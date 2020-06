Chybí vám dotykové pero a Note 10 je drahý? Novinka stojí zlomek ceny

Smartphony s dotykovým perem stály u zrodu chytrých telefonů, před nějakými patnácti dvaceti lety to byla v podstatě jediná možnost, jak je plnohodnotně ovládat. Naopak dnes to je výjimečná vlastnost, v podstatě výbava navíc, kterou disponuje jen pár modelů. Nejznámější z nich je řada Note od Samsungu, což jsou ovšem dost drahé přístroje.



Mimo Samsung nabízí smartphony s dotykovým perem na vybraných trzích ještě další výrobci. Aktuálně třeba Motorola (ta se bude prodávat i v Česku) a LG.

Tato jihokorejská značka se nesnaží konkurovat luxusním samsungům, své modely s dotykovým perem řadí mezi levné smartphony. Tak je nutné na tyto modely nahlížet a brát v potaz jejich funkcionalitu. Tedy žádná velká kouzla se s dotykovým perem dělat nedají. Ale kreslení jednoduchých kreseb a popisků do fotografií nebo psaní ručně psaných poznámek zvládnou bez nejmenších problémů a to mnoha zákazníkům bude stačit.

Výborná cena

LG takto vybavené smartphony nabízí už mnoho let a dříve se některé z nich prodávaly i na tuzemském trhu a to až po model G4. Dříve LG označovalo smartphony s dotykovým perem Stylus, u nových modelů to upravilo na Stylo. Jenže aktuálně jsou v prodeji jen v USA. Nejnovější model Stylo 6 má v nabídce operátor Boost Mobile.

A nový model vyjde v USA velmi výhodně. Stojí jen 180 dolarů bez místní daně, v květnu dokonce v akci jen 140 dolarů. To je v přepočtu asi 4 300, respektive 5 500 korun, pokud bychom připočetli tuzemskou DPH. To je velmi aktraktivní cena, za kterou by byl model jistě konkurenceschopný i na českém trhu. Je to zhruba třetina ceny nejlevnějšího samsungu s dotykovým perem.

Některé parametry nejsou špatné

Nové Stylo 6 má rozměrný 6,8palcový displej s rozlišením 2 460 x 1 080 obrazových bodů. To s ohledem na cenu nejsou špatné parametry a to ani v porovnání se Samsungem Galaxy Note 10 Lite, což je nejlevnější model s dotykovým perem od Samsungu, s 6,7palcovým displejem s rozlišením 2 400 x 1 080 obrazových bodů.

Zmiňovaný samsung za oficiální cenu 16 500 korun (aktuálně dostupný se slevou zhruba 3 000 korun) má zbytek výbavy samozřejmě lepší, ale i levná alternativa má například tři fotoaparáty. Ovšem místo tří 12megapixelových s dvojnásobným optickým zoomem u samsungu má LG jen jeden 13megapixelový fotoaparát a dva pětimegapixelové. Jeden širokoúhlý a jeden pro hloubku ostrosti.

Někde se šetřit muselo

I paměti je méně. Stylo 6 má rozšiřitelné úložiště s kapacitou 64 GB. Výrobce uvádí ale dostupnou kapacitu jen 42 GB. Operační paměť má 3 GB. A hlavní slabinou je procesor. Tím je MediaTek Helio P35. To je docela starý čip, původem už z roku 2018. Používán je ale i v letošních smartphonech Huawei a Motorola. Ovšem těch velmi jednoduchých.

Dále nové LG nabízí přední 13megapixelovou kamerku, baterii s kapacitou 4 000 mAh a port USB-C. Použit je Android 10. K dispozici jsou i stereo reproduktory s technologií DTS-X 3D Surround. Zabezpečení probíhá čtečkou otisků na zádech telefonu.