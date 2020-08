V redakci testujeme krásné LG Velvet. Je to nový smartphone, kterým se snaží korejská značka zvrátit nepřízeň osudu a zastavit odliv zákazníků. Zároveň je to jeden z prvních smartphonů, který sleduje trend prémiových modelů vyšší střední třídy a v mnohém tu určuje směr. A minimálně po stránce designu je to parádní kousek.

Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz