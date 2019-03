Nejmenší telefon na světě vyrábí česká firma. Má i výměnné kryty

Jak původní komunikátor pro O2, tak nový mobil využívají elektronickou SIM, takzvanou eSIM. Karta je virtuální a informace o ní jsou součástí elektroniky přístroje. Využívá je třeba i nový iPhone, u kterého lze karty měnit. To u přístrojů Zoxcall možné není, ale to ani nebylo účelem.

Pořídíte si je s kreditem, který můžete dokupovat. Původní komunikátor pro O2 umí volat na jedno přednastavené číslo, má na sobě jen tlačítko pro zahájení a ukončení hovoru. Může ho mít dítě v penálu nebo senior v peněžence a použijí ho jen v případě nouze. Nebo jim někdo může na telefon zavolat.

Nový mobil s označením FF umí vytočit jakékoliv číslo, má k tomu mikrotlačítkový číselník s tlačítky nezvykle pod sebou. To má ovšem svůj význam, k prvním osmi pozicím si lze přes počítač zadat rychlé volby a lihovou fixkou si na mobil napsat jména. Displej na telefonu není, u každého z tlačítek je však dioda. Telefon podporuje klasická pásma GSM, data nikoliv.

Celý přístroj vypadá dost nezvykle, je to kartička rozměrů 73 x 43 x 3,5 milimetru, takže se vejde bez problémů do kapsičky v peněžence na kreditní karty, nebo jej lze připoutat ke klíčům jako přívěsek. V telefonu je k tomu připravený otvor.

Dál má telefon na sobě tlačítko pro volání a ukončení hovoru a samozřejmě je v něm mikrofon a reproduktor. Z jednoho rohu vystupuje jazýček s USB konektorem, takže celé zařízení vypadá jako USB klíčenka. Přes konektor lze telefon připojit k počítači, také se přes něj nabíjí. A to přímo zasunutím do USB počítače nebo do nabíječky. Kabel netřeba.

Baterie má malou kapacitu 170 mAh, ale pro dané použití to stačí. Navíc výrobce slibuje, že po pětiminutovém nabíjení lze volat až dvacet minut.

Vzhled telefonu bude možné snadno změnit. Samotný přístroj vypadá jako elektronická součástka, výměnné kryty s popiskem tlačítek jsou buď z papíru, plastu, nebo mohou být i kožené. V předprodeji výrobce nabízí papírové kryty.

Telefon s kreditem na 30 minut volání vyjde na 1 299 Kč, náhradní kryt si výrobce cení na 200 korun. Slibuje dodávky od 1. května letošního roku.