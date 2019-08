Výborná a levná volba v nabité konkurenci. Test špičkového LG G8s ThinQ

Prodávat špičkové smartphony za horentní sumy si může dovolit v podstatě jen několik značek. Jsou to samozřejmě Apple a Samsung, dotáhl se na ně Huawei a dlouhodobě drží ceny vysoko i Sony, které patří k outsiderům trhu se špičkovými smartphony. Podobným outsiderem je i značka LG, ta naštěstí volí většinou rozumnější cenovou politiku.

A zvolila ji i u svého aktuálního top modelu pro český trh, typu LG G8s ThinQ. Přístroj patří do trochu zmatené modelové řady G8, která byla představena už zkraje roku na veletrhu MWC v Barceloně a čítá různé modely pro různé trhy. Rozdíly teď neřešme, G8s ThinQ je prostě vlajková loď LG na českém trhu a má tomu odpovídající výbavu v podobě špičkového procesoru, spousty paměti nebo trojitého fotoaparátu. Aby se LG na trhu prosadilo, cena trochu opožděné novinky je lákavá: momentálně je to oficiálně skvělých 12 990 korun.

To je teritorium, kolem kterého se pohybuje spousta značek, LG v podstatě nic jiného nezbývalo. Zároveň to však znamená, že je to model, který určitě stojí za pozornost. Jako každý má své přednosti i nedostatky, detailů, kterými umí G8s ThinQ uživatele přesvědčit, je tu docela dost.

Jaké detaily mě přesvědčí?

Na každého bude fungovat asi něco trochu jiného, ale G8s ThinQ má spoustu drobných funkcí, které ho od konkurence odlišují, a navíc v celkové výbavě nechybí nic důležitého. Začněme třeba tím, že LG svůj špičkový typ nepřipravilo o sluchátkový 3,5mm audiojack. Po stránce konstrukce je to konzervativnější telefon (více později), což může také někomu vyhovovat.

Plusy a mínusy Proč koupit? vysoký výkon

zajímavé funkce navíc

široké možnosti odemykání

Proč nekoupit? výrazněji upravený Android

nutnost si smartphone hodně přizpůsobit

oproti konkurenci trochu horší fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 12 990 Kč

Větší pozornost si však zaslouží některé softwarové funkce. Hodně probíranou záležitostí je v poslední době odemykání smartphonů. U G8s ThinQ se LG nevydalo cestou čtečky otisků v displeji, ačkoli tu je OLED displej, který by to nejspíš umožnil. Čtečka je tu klasická na zádech. Mimochodem, klasické odemykací tlačítko na pravém boku je podle nás trochu zbytečně vysoko. To ovšem neznamená, že by se LG nevydalo cestou moderních odemykacích pokusů. Nechybí odemykání obličejem.

A tak pak je tu něco, co konkurence nemá: odemykání dlaní. Je to nezvyklý a na první pohled praktický způsob, obzvlášť když telefon leží na stole displejem vzhůru – stačí na něj položit dlaň (nebo displej jinak probudit) a pak ji zvednout asi 20 centimetrů nad čelní foťák. Telefon dlaň pozná a odemkne se.

Bohužel to nefunguje vždy stoprocentně spolehlivě, což je trochu škoda – ale s nějakým tím cvikem a zvykem se přesnost rozpoznání zlepšuje, takže je to funkce, která umí být užitečná. Kdo po ní netouží, sáhne po zmíněné čtečce vzadu. Dlaň lze také použít k ovládání několika funkcí, jmenuje se to Air Motion a v základu lze nastavit dvě libovolné aplikace, které lze spustit tahem prsty nad kamerou doleva nebo doprava.

Stejná gesta pak fungují pro ovládání přehrávání videa a hudby ve vestavěných aplikacích Hudba a Video a také v aplikaci YouTube. Opět to vyžaduje cvik, ale kdo se naučí gesta využívat, mohou mu přijít užitečná. Na druhou stranu nepovažujeme tuto funkci za kdovíjak zásadní, aby uživatele přesvědčila. To jsou tu jiné zajímavosti.

Jaké zajímavosti?

LG si docela dost upravilo systém Android 9 k obrazu svému. Vidět to je v nastavení, které má pro LG v posledních letech typickou logiku s několika záložkami, ale také ve funkcích a v několika přídavných aplikacích. Není to tedy cesta čistého Androidu, na druhou stranu to, co LG dodělává vlastními silami, se snaží být užitečné. A většinou to tak je, i když bychom upřednostnili klasickou logiku menu.

Do ovládání lze zapojit takzvaný Floating Bar, díky kterému lze třeba spustit čtveřici oblíbených funkcí a aplikací odkudkoli, po vzoru konkurence je tu herní režim, ve kterém vás nebudou rušit upozornění. Co se bude hráčům (a nejen jim) líbit, je funkce nahrávání obrazovky, kterou se teď ve velkém chlubí Samsung u nového Galaxy Note 10, ale G8s ThinQ ji má také.

LG vytvořilo i své vlastní funkce inteligentního asistenta. Ovšem nečekejte dalšího Bixbyho, Cortanu či kdoví koho. Tady jde především o to, aby telefon poznal, v jaké situaci se nachází, a podle toho reagoval. Přístroj tak umí automaticky uložit parkovací místo, automaticky přepínat režimy podle toho, zda jste doma, v práci či někde jinde, umí spustit nastavenou rutinu kroků po připojení sluchátek nebo připojení přes Bluetooth k vybranému přístroji.

Za pozornost stojí i široké možnosti nastavení Always-on displeje, který může mít řadu grafických podob. Jednou z nich jsou i příjemně barevné hodiny, kterými se LG odlišuje od konkurence, která zatím barvy nezapojila. Celkově patří možnosti nastavení různých funkcí k přednostem G8s ThinQ.

A co když nastavovat nechci?

Telefon vás samozřejmě spoustu těchto vymožeností nenutí jakkoli používat a aktivovat. Pak je ovšem G8s ThinQ dalším smartphonem z řady a kromě argumentu silného hardwaru (Snapdragon 855, 6 GB RAM a 128 GB paměti, plus hybridní slot na karty microSD) toho zas tak moc nemá.

Pro mnohé totiž není G8s ThinQ podle aktuální módy. Namísto průstřelu či kapkovitého výřezu je tu výřez poměrně výrazný. A i když se dá v nastavení skrýt či různě využít a podbarvit, nemusí se to každému líbit. Rámečky také nejsou kdovíjak miniaturní, ani v tom nejde G8s ThinQ s módou. Má to své důvody, jedním z nich je třeba sestava kamer pro rozpoznávání gest vpředu.

Na druhou stranu s displejem o úhlopříčce 6,21" (a rozlišení 1 080 x 2 248 pixelů) to není vzhledem ke konstrukci nijak dramaticky přerostlý smartphone. Rozměry jsou 155,3 x 76,6 x 8 mm. I rozlišení displeje nám stačí a není důvod mířit výš, prospívá to výdrži baterie.

Jaká je výdrž?

Vcelku obvyklá, řekněme. Baterie s kapacitou 3 550 mAh není nic rekordního, na druhou stranu „značkoví“ konkurenti jsou na tom podobně. A podle našich zkušeností ubývá energie z baterie G8s ThinQ pomaleji než třeba u Samsungu Galaxy S10, který má o 150 mAh menší akumulátor.

Den výdrže tu tak zažijeme častěji a s větší rezervou než u prostředního z rodiny S10, na druhou stranu rekordy u G8s ThinQ také nečekejme. Dvou dnů na jedno nabití se dosáhnout dá, ale chce to trochu se uskromnit.

Co se nabíjení týče, možnosti jsou opět vcelku široké – je tu rychlé dobíjení přes USB-C konektor (15 W), stejně rychlé umí být i bezdrátové dobíjení, pokud tedy máte správnou nabíječku. G8s ThinQ umí dobíjet i další zařízení, a to jak přes kabel, tak opět i bezdrátově.

Jak fotí?

Fotoaparáty LG už nějakých pár let ztrácejí na absolutní špičku, ale to nemusí být důležité. Sestava, kterou tu LG připravilo, je totiž praktická a v běžných podmínkách dává dostatečně dobré výsledky, takže se není zač stydět.

Telefon má jeden 16MPix čip pro širokoúhlý objektiv (f/2,2, bez ostření) a pak dva dvanáctimegapixelové pro běžný záběr a dvojnásobný zoom. Tyto čipy mají i optickou stabilizaci. Hlavní se pak chlubí i proměnnou clonou, na výběr je f/1,5 nebo f/2,4. Bohužel ji telefon ovládá plně automaticky. Teleobjektiv má světelnost přicloněného hlavního objektivu.

Celkově snímky hodnotíme dobře, jen v horším světle mají trochu našedivělý závoj. Líbí se nám výkon širokoúhlého objektivu, který rozhodně patří k tomu lepšímu v této oblasti. Fotoaparát umí snímky ukládat do RAW formátu a má řadu různých kreativních režimů.

Mám si ho pořídit?

LG G8s ThinQ je na první pohled možná trochu nenápadný špičkový smartphone, který však rozhodně stojí za pozornost. Netvrdíme, že v dnešní konkurenci to bude mít lehké, ale má některé trumfy, které mluví v jeho prospěch.

V dané cenové kategorii představuje především dostupnější alternativu třeba k modelům Samsung Galaxy S10e a Apple iPhone XR. Pravda, S10e se dá koupit už za necelých 17 tisíc korun a leckdo tento příplatek možná zváží. „Levný“ iPhone je ovšem s cenou 22 490 korun o hodně dražší.

LG se pak musí utkat s dalšími agresivními soupeři. Je tu třeba Xiaomi Mi9 s brutálním výkonem a špičkovým foťákem za 14 tisíc korun, Asus Zenfone 6, který začíná na 13 tisících, ale má přeci jen nějaké ústupky. Takové OnePlus 7 s cenou 14 500 korun na LG také moc trumfů nevytáhne a model 7 Pro je už výrazně dražší (od 18 tisíc).

A pak jsou tu ještě modely ze stáje Huaweie. Za přímého konkurenta G8s ThinQ můžeme považovat „obyčejnější“ typ P30, který vyjde na 16 tisíc a má přeci jen trochu pokročilejší foťák. Velmi těžko se pak bude odolávat

Honoru 20, který s velmi podobnou výbavou vyjde na pouhých 9 999 korun a totéž platí pro jeden z nejlepších fotomobilů na trhu, Honor 20 Pro – ten stojí necelých 13 tisíc. Tady je asi každý argument LG krátký, tedy kromě toho, že zákazník nechce telefon těchto čínských značek. To je hlavní šance G8s ThinQ.