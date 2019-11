První rozkládací smartphone je v Česku. Za polovinu ceny konkurence

Ohebné smartphony už představily a na vybraných trzích prodávají Huawei a Samsung. Nešlo to však snadno, prodej byl u obou několikrát odložen. Samsung musel celou konstrukci smartphonu Galaxy Fold přepracovat, Huawei Mate X je zase zatím dostupný pouze v Číně. A i na tamní trh se dostal s výrazným zpožděním.



Smartphony s ohebným displejem jsou tak v podstatě v režimu beta testování na samotných uživatelích. Nutno dodat, že bohatých uživatelích. Například Huawei upozorňuje, že jeho smartphone by se neměl ohýbat při teplotách nižších než minus pět stupňů Celsia. To z něj nedělá plnohodnotného pomocníka. Svěží vítr mezi ohebné smartphony podle všeho přinese reinkarnace legendární Motoroly Razr, která by měla využívat pokročilejší technologii ohebného displeje.



Ohebné rozkládací smartphony jsou také extrémně drahé. Huawei má v Evropě stát přes 60 000 korun, samsung vyjde zhruba na 52 000 korun a nejlevnější motorola bude stát přes 40 000 korun. Navíc jejich dostupnost na českém trhu je zatím nejasná. Motorola by se mohla prodávat už od prosince, respektive předprodej by mohl začít v prosinci s dodávkami na jeho konci nebo začátku příštího roku. Samsung možná dorazí do konce roku a Huawei je nyní velká neznámá.



Přesto se zanedlouho na našem trhu rozevírací smartphone prodávat začne. A to za nijak extrémní cenu, u které se navíc dá čekat rychlý a výrazný pokles. Nejde však o smartphone s ohebným displejem, ale o poněkud jednodušší řešení, které by mohlo přinést při obdobných výhodách daleko méně problémů.



Oním rozkládacím smartphonem je LG G8X ThinQ DualScreen. Místo ohebného displeje má druhý připojitelný displej, který dohromady vytvoří plochu 2x 6,4 palce. Ovšem plocha není jednolitá jako v případě ohebných displejů, ale je zde dost výrazný předěl v kloubu připojitelného druhého displeje. Na druhou stranu je tu výhoda nechat druhý displej doma a používat nové LG jako jakýkoliv běžný smartphone.



Cena přitom není oproti smartphonům s ohebným displejem nikterak extrémní, přestože rozhodně není nízká. LG uvádí oficiální cenu 24 990 korun, někteří prodejci už mají zalistovanou novinku za ještě nižší sumy. Jak je u LG zvykem, tak se dá očekávat její rychlý a výrazný pokles. Vždyť letošní top model LG G8S ThinQ se začal prodávat v létě oficiálně za 17 990 korun. Nyní tento stále skvěle vybavený smartphone oficiálně stojí 11 990 korun a v rámci akce Black Friday se prodává za 10 890 korun.



V porovnání s modelem G8S má G8X větší displej (6,4 palce oproti 6,1 palce), ale s nižším rozlišením FHD+ oproti QHD+). Navíc má čtečku umístěnou v displeji. Druhý přídavný displej má stejné parametry včetně výřezu, který ovšem nemá žádnou funkci. Fotoaparáty jsou zde dva. K dispozici je širokoúhlý fotoaparát, chybí teleobjektiv. Přední fotoaparát je pouze jeden místo dvou, ovšem s rozlišením 32 megapixelů.

Výkon je dostatečný i pro dva displeje. Použitý je stále vrcholný procesor Snapdragon 855 a operační paměti je 6 GB. Úložiště je rozšiřitelné a má velkou kapacitu 128 GB. Smartphone s možnosti duálního displeje má baterii s kapacitou 4 000 mAh, což není o mnoho více než u modelu G8S s 3 550mAh baterií.

Netradiční monstrum využívá pro druhý displej pouzdro. Nechybí ani na krytu umístěný monochromatický displej, který ukazuje základní informace v zavřeném stavu. Standardně je LG G8X ThinQ Dual Screen dvousimkové a nechybí 32-bitový Hi-Fi DAC převodník pro poslech hudby.

Nevýhodou novinky, kde lze druhý displej využít například jako ovladač pro hry nebo klávesnici, je hmotnost. Samotný smartphone má dnes běžných 192 gramy. Ovšem s připojeným druhým displejem hmotnost vzroste na 326 gramů. To už bude v kapse cítit. Přitom pouzdro neobsahuje žádnou přídavnou baterii.

LG není s novinkou nijak inovativní. Obdobný koncept už před časem představila čínská značka ZTE. Její model Axom M se nesetkal s velkým zájmem. Podíl na tom muže mít i zařazení společnosti ZTE na obdobnou černou listinu jako v nynějším případě čínského konkurenta Huawei. Značka ZTE přitom byla na rozdíl od Huawei ve Spojených státech poměrně silná.

Musíme dodat, že jsme si telefon vyzkoušeli letos na veletrhu IFA v Berlíně, přišel nám velmi těžkopádný a druhý displej obtížně využitelný. Ale leckdo to může vnímat jinak.