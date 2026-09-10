Když ministerstvo školství koncem minulého školního roku zjišťovalo, kolik základek mobily reguluje ve školním řádu, došlo k vysokému číslu. „Z dat vyplývá, že 93 % škol (5 083) má pravidla pro používání mobilních telefonů a dalších zařízení formálně ukotvena ve školním řádu, zatímco 7 % škol (358) je v době šetření nemělo,“ konstatuje zpráva MŠMT z šetření v květnu 2026. A navíc dodává, že většina škol, které v té době regulace neměly, je hodlaly dát do školního řádu od 1. září 2026.
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Někde jsou mobily zakázané už teď
Omezení mobilů, případně i další elektroniky, jsou na školách různého druhu. Velká část škol je zakazuje pro první stupeň, u starších žáků je benevolentnější. Mnohé umožňují používat telefony ve vyhrazené době, například během velké přestávky nebo o polední pauze. Některé jsou ale už nyní velmi striktní. Část rodičů to vítá, existují ale i takoví, kteří by uvítali pravidla raději volnější.
„Mně to taky přijde jako nesmysl… Pak synovi potřebuju něco napsat a on se musí schovávat. Stejně na tom mobilu jsou, ale dávají si pozor a navzájem se kryjí…,“ svěřila se například jedna z diskutujících na platformě eMimino. Někteří další rodiče by považovali za lepší, aby školy rozlišovaly typ telefonu: smartphony by zakázali, ale klasické tlačítkové telefony pro komunikaci s rodiči by ponechali.
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Jak školy regulují mobily?
Některé školy chtějí, aby děti u sebe telefony neměly vůbec, aby je to „nesvádělo“. Po příchodu do školy musí žáci mobil odevzdat na určené místo. „U dcery ve škole je stojan s krabicí a každý tam ráno odloží telefon a vyzvedne si ho po vyučování. Absolutně jsem spokojena,“ popisuje takovou praxi jedna z matek na eMimino. Podobně to funguje třeba v Masarykově základní škole v Kdyni. Žáci tam pro příchodu do školy odevzdávají mobily na očíslovaná místa v uzamykatelném třídním boxu. Dostávají je zpět až po vyučování.
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Podobně to má pražská ZŠ Cimburkova. „Žáci mají po celou dobu vyučování zakázáno používat mobilní telefon. Ten je po celý den uzavřen ve třídě ve speciální skřínce k tomu určené,“ uvádí její školní řád. I zde jsou ale vstřícní k potřebám rodičů, kteří se chtějí ujistit, že jejich děti dorazily v pořádku do školy. Redaktorka navštívila den otevřených dveří této školy a od pedagogů zjistila, že po příchodu mohou děti poslat rodičům zprávu ještě předtím, než mobil odevzdají.
|Dosud
|Návrh
|Kdo reguluje
|škola ve školním řádu
|zákon, škola může určit výjimky
|Na koho se vztahuje
|většinou hlavně na žáky 1. stupně
|oba stupně ZŠ, MŠ, přípravné ročníky, nižší ročníky gymnázií a konzervatoří
|Na jaké přístroje se vztahuje
|dle školního řádu, většinou na mobily
|na všechna přenosná zařízení vč. chytrých hodinek
|Co s mobily
|do skříněk nebo aktovek
|návrh zákona to (zatím?) neřeší
|Přestávky
|někde povoleno
|po celou dobu, kdy je žák na půdě školy
|Kdo může povolit
|učitel, pracovník školy
|zřejmě by zůstalo stejné
Waldorfské školy mobilům nefandí
Škola se zaměřuje na waldorfský model vzdělávání, pro který je určitá skepse k elektronice typická. Rodiče, kteří si tuto formu vzdělání pro své děti volí, jsou zpravidla na omezení mobilů připraveni.
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Také další waldorfská základka v Praze-Jinonicích má používání telefonů zakotvené ve školním řádu. Je jednou z mála, která v něm explicitně zmiňuje i chytré hodinky: „V areálu školy mají žáci vypnuté své mobilní telefony a jiná elektronická zařízení včetně chytrých hodinek. Vypínají je před vstupem do areálu školy. Výjimku tvoří pouze hřiště v době veřejného užívání (viz provozní řád hřiště).“ Navíc škola zakazuje používání elektroniky i na školních akcích mimo areál školy.
Kam s mobilem? Do skříňky nebo do aktovky
Ne všude ale mají k dispozici uzamykatelné skříňky či boxy. Mnohé školy si uvědomují, že mobil je poměrně drahé zařízení, a ve školním řádu proto místo odevzdávání do skříněk nařizují uschování telefonů do aktovek. Někde trvají na jejich úplném vypnutí, jinde postačuje režim letadlo.
Zákaz používání mobilů během vyučování platí snad už na všech základkách. Výjimkou jsou situace, kdy je mobil používán ze zdravotních důvodů, například u diabetiků pro sledování hladiny cukru pomocí speciální aplikace. Další výjimku může povolit učitel. „Mobil mají dovoleno vyndat během výuky, když je to schváleno učitelem. Např. kalkulačka, projektové hodiny, kdy je třeba internet a technika atd.,“ popisuje další z rodičů na zmíněné diskuzní platformě.
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Omezení mobilů bývá menší u dětí na druhém stupni základek nebo v odpovídajících třídách gymnázií. Záleží i na tom, jak má pedagog své studenty „přečtené“ a jak odhadne, co hladkému průběhu výuky pomůže víc. „Řešili jsme to s učitelkou v pondělí na aktivu. Říkala, že čím víc jim to sama dovolí, tím míň s tím otravují a není to pro ně taková sranda, jako když to mají zakázané,“ popsala svou zkušenost jedna z matek, jejíž dítě smí používat mobil například při matematice místo kalkulačky. Povolené je v jejich třídě i ofocení poznámek z tabule.
Horké téma: mobily o přestávkách
Debata, jaká se zvedla po návrhu zákona zakazujícího mobily ve školách, se nesoustředí ani tak na vyučování, jako hlavně na přestávky. Zatímco při výuce jsou rodiče i učitelé vesměs za jedno v tom, že telefony ji nesmí rušit, u přestávek, poledních pauz nebo pobytu v družině se názory rozcházejí.
Mnoho škol považuje regulaci telefonů, případně další elektroniky, za důležitou pro zdravé školní klima. Vadí zejména kvůli:
- riziku kyberšikany
- riziku pořizování a zveřejňování fotek a videí ostatních spolužáků bez jejich souhlasu,
- možnému rozvoji závislosti,
- tomu, že děti pak dávají přednost mobilům před budováním přirozených kontaktů či přátelství.
Za zásadnější problém nicméně považuji škodlivost sociálních sítí, a opět to opakuji dlouhodobě a konzistentně, větší šanci na úspěch to má pouze v případě úpravy na úrovni Evropské unie.“
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Riziko pro školní klima
Zkušenosti rodičů se zavedením zákazu mobilů jsou spíše pozitivní. O přestávkách se pak děti věnují prospěšnější činnosti, než je hraní her či sledování sociálních sítí. „Na chodbě mají pingpongový stůl a křesla. Mají dovoleno, že chodí po třídách, druží se a jedna uni místnost velikosti třídy je, že si tam chodí číst, odpočinout si nebo svačit. Můžou si tam půjčit hry,“ je spokojena další uživatelka sítě eMimino se změnou, která v jejich škole nastala po zavedení zákazu.
Další žena, která o sobě uvádí, že učí na víceletém gymnáziu, má pro omezení telefonů o přestávkách i další argumenty. Mladší děti podle ní jinak tráví přestávky na mobilu a zapomenou, co by měly udělat. „Oni právě jsou primárně na mobilu a WC a svačinu nestíhají. Ne všichni, samozřejmě,“ vysvětluje.
Zákaz elektroniky i během přestávek si do školního řádu dala například Fakultní základní škola Drtinova v Praze. „Mobilní telefony, notebooky a podobná zařízení žák během vyučování nesmí používat bez svolení učitele. Je zakázáno tato zařízení používat ve společných prostorách školy od 7.40 do 14.00. Je zakázáno pořizovat během pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou mimo budovu školy jakékoli obrazové a zvukové záznamy,“ uvádí v něm.
Mobil na školních výletech a akcích
Zákaz mobilů by se měl týkat nejen základek, ale i odpovídajících ročníků gymnázií či konzervatoří. Navíc se bude vztahovat i na mateřské školy a přípravné třídy.
Vztahoval by se nejen na výuku a přestávky, ale také na školní jídelny, družiny nebo kluby. Během školních výletů či exkurzí by používání bylo možné se svolením učitele. Totéž by platilo pro mobily při hodinách. Výjimkou by byly případy, kdy žák potřebuje mobil například jako pracovní pomůcku, která mu pomáhá zvládat jeho handicap, nebo ze zdravotních důvodů, jako je monitorování cukrovky.
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Současná debata se vede o mobilech, patrně by se ale vztahovala i na další přenosná elektronická zařízení, jako jsou chytré hodinky nebo tablety. Některé školy, třeba zmíněná waldorfská nebo Drtinova, si už nyní dávají do pravidel zákaz zařízení pro pořizování obrazového nebo zvukového záznamu. To zahrnuje kromě mobilů i fotoaparáty, kamery nebo diktafony.
Sankce aneb Může škola zabavit mobil?
Když se mluví o sankcích za používání mobilu ve škole, většina žáků dostane strach, zda jim škola může zabavit mobil. Odpověď je ano i ne. Učitel může mobil žákovi odebrat, ne ale navždy. Vrací ho po skončení vyučování, případně po dané hodině.
Další případné sankce vyplývají ze školního řádu. Může to být, zejména při opakovaném porušování, například důtka třídního učitele nebo ředitele. Záleží na konkrétním případu a na tom, co má škola v pravidlech.