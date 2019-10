Král slev přináší výbornou nabídku mezi levnými mobily. Recenze LG Q60

Na první pohled je LG Q60 smartphone, který v záplavě ostatních přístrojů na trhu snadno přehlédnete. Jenže LG je mistr slev (připomenout můžeme třeba aktuální G8 ThinQ) a tak z původní ceny těsně pod 5 000 korun se tento model dostal do kategorie pod 4 000 korun. A jestliže už za původní cenu to byl vcelku zajímavý telefon, který představuje lákavou alternativu k zavedeným nebo novým agresivním značkám, tak po slevě je to velmi výhodná koupě. Nedejte tedy na to, že Q60 nezaujme na první pohled nějakými superlativy nebo stylovým designem.

Jeho jednotlivé stránky jsou ovšem dobře vyváženy, takže uživatel za své peníze dostane smartphone s velkým displejem, solidním fotoaprarátem a některými praktickými detaily. V mnohém to může být ve své cenové kategorii podobný otloukánek, jakým je špičkové LG G8s ThinQ v kategorii top-modelů.

Co je na něm zajímavého?

LG Q60 zaujme detaily. Chlubí se třeba trojitým foťákem s klasickým a širokoúhlým objektivem a třetím senzorem pro hloubku ostrosti. Detaily probereme později, ale foťák podává solidní výkony. V seznamu výbavy podobně zaujme baterie s kapacitou 3 500 mAh, což je na nižší střední třídu stále vcelku nadprůměrná hodnota. Q60 také patří k telefonům, u kterých se podařilo vyladit systém s použitým procesorem, kterým je MediaTek Helio P22. Nechybí NFC, které nebývá u modelů nižších tříd samozřejmostí, takže placení mobilem je tu samozřejmost.

Nejvíc však mohou zaujmout určité funkční detaily, které svým telefonům LG dodává prostřednictvím chytrého softwaru. LG například umožňuje snadné bezdrátové sdílení souborů mezi telefonem a počítačem, standardně umí LG Q60 pracovat s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa. Mimochodem, pro spuštění asistenta je tu na levém boku speciální tlačítko. Českému uživateli však normálně spustí přehled Google Now, jelikož asistent u nás zatím není dostupný. Displej lze kromě nastavení šetrného k očím přepnout i do černobílého režimu.

Líbí se nám i bohatší možnosti nastavení ovládání (virtuální tlačítka, polo-gesta čistého Androidu s možností výběru barvy lišty) nebo práce s kapkovitým výřezem. Uživatel si může vybrat verzi se skrýváním výřezu či nikoli, může si nastavit vlastní pozadí této části i zaoblení rohů – to může být symetrické se spodním zaoblením, nebo mít „šetrnější“ menší poloměr.

Plusy a minusy Proč koupit dobrý poměr výkon/cena

solidní fotoaparát

velký displej

Proč nekoupit trochu fádní design

průměrná výdrž baterie

microUSB konektor Kdy? V prodeji Za kolik? 4 799 Kč (ve slevě za 3 990 Kč)

LG Q60 tedy dává uživateli vcelku široké možnosti ohledně přizpůsobení jeho potřebám a vkusu a nabízí některé zajímavé funkce. To může být ve střední třídě důležitější než samotná hardwarová výbava.

A co si myslíte o výbavě?

Ta je na první pohled vcelku průměrná. Třeba displej s úhlopříčkou 6,26 palce je tedy příjemně velký, ale IPS panel dostal rozlišení pouze 1 520 x 720 pixelů. V praxi to moc nevadí, displej má navíc docela příjemné barevné podání, ale samozřejmě zhýčkaní uživatelé menší jemnost (269 pixelů na palec) odhalí.

Hardware také není kdovíjak hvězdný, na druhou stranu na běžné fungování je kombinace MediaTek Helio P22 a 3 GB RAM vcelku dostačující. Čtečka otisků prstů je na zádech, umí stahovat notifikační lištu. Odemykání obličejem naopak chybí, ale to asi nemusí tolik vadit. Naopak tu zůstává 3,5mm jack, to se může hodit, u levnějších telefonů nejsou ještě uživatelé připraveni vyměnit oblíbená sluchátka za nějaká ta bezdrátová.

Líbí se vám design?

LG Q60 je po designové stránce v podstatě standardní smartphone střední třídy. Zvolil kapkovitý výřez namísto výřezu velkého či průstřelu, rámečky tu stále jsou, hlavně pod displejem je plocha výrazná. Ale řešení se skrýváním výřezu učiní design vcelku symetrickým, takže Q60 vypadá docela sympaticky. Tělo telefonu využívá kombinaci plastů, které se snaží evokovat dražší materiály: rám imituje kov, záda pak sklo. A jde jim to docela dobře, navíc plastová záda mají tu výhodu, že mohou být výrazně zaoblená směrem k rámu, což následně pomáhá lepšímu slícování celku. LG Q60 tak působí na danou třídu docela hodnotným dojmem.

Jak fotí?

Trojitý fotoaparát LG Q60 samozřejmě nemá kdovíjaké špičkové ambice, ale na danou třídu podává vcelku dobré výkony. V dobrém světle jsou snímky líbivé a fotografiím z hlavního šestnáctimegapixelového snímače ani zásadně nechybí detaily. Širokoúhlý foťák má sice vcelku silné soudkovité zkreslení a detaily už nejsou jeho silnou stránkou, ale i tak jsou jeho výkony dobré a považujeme ho za lákavou součást sestavy.

Co se snímků v horším světle týče, tady už je limitem světelnost a samozřejmě použitý hardware, který neumožňuje s daty kouzlit tak výrazně, jako u špičkových modelů. Hlavní foťák má objektiv se světelností f/2.0, širokoúhlý pak f/2.2. To znamená, že v horším světle kvalita klesá, ale stále ještě přijatelným tempem. Dokud je ve scéně nějaké to světlo a nejde o focení v šeru či tmě, jsou snímky z LG Q60 dobře použitelné. Často to však vyžaduje klidnější scénu, foťák si samozřejmě k prosvětlenějším snímkům pomáhá delší expozicí, takže akční noční scény dobře nedopadnou.

Foťák umí pro vylepšení snímků v omezené míře využít i umělé inteligence a pravdou je, že docela dobře funguje automatické HDR. V kreativních režimech mohou zaujmout možnosti pro tvorbu animovaných GIFů a možnost přímého streamování videa na YouTube.

Co výdrž baterie, jaká je?

Baterie s kapacitou 3 500 mAh a vyvážený a vcelku nenáročný hardware znamenají, že výdrž je vcelku dobrá. Záleží opět na vytížení telefonu a nic jiného než obvyklý jeden či dva dny na jedno nabití tu nelze očekávat, ale nekonají se žádná nepříjemná překvapení. Co se nabíjení týče, nekonají se tu žádné zvláštnosti. LG Q60 má starší microUSB konektor a nedisponuje žádným ultra rychlým nabíjením nebo nabíjením bezdrátovým.

Mám si ho pořídit?

V nabité nižší střední třídě mají zákazníci možnost vybírat z velkého množství smartphonů, a jak jsme již řekli, na první pohled mezi nimi LG Q60 docela zapadne. Jenže kombinace jeho vlastností a akční ceny od 3 990 korun (u některých prodejců) z něj dělají vcelku zajímavou volbu. Vždyť podobnou výbavu jako toto LG má například Xiaomi Redmi 7 LTE s cenou 4 499 korun, což znamená, že LG se může rovnat agresivní čínské konkurenci. Xiaomi mírně vede v kapacitě baterie, LG zase boduje širokoúhlým foťákem.

Ani Huawei P Smart nemá v ničem o moc lepší výbavu (má Full HD displej), vyjde přitom už na 5 399 korun, což je v kategorii levných mobilů propastný rozdíl. Samsung Galaxy A20 LTE má menší displej i obyčejnější foťák, stojí pět tisíc. I taková Motorola G7 Power výbavou ničím nevyniká, jen její baterie s kapacitou 5 000 mAh dovede být solidním lákadlem. Jistě, najdeme i přístroje, které mohou být v dané cenové hladině něčím zajímavější: starší Honor 8X zaujme ještě větším displejem, Asus ZenFone Max M2 kapacitou baterie, ale nikdo nevyniká nějak dramaticky. A to mluví vlastně ve prospěch LG Q60, které je skutečně vyváženým kouskem.