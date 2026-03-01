náhledy
Ceny elektroniky včetně mobilů letí nahoru. Na trhu jsou však stále v prodeji mnohé loňské modely. Nejsou ekonomicky výhodnější volbou? Většinou totiž nemají výrazně horší výbavu, rozdíly jsou často minimální.
Autor: Profimedia.cz
Začít můžeme s letošním základním top modelem Samsungu, tedy s S26. Cena začíná na 23 990 Kč za verzi s pamětí 12/256 GB, ale aktuálně lze najít akce se slevou okolo deseti procent, takže telefon vychází na 21 600 Kč.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Loňský Samsung S25 není od toho letošního zásadně odlišný stroj. Aktuálně je základní cena verze 12/256 GB 20 390 Kč, ale výrobce nabízí cashback, pak telefon vyjde na 16 390 Kč. Letošní model už nikoliv, ale loňský S25 začínal s pamětí 12/128 GB, a tu nyní seženete s cashbackem za 14 900 Kč. Celkově je S25 zajímavá alternativa za výhodné ceny.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Porovnejme opačné spektrum řady S od Samungu. Top model S26 Ultra z letošního února aktuálně stojí 35 700 korun za verzi s pamětí 12/256 GB. Opět lze najít nabídky s desetiprocentní slevou, takže telefon koupíte za 32 tisíc korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zde máte vedle sebe loňský a letošní top model. Ten loňský se prodává se stejnou základní pamětí za necelých 25 tisíc korun. Rozdíl tedy činní 7 tisíc korun, což je docela dost.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
S25 Ultra s pamětí 512 GB aktuálně stojí 27 tisíc korun a s pamětí 1 TB pak 37 tisíc Kč. Nový S26 Ultra se stejnými paměťmi vychází na 43 tisíc a 37 tisíc korun. Především u prostřední verze je cenový rozdíl markantní.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Plynule se můžeme posunout k Applu. U něj lze porovnávat základní modely, ty vyšší předloňské už na trhu běžně nejsou. Základní iPhone 17 s pamětí 256 GB vychází na 22 990 Kč.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Předloňská alternativa (předchozí model) iPhone 16 vychází na 19 500 korun, ale je to varianta s pamětí 128 GB. Ta už v aktuální generaci neexistuje. Adekvátní 256GB verze se už běžně neprodává. Doporučujeme nový model.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ještě níže stojí iPhone 16e, což je loňský model. Ten startuje aktuálně na ceně 13 990 Kč za variantu s pamětí 128 GB.
Autor: Apple
Letošní nástupce iPhone 17e startuje na částce 16 990 Kč, ale s pamětí 256 GB. Menší opět v nové generaci vůbec nabízena není. U úplně základního iPhonu se asi menší paměť dá tolerovat, kdo moc nefotí, tak si s 128 GB vystačí. Pak je rozdíl tři tisíce lákavý. Ale pozor, novinka je lepší ve více směrech.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samsung běžně drží na trhu modely loňské řady. Platí to i pro áčka, takže zde máme vrchol této řady v podobě modelu A56. Aktuálně stojí základní verze 8/128 GB necelých 10 tisíc korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Letošního nástupce Samsung A57 seženete s aktuální slevou a cashbackem ještě o tři stovky levněji. Takže zde je aktuálně volba jasná, berte novinku. U verze s větší pamětí je novinka levnější dokonce o 600 korun, vychází na 10 990 Kč.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Pro někoho je však i deset tisíc za mobil hodně, proto zde máme i levnější modely Samsugu. Letošní přístroj A37 stojí aktuálně s cashbackem výrobce 7 900 Kč.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Loňský model se zřejmě už jen doprodává bez akce od výrobce, takže ho obchodníci nabízejí za standardní ceny. Našli jsme variantu s pamětí 8/256 GB za deset tisíc. To zní divoce, ale A37 se stejnou pamětí stojí i po cashbackové slevě prakticky stejně. I tak je to logická volba.
Autor: Samsung
Loňské Xiaomi 15T Pro bylo a stále je telefonem s parametry top modelů, ale cenově patřící spíš do střední třídy. S aktuální cenou 12 990 Kč to platí dvojnásob.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
To novinka Xiaomi 17T Pro aktuálně se slevou vyjde na 16 990 Kč za verzi s pamětí 12/256 GB. V tomto případě bychom klidně sáhli po loňském modelu, který má skvělé parametry a cena je nyní výborná.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zkusme porovnat i skládačky. A s ohledem na blížící se premiéru u Samsungu jsme v tomto směru sáhli po dvojici od Honoru. Výkonově a designově nejsou rozdíly zásadní. Loňský Honor Magic V5 stojí aktuálně okolo 33 tisíc korun. Paměť je v tomto případě 16/512 GB.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Novinka Magic V6 lze nyní sehnat s velkou slevou, i tak však za telefon zaplatíte 47 500 korun (paměť stejná jako u loňského modelu). Tady není co řešit, rozdíl je 15 tisíc korun, brali bychom loňský model.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
U Motoroly máme dokonce tři generace modelu Edge Fusion. Zde na snímku prostřední loňský model Edge 60 Fusion. Aktuálně ho koupíte za sedm tisíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Předloňský model Edge 50 Fusion se loni na podzim dožil reinkarnace, proto je tu s námi stále. Aktuálně vyjde na čtyři tisíce s pamětí 8/128 GB nebo 4 500 korun s pamětí 8/256 GB.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Novinka Edge 70 Fusion stojí deset tisíc a stejně jako loňská šedesátka má paměť 12/256 GB. A co zvolit? Nejlevnější Edge 50 Fusion je dnes král levných telefonů. Za čtyři tisíce nic lepšího nekoupíte. U novějších modelů existují u Motoroly cenově výhodnější alternativy, ale špatné telefony to nejsou.
Autor: Mobil.iDNES.cz