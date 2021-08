Stylem a odolností zaujme, výbavou ne. Testovali jsme Motorolu Defy

Název Motorola Defy možná někomu bude povědomý. Výrobce totiž už přesně takový odolný model měl před deseti lety, nyní se k názvu vrátil. Motorola tentokrát na telefonu spolupracovala s britskou společností Bullitt Group, která je spjatá s licencí značky CAT, a to včetně odolných smartphonů. Z této spolupráce však nevznikl smartphonový tank, ale spíš odolná stylovka.

V současnosti, kdy je trh střední třídy poměrně přesycený, však nestačí pouze to, že mobil hezky vypadá. Musí nabídnout i dobré specifikace, což je úkol, se kterým si tento mobil neporadil zrovna nejlépe. Vyplatí se tedy kupovat si Motorolu Defy, nebo se spíš poohlédnout jinde? Na to si dnes zkusíme odpovědět.

Co je na telefonu tak stylového?

Musíme hned na úvod uznat, že Motorola Defy je jeden z mála smartphonů, který je i při pohledu z dálky celkem snadno rozpoznatelný. Má sice formu klasického odolného telefonu, ovšem jeho unikátním prvkem je nesymetrický tvar těla: spodní pravý roh je výrazně ostřejší než ten levý. To proto, aby se do něj dalo provléci poutko na ruku, které dostanete v balení.

Pamatujeme doby, kdy poutka u mobilů nebyla ničím neobvyklým, dnes je to však už celkem unikát. A ten, komu mobily z rukou často padají, možná tento prvek výbavy uvítá. I kdyby vám náhodou Motorola Defy na zem spadla, tak je slušná šance, že se jí nic nestane. Má totiž odolnost podle armádního standardu MIL-SPEC 810H, takže třeba pád až z výšky 1,8 metru na tvrdý povrch by ji neměl poškodit.

Výčet odolností pak pokračuje utěsněním proti prachu a vodě s certifikátem IP68. To znamená, že telefon můžete ponořit do vody do hloubky 1,5 metru na dobu až 30 minut. Zkrátka a jednoduše: telefonu nevadí prach, voda ani běžné pády na zem.



K tomu všemu však má celkem elegantní design a váží „jen“ 232 gramů. To proto, že boky i záda kryje pouze odolný plast, žádné kovové prvky tu nehledejte. Záda jsou příjemně rovná, plochu nenarušuje žádný vyčnívající fotomodul. Vedle třech fotoaparátů a LED diody zde najdete také čtečku otisků prstů. Líbí se nám rovněž barevná kombinace vroubkovaného povrchu pokrytého konzervativní černou se světle zeleným rohem.

Jak si vede displej?

Bohužel zde už začínají kompromisy, které se táhnou napříč celým zbytkem výbavy. Ačkoli se telefon nedá označit jako vyloženě levný, IPS displej s úhlopříčkou 6,5 palce a HD+ rozlišením (720 x 1 600 pixelů) opravdu není nic, čím by se dalo chlubit. A to ani u kategorie odolných telefonů.

Celkem tlusté rámečky okolo displeje sice této formě telefonu vyčítat nebudeme, ovšem kapkovitý výřez je v takovém případě docela zbytečný, když by se čelní fotoaparát do horního rámečku pravděpodobně vešel. Na nějaké další moderní prvky jako třeba rychlejší obnovovací frekvence displeje pak rovnou zapomeňte. Pochválit se tak dá snad jediné, a to nejnovější typ tvrzeného skla Gorilla Glass Victus, které displej chrání.

Co výkon a výbava?

Přehlídka průměrnosti pak pokračuje hardwarovou výbavou. Telefon pohání osmijádrový procesor nižší střední třídy Snapdragon 662, který najdete i u telefonů za poloviční cenu. Telefon se na českém trhu prodává pouze v paměťové konfiguraci 4 GB operační paměti a 64 GB prostoru pro data, který je možné dále rozšířit paměťovou kartou. Kvůli hybridnímu slotu si však musíte vybrat, zda budete mít větší úložiště, nebo dvě aktivní SIM.

Telefon bychom rozhodně neoznačili za nějakého přeborníka ve výkonu, a byť je prostředí plynulé a hrám se na telefonu daří díky nižšímu rozlišení displeje (to je v tomto případě výhodou díky nižší zátěži na grafický čip), jeho limity se mohou po nějaké době projevit. Ve výkonnostním testu AnTuTu telefon získal 157 tisíc bodů, což na dnešní dobu není žádný zázrak.

Fyzická konektorová výbava pak zahrnuje jak USB-C, tak sluchátkový jack. Díky NFC můžete telefonem i zaplatit, nechybí pak samozřejmě ani Bluetooth 5.0. Zmíněná zadní čtečka otisků prstů nám přišla dostačující a svou roli plnila v rámci očekávání dobře.



Po softwarové stránce v telefonu najdete operační systém Android (verze 11) s několika funkcemi od Motoroly navíc, jako jsou třeba unikátní gesta pro aktivaci funkcí jako fotoaparát či svítilna. Uživatelské rozhraní tak neobsahuje žádný aplikační balast, vyjma pár specialit od Googlu navíc, jako jsou například služba Google Fit, Home nebo vyhledávač podcastů a vedle YouTubu také služba YouTube Music.



Co výdrž baterie?

Kapacita baterie je rozhodně plusem, nabídne totiž 5 000 mAh. Rychlé nabíjení je zde přítomné spíš v takové základní variantě s výkonem 20 W, nabíjení do plné kapacity zabere i v rychlém režimu přes dvě hodiny.



Telefon má paradoxně velice slušnou výdrž díky dvěma slabinám: méně výkonnému procesoru a nízkému rozlišení displeje. Záleží samozřejmě na tom, jak moc telefon zatěžujete, ale v takovém tom méně náročném běžném provozu telefon nebude mít problém s dvěma až třemi dny bez nabíječky. Což je u odolného telefonu, který vás může provázet třeba na horském výletu se stanováním přes noc, vlastně docela slušný výsledek.

Jak Motorola Defy fotí?

Fotoaparáty na zádech najdete tři, reálně ovšem využijete pouze jeden, a to 48Mpix snímač se standardním úhlem záběru a světelností f/1,8. Zbylé dvě kamerky jsou pomocného rázu, mají rozlišení 2 Mpix a slouží k vylepšení portrétních snímků a k pořizování makrofotografií. Čelní fotoaparát má rozlišení 8 Mpix.



Co si budeme nalhávat, zde se výrobce zkrátka také moc nepředvedl a spíš dál šetřil. Nezbyl prostor ani na širokoúhlý senzor, zoomové objektivy jsou v odolné kategorii pak naprostá utopie. Obecně se dá říct, že odolný telefon si asi nekupujete primárně proto, aby vás oslnil fotografickými možnostmi, přesto jsme měli od Motoroly Defy trochu vyšší očekávání.

Fotit každopádně budete právě oním hlavním snímačem. Jak už to u 48Mpix senzorů bývá, v základu je aplikace fotoaparátu nastavena na 12Mpix rozlišení pomocí spojení sousedních buněk senzoru, maximálních 48Mpix si tak musíte manuálně vynutit. Na takové to standardní focení za jasných dnů fotoaparát postačí, jinak se však mějte na pozoru, zhoršené světelné podmínky znamenají celkem znatelný nástup šumu a ztrátu detailů.

K dispozici je také režim pro focení makrofotografií, který není úplně k zahození, ovšem po nějaké době asi zapomenete, že ho máte. Na výběr je dále i specialita Motoroly s režimem výběru barvy, který následně odfiltruje všechny ostatní. Nechybí ani panorama nebo noční režim.

Mám si Motorolu Defy koupit?

Vzhledem k ceně za 4/64GB variantu, která činí 7 999 korun, se nedá o Motorole Defy mluvit jako o valném úspěchu. Telefon má podprůměrný displej, slabý hardware a zcela základní fotoaparát. Blýskne se tak pouze výdrží a originálním designem s poutkem na ruku, který z něj dělá spíše takový mezistupeň mezi odolnými a běžnými smartphony, ovšem to samo o sobě nestačí.

Telefonu tak možná hraje do karet leda to, že značková konkurence na tom není o moc lépe. Třeba taková Nokia XR20 je dokonce ještě dražší, přitom výbavou ji v některých ohledech Motorola Defy i předčí. Samsung XCover 5 je sice o tisícovku levnější, jenže jestli je výbava Motoroly Defy špatná, tak u modelu XCover 5 je rovnou tragická (HD TFT displej, 3 000mAh baterie). U o tisícovku levnějšího CAT S52 je to stejný příběh.

Teprve čínská, méně známá konkurence typu Blackview, Doogee nebo Oukitel dovede za stejnou cenu nabídnout v odolném těle už normálnější Full HD displeje, lepší výkon či ještě větší baterie. U té bychom ovšem zase váhali nad (ne)kvalitou softwaru a celkového dlouhodobého potenciálu.

Motorola Defy tak ve výsledku vlastně není až tak špatnou volbou, jelikož výběr v odolné kategorii s cenou do deseti tisíc korun je zkrátka plný kompromisů. Stále nás však napadá varianta, kdy bychom raději investovali šest až sedm tisíc do daleko kvalitnějšího „běžného“ smartphonu a za zbylé peníze si koupili nějaký masivní kryt.