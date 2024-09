Temu je válečný nástroj. O levné zboží vůbec nejde, líčí expert. Co vědí mobily?

Můžete popsat, jak funguje mapová navigace v telefonech? Jak třeba určuje, že někde před vámi je na silnici dopravní zácpa? Možná ta otázka zní triviálně, ale spousta lidí si myslí, že se to vyhodnocuje na základě nějakého online video sledování ze satelitu.

Asi jsou zvyklí na satelitní snímky, kde jsou vidět i jednotlivá auta, takže to možná pro laika vypadá, že v satelitech jsou videokamery a vyhodnocují snímky v reálném čase. Ale takhle to nefunguje. Je to možné hlavně díky datům z našich mobilních telefonů.

Pokud někdo perfektně zná vaše návyky, názory, s kým se stýkáte, pak není tak těžké vám namíchat koktejl, do nějž bude vedle devadesáti procent pravdy přimíchávat deset procent takových informací, jež budou nastolovat pro něj důležitá témata, klidně i nepravdivá tvrzení.