoaparát.

Celkově tak základní Edge 20 na model Pro ztrácí v podstatě jen ve výkonu procesoru, má menší paměť a menší baterii. Cenový rozdíl je docela velký a levnější varianta má nejlepší poměr ceny a výkonu.

I nejlevnější model má 108 Mpix foťák

Nejlevnější Motorola Edge 20 Lite už má logicky ústupků víc, ale špatné to není. Displej má základní parametry opět stejné, jen disponuje nižší obnovovací frekvencí 90 Hz. Výkon zajišťuje slabší procesor Mediatek Dimensity 720, ale i ten podporuje sítě 5G. Operační paměť je 8 GB, uživatelská 128 GB.

Fotoaparát přišel o teleobjektiv, což je logické, v této cenové kategorii telefony teleobjektiv nemají. Ale hlavní foťák má opět rozlišení 108 Mpix. Dále Lite disponuje 8Mpix širokoúhlým snímačem a ve specifikacích Motorola uvádí jak makro objektiv tak snímač hloubky ostrosti. Jenže na fotkách jsou jen tři objektivy. V praxi je to však úplně jedno.



Nejlevnější model má největší baterii s kapacitou 5 000 mAh, také je tlustší. Nabíječka je však stejná jako v předešlých případech, tedy 30W. V prodeji bude šedá a zelená varianta, prodej začne v září.