Jakým způsobem si telefony říkají o naši pozornost?
Aplikace mají v podstatě v popisu práce, aby nás neustále obtěžovaly. Díky pozornosti, kterou jim věnujeme, nám mohou ukazovat reklamy, sbírat o nás data a vydělávat. Často je přirovnávám k tříletému dítěti, které vyžaduje naši stoprocentní pozornost a každých pět minut nám potřebuje něco strašně důležitého říct. Na rozdíl od dítěte si mobil řada rodičů bere dobrovolně i na toaletu…
Řešením může být vypnutí notifikací. Vy v knize Hry, sítě, porno dokonce navrhujete vytvoření zón v bytě, kde telefon nebudeme používat. Napadá mě jedna věc – když nebudu vědět, jestli mi někdo nenapsal, nebudu o to více v pokušení mobil kontrolovat?
Pokud ho kontrolujeme jenom kvůli konverzaci s přáteli, nevidím v tom zase takový problém. Smyslem vypnutí notifikací a vytvoření offline zón je hlavně to, abychom nesklouzávali k bezcílnému scrollování. Já se například doma snažím, aby telefony nebyly v dosahu pohovky, protože to velmi svádí k jejich používání, je to pohodlný únik z reality. Někteří rodiče mi například říkají, že když zaparkují před domem, ještě půl hodiny projíždějí sítě, než vystoupí a čekají je další povinnosti. Takže když se snažíme mobil z některých míst odstranit, vytváříme spíš pozitivní návyky, omezujeme chuť na něj. K jídelnímu stolu nebo do ložnice podle mě telefony také nepatří.
Pokud u sledování filmu kontroluju sociální sítě, je to switchtasking neboli neustálé přepínání mezi dvěma aktivitami. Dnes už s tím počítá i Netflix a seriály důležité informace opakují několikrát, aby to nepozornému divákovi neuniklo.