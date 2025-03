Proslavili se kopírováním iPhonů. Známá značka se teď krčí v koutě

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Jen čtyři dny po prvním iPhonu přispěchala jedna tehdy nová čínská značka s jeho konkurentem, co vypadal až podezřele jako „jablečný“ telefon. Firma se později kopírování vzdala a získala si i určitou oblibu. Zkoušela to ve světě i v Česku, ale moc dobře to nedopadlo. Aktuální portfolio Meizu jsme si prohlédli na MWC v Barceloně, kde se značka krčila v rohu haly s jinými no-name výrobci.