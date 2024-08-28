náhledy
Dá se koupit dobrý smartphone za méně než pět tisíc korun? Pro mnohé to může být překvapení, ale nám se takové přístroje podařilo najít. A výběr je nečekaně slušný. Kdo pak chce ještě víc ušetřit, tak solidní telefon dostane i pod tři tisíce korun. A každý z našeho výběru podporuje 5G.
Autor: ZTE
Začneme od nejnižší ceny za telefon s podporou 5G na českém trhu. 5G je v našem případě podmínka a sjednocující prvek. Když pomineme výhody samotné sítě 5G, tak je zde vždy solidní procesor. Jako u modelu Blade A75 od ZTE. Telefon seženete už od 2 300 korun. Má sice nižší HD+ rozlišení displeje, ale jinak je to slušný základní telefon se solidním výkonem.
Autor: ZTE
Další v pořadí Honor 200 Smart vyjde na 2 800 korun. Je prachotěsný a voděodolný (IP64) má velkou vnitřní paměť 256 GB, displej je už FHD+, baterie má kapacitu 5 200 mAh a maximální nabíjecí výkon je solidních 35 W.
Autor: OTTO
Další model s podporou 5G je už o 900 korun dražší než honor, stojí zhruba 3 700 korun. Xiaomi Redmi 15 existuje ve více variantách, toto je základní s 5G. Výbava je obdobná jako u předchozího honoru, ale je zde výkonnější procesor a baterie s kapacitou 7 000 mAh. Naopak vnitřní paměť je za uvedenou cenu jen 128 GB.
Autor: Xiaomi
Pod 4 000 Kč seženete i ryzí stylovku. Loni Samsung a Apple uvedly na trh velmi tenké modely Edge a Air. Jenže to jsou zároveň velmi drahé přístroje. Nubia z koncernu ZTE nabídla v případě modelu Air také velmi tenké tělo, v pase má pod šest milimetrů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Což je patrné z této fotografie. Zároveň však nemá vůbec špatnou výbavu: FHD+ OLED displej, 8+256 GB paměti, odolnost až IP69 a další. To vše za 3 900 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V segmentu levných telefonů s dobrou výbavou už delší dobu kraluje Motorola. A v dnešním přehledu má hned několik modelů. Nejlevnější s podporou 5G je model G35, který má v podstatě komplexní výbavu, kde nic podstatného nechybí. Jenže jsou zde další motoroly a těm bychom dali přednost.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Za stejnou cenu čtyři tisíce můžete mít vedle Motoroly G35 i model G84. Ten stojí v hierarchii značky výš, ale je o generaci starší. V porovnání obou modelů za stejnou cenu má G84 lepší P-OLED displej, silnější procesor, větší operační paměť nebo rychlejší nabíjení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další telefon z našeho výběru stojí také čtyři tisíce a je výjimečný svým displejem. Je to totiž TCL 60 SE s displejem Nxtpaper. Zde v nižším HD+ rozlišení. Tento displej šetří oči, má jakoby matné zobrazení. Je to velmi příjemné na užívání, ale musíte si to vyzkoušet. Ostatní výbava odpovídá konkurentům.
Autor: TCL
Třetí motorola je také modelový rok 2024, ale loni znovu uvedená na trh. Model Edge 50 Fusion patří do vyšší kategorie, takové modely se běžně za 4 300 korun neprodávají. Silný čip, P-OLED displej, slušný foťák s optickou stabilizací, odolnost IP68, atd. Prostě skvělý poměr výbavy a ceny.
Autor: Mobil.iDNES.cz
I další přístroj patří pod křídla Motoroly. Tentokrát je to model G75, tedy vyšší model z géčkové řady. Prodává se o trochu dráž než předchozí 50 Fusion, výbava je v mnoha ohledech stejná, ale v detailech je předchozí model lepší. Takže doporučujeme právě Edge 50 Fusion.
Autor: Motorola
ZTE Nubia Focus 2 5G je poněkud rozporuplný přístroj. Má sice 108MPix foťák, ale jen HD+ displej. Což nám přijde u telefonu za 4 600 korun už chyba. Další výbava je už v pořádku, i když použitý čip je spíš slabší.
Autor: ZTE
Pokud máte rádi Xiaomi, tak budete s levným Redmi Note 14 5G spokojeni. Výbava je velmi slušná na telefon s cenou pod 4 900 korun. Opět platí, že řada Note 14 obsahuje víc modelů, takže vybírejte dobře. Tento má solidní čip Dimensity 7025 Ultra a k tomu 8+256 GB paměti. Potěší i 45W rychlé nabíjení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pod pět tisíc, i když jen o pověstný chlup, seženete i nejlevnější 5G model od Samsungu. A17 5G je solidní telefon s výborným displejem a slušnou další výbavou. Nic nechybí, ale ani nic nevyčnívá. Prostě prémiovka v třídě levných přístrojů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Poslední motorola v přehledu je model G56. To je čerstvý model géčkové řady s velmi slušnou výbavou. Ale podobně jako u předchozího Samsungu A17 5G zde nic nevyčnívá a s ohledem na cenu okolo 5 000 korun bychom i tentokrát volili levnější Edge 50 Fusion.
Autor: Motorola
Poslední telefon v přehledu je ZTE Nubia Focus Pro. Nižší verzi jsme už měli, tentokrát je zde verze Pro, která má také 108Mpix fotoaparát, navíc s optickou stabilizací tohoto hlavního čipu. Další výbava odpovídá kategorii, cena 5 000 korun je slušná. Jediná výtka směřuje k tomu, že je to model 2024, takže se už asi nedočká nejnovějšího Androidu.
Autor: ZTE