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Nesplachujte zbytečně peníze do záchodu. Novinky se vůbec nemusejí vyplatit

Jan Matura
ilustrační snímek Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra a Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Apple iPhone 17 Apple iPhone 16 Apple iPhone 16e iPhone 17e Samsung Galaxy A56 Samsung Galaxy A57
Ceny elektroniky včetně mobilů letí nahoru. Na trhu jsou však stále v prodeji mnohé loňské modely. Nejsou ekonomicky výhodnější volbou? Většinou totiž nemají výrazně horší výbavu, rozdíly jsou často minimální.

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