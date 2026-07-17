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Po konci socialismu to byl velký hit. Nedávno je proslavil hromadný atentát
Dnes si ho připomene málokdo, přestože se s ním v určité podobě setkáváme stále. Po roce 1990 to byla relativně dostupná náhrada telefonu, ač samotný přístroj vůbec telefonovat neuměl. Jenže s...
V Liberci mají mrakodrap se speciálním výtahem. Výhledy z něj jsou dechberoucí
S Vodafonem jsme vystoupali na jednu z dominant severočeského Liberce. Na téměř 80 metrů vysoké budově, sídle úřadu Libereckého kraje, byste však klasickou BTS tohoto operátora hledali marně. Je tu...
Telefon, který může změnit mobilní svět. Samsung s ním předběhne Apple
Jestli to bude opravdu revoluční produkt, se dozvíme již brzy. Samsung potvrdil termín globální premiéry jeho skládaček a tu novou naznačuje grafikou. Samsung by tak předběhl o zhruba měsíc a půl...
Osm tisíc dolarů, jo? Neříkejte. Podivila se žena a podvodníka vytrolila
Před podvodnými telefonáty varují banky i policie. A to opakovaně. Podvodníky to ovšem neodradí, zkoušejí stále nové cesty, jak v lidech vyvolat obavy o jejich finance ve snaze je o ně připravit....
Nesplachujte zbytečně peníze do záchodu. Novinky se vůbec nemusejí vyplatit
Ceny elektroniky včetně mobilů letí nahoru. Na trhu jsou však stále v prodeji mnohé loňské modely. Nejsou ekonomicky výhodnější volbou? Většinou totiž nemají výrazně horší výbavu, rozdíly jsou často...
Populární značka smartphonů končí. V prodeji jsou poslední kusy ve slevě
Někteří zákazníci zatlačí slzu, další si ani nevzpomenou. Historie této mobilní značky není dlouhá, ale je zajímavá. OnePlus se však nyní se zámořskými trhy loučí a zůstává jen v Asii. Vlastně to ani...
Nesplachujte zbytečně peníze do záchodu. Novinky se vůbec nemusejí vyplatit
Ceny elektroniky včetně mobilů letí nahoru. Na trhu jsou však stále v prodeji mnohé loňské modely. Nejsou ekonomicky výhodnější volbou? Většinou totiž nemají výrazně horší výbavu, rozdíly jsou často...
V Liberci mají mrakodrap se speciálním výtahem. Výhledy z něj jsou dechberoucí
S Vodafonem jsme vystoupali na jednu z dominant severočeského Liberce. Na téměř 80 metrů vysoké budově, sídle úřadu Libereckého kraje, byste však klasickou BTS tohoto operátora hledali marně. Je tu...
O2 mění po devíti letech šéfa. Siebenstich chce operátora posunout dále
Vedení operátora O2 čeká od září změna. Dosavadního generálního ředitele Jindřicha Fremutha nahradí dosavadní ředitel Komerční divize O2 Richard Siebenstich. Fremuth se ujme řízení AI transformace...
Po konci socialismu to byl velký hit. Nedávno je proslavil hromadný atentát
Dnes si ho připomene málokdo, přestože se s ním v určité podobě setkáváme stále. Po roce 1990 to byla relativně dostupná náhrada telefonu, ač samotný přístroj vůbec telefonovat neuměl. Jenže s...
Osm tisíc dolarů, jo? Neříkejte. Podivila se žena a podvodníka vytrolila
Před podvodnými telefonáty varují banky i policie. A to opakovaně. Podvodníky to ovšem neodradí, zkoušejí stále nové cesty, jak v lidech vyvolat obavy o jejich finance ve snaze je o ně připravit....
Chcete vidět tajný iPhone? Na tomto videu jsou všechny detaily
První generace tohoto iPhonu má rozporuplné přijetí. Prý se neprodává špatně, ale razantní pokles ceny naznačuje, že to velký hit není. V každém případě přijde nástupce. Ale nebude to hned. Design...
Zákazníci kroutí hlavou, ceně těchto pouzder pro Apple Watch neuvěříte
Švédská firma Golden Concept se specializuje na luxusní příslušenství. Vyrábí například i kryty pro iPhony, ale nejneobvyklejším typem příslušenství v jejím portfoliu jsou pouzdra pro Apple Watch....
Neuvěřitelně dobrá výdrž baterie se slevou. Vyzkoušeli jsme Poco X8 Pro Max
Spousta uživatelů chce, aby jejich mobil vydržel co nejdéle nabitý. A mezi současnými mobily běžné konstrukce na českém trhu zatím v tomto ohledu není lépe vybavený kousek než Poco X8 Pro Max. Navíc...
Ušetříte klidně deset tisíc. Tento mobil nahradí prémiovku bez velkých kompromisů
Tato novinka má jediný problém. Vypadá totiž dost podobně jako předchůdce. Rozdíl je na první pohled vlastně taková hádanka pro pozorné. Zpracování je slušné a výbava na střední třídu parádní....
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Telefon, který může změnit mobilní svět. Samsung s ním předběhne Apple
Jestli to bude opravdu revoluční produkt, se dozvíme již brzy. Samsung potvrdil termín globální premiéry jeho skládaček a tu novou naznačuje grafikou. Samsung by tak předběhl o zhruba měsíc a půl...
Je to Punkt. Jeho operační systém znát nebudete, ale možná ho budete chtít
Švýcarská společnost Punkt se před lety proslavila mobilem s minimem funkcí a stylovým designem od Jaspera Morrisona. Teď firma přichází s novým smartphonem, který klade důraz na soukromí a firma se...