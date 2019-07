Špičkový smartphone má skvělou cenu a výjimečnou funkci odemykání

Jihokorejské LG se v případě mobilní divize trápí a jako jednomu z velkých inovátorů na poli chytrých telefonů se mu v poslední době nedaří. Jeho smartphony přitom mají špičkové parametry a alespoň na našem trhu jsou nabízeny za skvěle ceny. Přesto nejsou prodeje takové, jaké by nabízenému zboží odpovídaly.



Změnu by mohl přinést nový model G8S ThinQ. Vzhledem k výbavě má skvělou cenu. V prodeji ale ještě oficiálně není. České zastoupení LG zatím prodej připravuje, ale už oznámilo oficiální cenu. Ta je 17 990 korun včetně dopravy zdarma z oficiálního internetového obchodu.

Vzhledem k výbavě jde o velmi dobrou nabídku. Konkurenční Samsung Galaxy S10 má oficiální cenu s pamětí 128 GB 23 490 korun. Nové LG má cenu obdobnou jako daleko chudší Samsung S10e. I ten je však s oficiální cenou 19 490 korun dražší.

Nejlevnější top samsung má pouze 5,8palcový fotoaparát a nijak oslňující výbavu. Displej navíc není ani pro samsungy typicky zahnutý po stranách. To LG G8S ThniQ má 6,2palcový OLED displej s čtečkou otisků integrovanou v displeji. Cenově adekvátní Samsung S10e má čtečku v bočním tlačítku.

Integrovaná čtečka v displeji není jedinou specialitou nového LG. Novinku lze odemknout i pomocí dlaně ve vzduchu nebo pomocí pokročilého 3D skenu obličeje. Přední kamera Z Camera podporuje technologii ToF pro 3D mapování prostoru a infračervené světlo.

Ovládání telefonu je navíc bezdotykové. Pokud máte třeba mokré ruce, tak lze telefon ovládat gesty provedenými nad ním. Třeba přijmout hovor nebo dokonce i zvyšovat hlasitost. Navíc nechybí hlavní trojitý fotoaparát.

Ten zahrnuje 13megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát, 12megapixelový standardní a teleobjektiv se shodným rozlišením. Přední Z Camera potom pomocí technologie ToF umožňuje vytvářet působivé autoportréty s různými možnostmi hrátek s hloubkou ostrosti a další.

LG si tradičně dává záležet na zvukových schopnostech svých vrcholných smartphonů a u novinky tomu není jinak. Nechybí v poslední době opomíjený 3,5mm audio konektor jack a kvalitní DAC převodník, stejně jako stereo reproduktory. Podporovány jsou technologie DTS:X 3D a Meridian Sound Tuning.

Smartphone s Androidem 9 Pie používá zatím stále vrcholný procesor Snapdragon 855 a má 6 GB operační paměti. Uživatelské paměti má průměrnou hodnotu 128 GB a je rozšiřitelná až o 2 TB pomocí paměťových karet. Model G8S ThinQ za uvedenou cenu je dvousimkový.

Navíc má novinka od LG baterii s kapacitou větší i než standardní Samsung Galaxy S10. Ten má 3 400mAh baterii, model S10e dokonce jen 3 100 mAh. Nové LG má baterii s kapacitou 3 550 mAh, což by mělo zaručit slušnou výdrž. Nechybí rychlonabíjení.

Výbava dále zahrnuje NFC, USB-C s podporou OTG, Bluetooth 5.0 BLE, wifi 802.11 a/b/g/n/ac s podporou volání přes wifi. Snad jediné, co zatím u smartphonů LG nechybělo, nový model nemá. A to je FM rádio. To už ale špičkové konkurenční smartphony také nemají.

Trumf má nové LG ještě jeden. Mimo stupně krytí IP68 navíc splňuje armádní normu odolnosti MIL-STD 810G. Případný pád by tedy měla novinka G8S ThinQ vydržet lépe než konkurence. Prozatím jediná u nás nabízená černá verze ovšem působí poněkud konzervativně.